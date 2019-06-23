4 أشهر فاصلة.. متى ينعكس انخفاض الدولار على الأسعار؟

انخفضت أسعار الدولار الأمريكي بنسبة كبيرة منذ بداية العام الجاري أمام العملة المحلية، ليرتفع سعر الجنيه المصري بأكثر من 5% أمام العملات الأجنبية

تحرير:أمل نبيل ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

دولار

واصلت أسعار الدولار تراجعها أمام الجنيه المصري، لتفقد نحو أكثر من 100 قرش منذ بداية العام الجاري، إلا أن الانخفاض في أسعار الدولار لم ينعكس حتى الآن على أسعار السلع والخدمات، على العكس من الزيادة في أسعار الدولار التي تؤثر فورا وبشكل مباشر على أسعار السلع. وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في مصر إلى مستوى 16% خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تطبيق إجراءات خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 115 قرشا بما يمثل نسبة 6.4%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع. ويرجع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار مؤخرا إلى عدة أسباب منها، تدفقات الـ(Carry Trade) (التدفقات المستفيدة من الفوارق