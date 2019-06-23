سميرة سعيد تُشعل مدرجات استاد السلام

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

منتخب المغرب

أشعلت الفنانة المغربية سميرة سعيد، الأجواء داخل مدرجات ملعب استاد السلام، قبل انطلاق مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الناميبي، في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وحرص مسئولو استاد السلام على تشغيل أغانى الفنانة المغربية فى السماعات الخارجية، وبعض الأغانى للمطرب الجزائرى الشاب خالد، وكذلك عمرو دياب. سميرة سعيد سبق أن أحيت حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية عام 2006 التي نظمتها مصر، بينما قام الفنان المصري حكيم بإحياء حفل النسخة الحالية.

وتواجدت الفنانة سميرة سعيد في المدرجات وحرصت الجماهير على تحيتها، وردت الفنانة المغربية التحية وسط هتافات كبيرة لها، قبل انطلاق المباراة بين منتخب المغرب ونظيره الناميبي، وتفاعلت الجماهير التى حرصت على حضور المباراة بشكل كبير مع الأغاني وصوت المطربة المغربية الذي انطلق عبر السماعات الداخلية للملعب. ويلعب