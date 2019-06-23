ميريام فارس: مصر منحتني نجوميتي.. وأعتذر إلى شعبها

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

ميريام فارس

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا صحفيا بشأن أزمة تصريحات الفنانة ميريام فارس عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر بالفترة الأخيرة والتي عرضتها للهجوم، وجاء فيه أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وأكدت على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي لحفلها بالمغرب، مشيرة إلى أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى.

وأرسلت بيانا إلى الفنان هاني شاكر، وفيه: "أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب، طُرح علي سؤال بمؤتمر صحفي البارحة: لماذا قلت حفلاتك اليوم في مصر؟ وكان جوابي واضحا، أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بمعنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم". أضافت: