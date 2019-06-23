لهيطة يكشف حقيقة سحب هواتف لاعبي المنتخب ومعاقبتهم

تحرير:أحمد بركات ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

منتخب مصر

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن ما تردد عن معاقبة لاعبي الفريق القومي غير صحيح مطلقا، بعدما أثير داخل معسكر الفراعنة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة لاعب المنتخب بالتحرش بها، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن ما تردد عن سحب الهواتف المحمولة أو قرار استبعاد لعمرو وردة أو مطالبة اللاعبين بإغلاق حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل، أمر غير صحيح بالمرة.

وكشف لهيطة في تصريحات خاصة للتحرير: «ما حدث ليس شائعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة، حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يثار». وقال لهيطة: «كان الحديث

وكشف لهيطة في تصريحات خاصة للتحرير: «ما حدث ليس شائعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة، حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يثار».



وقال لهيطة: «كان الحديث مع جميع اللاعبين ولم يختص أحدًا بعينه، حيث طالبهم أجيري بالتركيز لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، خاصة أن البطولة تقام في مصر».



واتهمت إحدى عارضات الأزياء الرباعي عمرو وردة وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومحمود الونش بإرسال رسائل إليها عبر حسابها على موقع إنستجرام، أثناء وجود اللاعبين في معسكر المنتخب.