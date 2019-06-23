"خلافات وفدية وعقم"..جرائم خطف ضحيتها "أحباب الله"

بسبب شائعة تمثال أثري دفعت الجار إلي خطف طفله جاره بمشأة القناطر وقتله.. لعدم قدرتها على الانجاب دفع متهمة لخطف رضيعة من مستشفي وخلافات مالية كانت سبب في خطف طفل الواحات

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

خطف _ أرشيفية

فدية وخلافات وأثار، وعدم القدرة على الإنجاب، جرائم ترتكب يكون ضحيتها"أحباب الله" جرائم خطف الأطفال طلت بوجهها القبيح في الأونة الأخيرة وشهد العام الحالي العديد من الجرائم كان أشهرها والتي أثارت جدل واسع على مواقع التواصل بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب لشاب من منطقة الواحات قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة قبل ان تكشف الأجهزة الأمنية الحقيقة الواقعة، سبقتها واقعة خطف طفل وذبح بعدما طلب الخاطفين مقاضاة الطفل بتمثالين أثريين من والده، وأخر تلك الجرائم كانت في مستشفى القصر العيني بعدما خطفت سيدة رضيع لعدم قدرته على الإنجاب.

خطف طفلة من مستشفي ام المصريين في آواخر شهر يناير توجهت "نورا" إلى مستشفى ام المصريين، وتعرفت على نادر السيد حارس عقار عقب قيام زوجته بإجراء عملية ولادة قيصيرية وطلبت منه السيدة ان يترك معها طفلته بزعم تطعيمها لحين عودته حيث لم يكن يمتلك نفقات الوضع وترك معها الطفلة وبعد عودته تفاجأ بعدم وجودها ليتوجه