جريمة

"خلافات وفدية وعقم"..جرائم خطف ضحيتها "أحباب الله"

بسبب شائعة تمثال أثري دفعت الجار إلي خطف طفله جاره بمشأة القناطر وقتله.. لعدم قدرتها على الانجاب دفع متهمة لخطف رضيعة من مستشفي وخلافات مالية كانت سبب في خطف طفل الواحات
تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م
خطف _ أرشيفية
خطف _ أرشيفية
فدية وخلافات وأثار، وعدم القدرة على الإنجاب، جرائم ترتكب يكون ضحيتها"أحباب الله" جرائم خطف الأطفال طلت بوجهها القبيح في الأونة الأخيرة وشهد العام الحالي العديد من الجرائم كان أشهرها والتي أثارت جدل واسع على مواقع التواصل بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب لشاب من منطقة الواحات قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة قبل ان تكشف الأجهزة الأمنية الحقيقة الواقعة، سبقتها واقعة خطف طفل وذبح بعدما طلب الخاطفين مقاضاة الطفل بتمثالين أثريين من والده، وأخر تلك الجرائم كانت في مستشفى القصر العيني بعدما خطفت سيدة رضيع لعدم قدرته على الإنجاب.
خطف طفلة من مستشفي ام المصريين في آواخر شهر يناير توجهت "نورا" إلى مستشفى ام المصريين، وتعرفت على نادر السيد حارس عقار عقب قيام زوجته بإجراء عملية ولادة قيصيرية وطلبت منه السيدة ان يترك معها طفلته بزعم تطعيمها لحين عودته حيث لم يكن يمتلك نفقات الوضع وترك معها الطفلة وبعد عودته تفاجأ بعدم وجودها ليتوجه
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مربوط بقميص حريمى.. العثور على جثة موظف متحللة بطوخ

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لموظف بالمعاش عمره 65 عامًا، متوفي من 5 أيام ومقيد من قدميه بقميص حريمى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بعد تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا بالعثور على جثة فى حالة تحلل تام داخل شقة سكنية بالمدينة ومقيد بمقميص نوم حريمي، وفي حالة تحلل.
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تصادمان في الجيزة وحملات رقابية على الطرق السريعة

تلقت غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة إخطارا بوقوع حادثي تصادم، الأول أسفر عن مصرع مواطن صدمته سيارة مسرعة خلال محاولته عبور الطريق بمركز كرداسة، فى اتجاه الجيزة، بينما شهد الحادث الآخر تصادم سيارتين "أجرة" بسبب السرعة الزائدة على طريق الصف، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى من مكاني كلا الحادثين، بينما تدخلت قوات المرور باستخدام الأوناش لنقل السيارات المتسببة فى الحادث من عرض الطريق وتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية.
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«أحداث العدوة وتهرُّب بوسي».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة، ومحاكمه الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي؛ حيث تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
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كيف يتم تهريب الكبتاجون لمصر؟.. الحاويات كلمة السر

خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من إحباط عمليات تهريب ضخمة لعقار الكبتاجون المخدر، والمعروف علميا بـ"الفينيثالين" وهو أحد مشتقات الأمفيتامين، وهي مادة كيميائية منشطة ترفع الحالة المزاجية وتؤدي إلى نشاط زائد في الدماغ، استخدمها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، للمساهمة في بقاء الجنود يقظين خلال المعارك، وكذا إعطاؤهم القوة اللازمة للتنقل لمسافات كبيرة دون الإحساس بالإرهاق، وبكل الطرق يسعى تجار الكيف لإدخال هذا المخدر القاتل إلى مصر، وتعد الطرق الأكثر شيوعا هي وضعها داخل حاويات لتهريبها عبر الموانئ.
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اشتباكات بين أهالي ضحايا الأوتوستراد وأمن المشرحة

دخل أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد، في اشتباكات مع أمن مشرحة مستشفى حلوان العام، مساء الأربعاء، بسبب إصرار بعض النساء على دخول المشرحة وحضور غسل أقاربهن من الضحايا، ونتج عن ذلك حالة من التدافع أمام باب المشرحة. وحاول عدد من الأهالي المتواجدين فض الاشتباك بين الطرفين وتم السيطرة على الموقف ووصلت قوة أمنية أخرى من قسم شرطة حلوان، لتأمين عملية خروج الجثامين وتنظيمها تحسبا لتدافع أهالي المتوفين خلال عملية استلام الجثماين، وتحاول القوة إخلاء المكان الموجود أمام مدخل الطوارئ المواجه لمسجد المستشفى.
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لعنة وسكين.. تفاصيل ليلة الذبح في «بني عفان»

ربع قرن جلسها «جابر» تحت شجر الصفصاف في «بني عفان» ببني سويف يتأمل بيوتا بنيت بالطين، وصبية تجني محصول القطن، وفتاة صغيرة لم يحالفها الحظ أن تقطف بيديها ثمرة «تين» عالقة في شجرة عالية فروعها، يرمق الصبية وفتاة التين بعينين اتسعت فرحا، رفع يديه للسماء داعيا أن يرزقه الله بولد كأولاد جيرانه، يتكئ عليه في كبره، وأن لا يتركه الله وحيدا كخيمة في الصحراء تذروها الرياح أو كشجرة اجتثت من فوق الأرض، لم يقطع صمته ودعواته سوى صوت منادٍ من بعيد «يا عم جابر جالك الولد اللي مستنيه» لحظات سكون ليستوعب خلالها ما وقع على مسامعه من كلمات كم تمنى سماعها.
المتهم والطفل

الأمن يفجر مفاجأة حول فيديو «الطفل القربان» بالواحات

بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب بمنطقة الواحات لشاب قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بمنطقة الواحات، وإنقاذ الطفل وتوثيق الشاب بالحبال تمهيداً لتسليمه لقوات الأمن، كشفت الأجهزة الأمنية الحقيقة الكاملة للواقعة، أوضحت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن عددا من الأعراب سمعوا صرخات طفل بمنطقة صحراء الواحات البحرية، وتبين أن شابا يحتجزه بأحد المناطق فتم التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية.
خطف طفل

غدر الصحاب.. حكاية صداقة انتهت بخطف طفل

علاقة صداقة توطدت أواصرها سريعا بين مقاول وسباك وامتدت إلى علاقة عمل فتشارك الصديقان في مجال أعمال البناء والمقاولات، اتفقا على أن تكون الشفافية في التعامل هي السبيل لضمان نجاح شراكتهما واستمرارها مستقبلا إلا أن هناك خلافا وقع بينهما عصف بالاتفاق، طالب السباك شريكه بسداد مبلغ مالي أقرضه إياه منذ فترة إلا أن الأخير اتخذ من المماطلة والمرواغة نهجا، دون التزامه بأي موعد يحدده لدفع الأموال فاستشاط السباك غضبا وسيطرت عليه رغبة في الانتقام واستعادة الأموال.
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