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اورنچ تحتفل مع أبناء دار الحسنات للرعاية ببطولة الأمم الإفريقية

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
اورنج
اورنج
قامت شركة اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، بدعوة عدد من الأبناء والبنات التابعين لدار الحسنات الخيرية للرعاية بالتعاون مع مؤسسة عُمار الأرض، لحضور افتتاح بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر. وجاءت هذه الدعوة حرصا من شركة اورنچ على مشاركة هؤلاء الأبناء والبنات الأجواء الاحتفالية الضخمة الخاصة بافتتاح البطولة، وإيمانًا منها بضرورة حضورهم المناسبات الوطنية المهمة لتنمية روح الانتماء لهذا الوطن. جدير بالذكر أن بطولة الأمم الإفريقية تقام تحت رعاية شركة اورنچ.

البورصة

منها التسعير.. 3 عوامل تسهم في نجاح اكتتابات البورصة

تعتزم الحكومة المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية في موعدها المقرر خلال سبتمبر المقبل، بغض النظر عن الأوضاع الحالية للسوق، حسب تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وستركز المرحلة الثانية في معظمها على الطروحات الأولية لشركات غير مدرجة في البورصة. كانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان. وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.
بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
فلوس

تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
الارز (3)

الأرز يتراجع فى الأسواق اليوم ومتوسط سعر الكيلو 9.5

شهدت أسعار الأرز فى الأسواق اليوم تراجعًا ملحوظًا، متأثرةً بتراجع سعر الشعير وانخفاض الطن بنسبة تراوحت بين 20 و25%، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن طرح أكثر من مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج ووضعت عددا من الضوابط للاستيراد، وكان على رأسها ملاءمة الأرز للذوق المصرى وكان للصين الغلبة فى مناقصتين، حيث كانت الأقرب، من حيث الذوق، وكذلك السعر من بين الدول التى تقدمت بأوراقها، والتى تجاوز عددُ شركاتِها الـ 25 شركة.
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