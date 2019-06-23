4 أشهر فاصلة.. متى ينعكس انخفاض الدولار على الأسعار؟

انخفضت أسعار الدولار الأمريكي بنسبة كبيرة منذ بداية العام الجاري أمام العملة المحلية، ليرتفع سعر الجنيه المصري بأكثر من 5% أمام العملات الأجنبية
واصلت أسعار الدولار تراجعها أمام الجنيه المصري، لتفقد نحو أكثر من 100 قرش منذ بداية العام الجاري، إلا أن الانخفاض في أسعار الدولار لم ينعكس حتى الآن على أسعار السلع والخدمات، على العكس من الزيادة في أسعار الدولار التي تؤثر فورا وبشكل مباشر على أسعار السلع.
وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في مصر إلى مستوى 16% خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تطبيق إجراءات خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.
وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 115 قرشا بما يمثل نسبة 6.4%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.
ويرجع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار مؤخرا إلى عدة أسباب منها، تدفقات الـ(Carry Trade) (التدفقات المستفيدة من الفوارق
وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 115 قرشا بما يمثل نسبة 6.4%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.
ويرجع ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار مؤخرا إلى عدة أسباب منها، تدفقات الـ(Carry Trade) (التدفقات المستفيدة من الفوارق في السعر)، وتدفقات الأجانب في المحافظ المالية، والتي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
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ضوابط الاستيراد وزيادة الجمارك تحولان دون رفع الأسعار
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أغلب السلع والمنتجات المستوردة لن تنخفض أسعارها رغم انخفاض وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأضاف شيحة، أن القرارات الصادرة لضبط الاستيراد لحماية الصناعة المصرية ومنع استيراد السلع غير الضرورية من الخارج وزيادة نسب الجمارك على السلع المستوردة أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات ومكوناتها المستوردة.
وأشار إلى أن أغلب الصناعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري يمثل المكون المستورد فيها نسبًا كبيرة تصل إلى 90% من مكوناتها، وتمثل السيارات والشاي والزيوت والملابس أهم تلك السلع".
توقعات بانخفاض أسعار السلع خلال 3 شهور
ويتوقع محمد عبدالعال الخبير المصرفي، أن ينعكس انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه على تكلفة السلع المستوردة سواء كانت منتجات نهائية أو مستلزمات إنتاج خلال 3 إلى أربع شهور من الآن.
وأوضح أن ثبات أسعار السلع على الرغم من تراجع الدولار يرجع إلى وجود مخزون كبير للسلع لدى التجار تم استيراده على أساس أسعار صرف الدولار القديمة البالغة 18 جنيها.
ويقوم المستوردون باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج كل 4 شهور بحسب الدورة التجارية للمستوردين.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه سينعكس على خلال فترة زمنية قريبة، نظرا لأن الدورة الاستيرادية تستغرق نحو 4 أشهر.. منذ بداية فتح الاعتماد للاستيراد وحتى شحن البضائع ووصولها والإفراج عنها، ثم طرحها بالأسواق.
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هل يستمر الجنيه في رحلة الصعود أمام الدولار؟
ترى مؤسسات بحثية أن الجنيه المصري لن يصمد كثيرا في رحلة صعوده أمام الدولار على الرغم من تحقيقه أفضل أداء بين العملات العالمية منذ بداية العام الجاري، وتوقع بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس أن يعود الدولار إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.
وتوقعت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي"، أن يصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 17.43 في السنة المالية 19/ 20 و18.25 في 20/ 21.
وتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي، أن يواصل الجنيه ارتفاعه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة بعض العوامل الموسمية المتعلقة بتراجع الطلب على الدولار خلال فصول الصيف.
وأوضح أن العوامل الموسمية لن تدعم أداء الجنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع ارتفاع طلب الأجانب على الدولار لتحويل أرباحهم من السوق المصرية.