اورنچ تحتفل مع أبناء دار الحسنات للرعاية ببطولة الأمم الإفريقية

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

اورنج

قامت شركة اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، بدعوة عدد من الأبناء والبنات التابعين لدار الحسنات الخيرية للرعاية بالتعاون مع مؤسسة عُمار الأرض، لحضور افتتاح بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر. وجاءت هذه الدعوة حرصا من شركة اورنچ على مشاركة هؤلاء الأبناء والبنات الأجواء الاحتفالية الضخمة الخاصة بافتتاح البطولة، وإيمانًا منها بضرورة حضورهم المناسبات الوطنية المهمة لتنمية روح الانتماء لهذا الوطن. جدير بالذكر أن بطولة الأمم الإفريقية تقام تحت رعاية شركة اورنچ.



