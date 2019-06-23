فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

ميريام فارس: مصر منحتني نجوميتي.. وأعتذر إلى شعبها

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
ميريام فارس
ميريام فارس
أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا صحفيا بشأن أزمة تصريحات الفنانة ميريام فارس عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر بالفترة الأخيرة والتي عرضتها للهجوم، وجاء فيه أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وأكدت على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي لحفلها بالمغرب، مشيرة إلى أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى.
وأرسلت بيانا إلى الفنان هاني شاكر، وفيه: "أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب، طُرح علي سؤال بمؤتمر صحفي البارحة: لماذا قلت حفلاتك اليوم في مصر؟ وكان جوابي واضحا، أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بمعنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم". أضافت:
اقرأ المزيد
ميريام-فارس

متهمة بالعنصرية.. 22 معلومة عن ميريام فارس

موجة هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد تصريح لها عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
أمير-طعيمة (2)

أمير طعيمة: بلاش مصر يا ميريام فارس

هاجم الشاعر أمير طعيمة، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر، بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
وليد-منصور

وليد منصور لميريام: أجرك يدوب ثمن سماعات حفلة للهضبة

هاجم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني، وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير، مضيفة: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
اقرأ المزيد من الأخبار
ميريام-فارس

متهمة بالعنصرية.. 22 معلومة عن ميريام فارس

موجة هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد تصريح لها عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
أمير-طعيمة (2)

أمير طعيمة: بلاش مصر يا ميريام فارس

هاجم الشاعر أمير طعيمة، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر، بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
وليد-منصور

وليد منصور لميريام: أجرك يدوب ثمن سماعات حفلة للهضبة

هاجم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني، وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير، مضيفة: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
رامى-جمال

رامي جمال لميريام فارس: لي فلوس عندك يا تقيلة

هاجم الفنان والملحن رامي جمال، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org