"خلافات وفدية وعقم"..جرائم خطف ضحيتها "أحباب الله"

بسبب شائعة تمثال أثري دفعت الجار إلي خطف طفله جاره بمشأة القناطر وقتله.. لعدم قدرتها على الانجاب دفع متهمة لخطف رضيعة من مستشفي وخلافات مالية كانت سبب في خطف طفل الواحات
فدية وخلافات وأثار، وعدم القدرة على الإنجاب، جرائم ترتكب يكون ضحيتها"أحباب الله" جرائم خطف الأطفال طلت بوجهها القبيح في الأونة الأخيرة وشهد العام الحالي العديد من الجرائم كان أشهرها والتي أثارت جدل واسع على مواقع التواصل بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب لشاب من منطقة الواحات قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة قبل ان تكشف الأجهزة الأمنية الحقيقة الواقعة، سبقتها واقعة خطف طفل وذبح بعدما طلب الخاطفين مقاضاة الطفل بتمثالين أثريين من والده، وأخر تلك الجرائم كانت في مستشفى القصر العيني بعدما خطفت سيدة رضيع لعدم قدرته على الإنجاب.
خطف طفلة من مستشفي ام المصريين
في آواخر شهر يناير توجهت "نورا" إلى مستشفى ام المصريين، وتعرفت على نادر السيد حارس عقار عقب قيام زوجته بإجراء عملية ولادة قيصيرية وطلبت منه السيدة ان يترك معها طفلته بزعم تطعيمها لحين عودته حيث لم يكن يمتلك نفقات الوضع وترك معها الطفلة وبعد عودته تفاجأ بعدم وجودها ليتوجه
خطف طفلة من مستشفي ام المصريين
في آواخر شهر يناير توجهت "نورا" إلى مستشفى ام المصريين، وتعرفت على نادر السيد حارس عقار عقب قيام زوجته بإجراء عملية ولادة قيصيرية وطلبت منه السيدة ان يترك معها طفلته بزعم تطعيمها لحين عودته حيث لم يكن يمتلك نفقات الوضع وترك معها الطفلة وبعد عودته تفاجأ بعدم وجودها ليتوجه إلى قسم الشرطة توحرير محضر.
الأجهزة الأمنية فحصت كاميرات المستشفى والتي أظهرت أن المتهمة استقلت "توك توك"، وغادرت، وتمكنت القوات من تحديد هويتها بعد الوصول إلى سائق الـ"توك توك" واعترفت أمام مفتش المباحث، بخطف الطفلة لعدم قدرة زوجها على الإنجاب و إدعائها له بحملها بقصد إرضاءه، مما دفعها إلى المستشفى حيث تعرفت على والد الطفلة وأهليته وأوهمته بمساعدته في رعاية الطفلة وحملتها بزعم تطعيمها ثم غافلته وهربت من المستشفى.
طفل الواحات
فيديو ضبط مجموعة من الأعراب بمنطقة الواحات لشاب قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بمنطقة الواحات، وإنقاذ الطفل وتوثيق الشاب بالحبال تمهيداً لتسليمه لقوات الأمن، أثار ضجة على مواقع التواصل قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية الحقيقة الكاملة للواقعة.
وتبين أن الطفل المختطف توجد بين والده وبين المتهم خلافات بسبب شراكتهما في مزرعة وقطعة أرض ومبلغ مالي حوالي 150 ألف جنيه ما دفع الشاب لخطف طفل شريكه واصطحابه إلى منطقة نائية بالواحات واحتجازه.
قتل طفل أم دينار
محمد حافظ، فلاح، من قرية أم دينار بمنطقة منشأة القناطر دفع ثمن شائعة امتلاكه تمثال أثري حياة نجله"محمود"بعدما خطفوا الجناة الطفل من أمام منزله وقتلوه وألقوا بجثته في النيل.
والد الطفل توجه إلى مركز شرطة منشأة القناطر، وطلب تحرير محضر بتغيب نجله، بعد تأخره عن المنزل في اليوم التالي تلقى من الخاطفين مقطع فيديو يتضمن صراخ الطفل واستغاثته بوالده، لم يمر سوى 3 أيام حتى تم ضبط المتهمين وتبين أن جار المجني عليه يدعي "محمود"، وأثنان آخرين وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبطهما واعترفوا بقتل الطفل وتهشيم رأسه وألقاء جثته في النيل، وتم العثور على الجثة في محافظة البحيرة.
خطف طفل من القصر العيني
بسبب معايرة ضرتها لها بعدم قدرتها على الإنجاب فاختمرت في ذهنها خطف طفل وأوهمت زوجها أنها حامل، وكانت تذهب بصحبته للمستشفى، وقبل الحادث ترددت على مستشفى القصر العينى بصحبته لمدة أسبوع، ويوم الواقعة توجهت للمستشفى وطلبت من جدة طفل رضيع لم يمر على ولادته سوى يومين وطلبت أن تحمل عنها الطفل حتى تتمكن من الاطمئنان على حالة نجلتها والدة الطفل، وتفاجأت بعد عودتها بإختفائها وبصحبتها الطفل.
ضباط المباحث تمكنوا من تحديد هوية المتهمة وضبطها بصحبة زوجها ومعهم الطفل، وأمرت بحبس المتهمة وإخلاء سبيل زوجها بعد التأكد من عدم إشتركه فى الواقعة.
عقوبة خطف طفل في القانون
قانون العقوبات فى المادة 283 على ما يلى:"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه".
قانون العقوبات وضع مواد مغلظة للمتهمين في جرائم خطف الأطفال حيث تنص المادة 289 أن من خطف طفل من غير تحيل ولا إكراه يعاقب يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10سنوات وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فيعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 15 عام ولا تزيد عن 20 عاما.
أما إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف او هتك عرضه فيعاقب المتهم بالسجن المؤبد وتصل العقوبة للإعدام.