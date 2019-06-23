إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية والتفوق

تحرير:كريم محجوب ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق، وجاءت الأسماء كالتالي، في "جائزة الدولة التشجيعية" عن مجال "الفنون" فازت أسماء النواوي في فرع "التصوير"، ونجيب معين في فرع "النحت"، وتامر كرم في "الإخراج المسرحي" وفاز محمد عبدالحميد في فرع "المباني الثقافية ومحيطها العمراني" وفي مجال "الآداب" فاز عن الدراسة التطبيقية في السرد العربي علاء عبدالمنعم، وفاز بجائزة الشعر الفصيح عبدالرحمن مقلد، والشعر العامي كامل كمال.

وفي مجال "الرواية التاريخية" فاز أحمد محمد سعد، ومجال "المجموعة القصصية القصيرة جدا" فاز محمد أحمد حسن الحديني وفي فرع "العلوم الاقتصادية والقانونية" فازت رابحة محمد، وعن جائزة "النظم السياسية"، فاز رامي متولي إبراهيم في مجال "ثقافة المواطن وحقوق الإنسان". اقرأ أيضًا: صراع جوائز الدولة يحتدم..