رياضة

لهيطة يكشف حقيقة سحب هواتف لاعبي المنتخب ومعاقبتهم

تحرير:أحمد بركات ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن ما تردد عن معاقبة لاعبي الفريق القومي غير صحيح مطلقا، بعدما أثير داخل معسكر الفراعنة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة لاعب المنتخب بالتحرش بها، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن ما تردد عن سحب الهواتف المحمولة أو قرار استبعاد لعمرو وردة أو مطالبة اللاعبين بإغلاق حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل، أمر غير صحيح بالمرة.
وكشف لهيطة في تصريحات خاصة للتحرير: «ما حدث ليس شائعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة، حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يثار». وقال لهيطة: «كان الحديث
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كان 2019 بهدف قاتل.. المغرب تخطف الفوز من ناميبيا

خطف المنتخب المغربي فوزًا قاتلا من نظيره الناميبي اليوم الأحد، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد إتامونوا كيميني لاعب منتخب ناميبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليحصد أسود الأطلس أول ثلاثة نقاط ويتصدر المجموعة الرابعة التي تضم كلا من ناميبيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج، وستقام المباراة الثانية غدًا الإثنين.
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لاجاردي: مخرج برتغالي لمباريات المجموعة السادسة

قال سلفيان سيرانو المنسق العام للإدارة والإنتاج بمؤسسة لاجاردي الفرنسية، التي تتولى مهمه البث المباشر للمباريات باستاد الإسماعيلية، إن مباريات المجموعة السادسة التي تقام على بالإسماعيلية سيقوم بإخراجها مخرج برتغالي، يعاونه فريق عمل يضم 60 فنيا لمجموعة الكاميرات والفنيين والتسويق، وأن 24 كاميرا سوف تستخدم لنقل مباريات المجموعة. وعن حفل افتتاح البطولة، أوضح: "كان رائعا ومبهرا، وشاهدت من خلاله حضارة مصر العظيمة أمامي في لحظات مصر، وأكثر ما أعجبني مجسم الأهرامات، وعبور المجموعات لنهر النيل في مشاهد حفل الافتتاح".
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سميرة سعيد تُشعل مدرجات استاد السلام

أشعلت الفنانة المغربية سميرة سعيد، الأجواء داخل مدرجات ملعب استاد السلام، قبل انطلاق مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الناميبي، في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وحرص مسئولو استاد السلام على تشغيل أغانى الفنانة المغربية فى السماعات الخارجية، وبعض الأغانى للمطرب الجزائرى الشاب خالد، وكذلك عمرو دياب. سميرة سعيد سبق أن أحيت حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية عام 2006 التي نظمتها مصر، بينما قام الفنان المصري حكيم بإحياء حفل النسخة الحالية.
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رسائل نجوم الرياضة لمحمد صلاح في عيد ميلاده الـ27

حرص الكثير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفًا، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض ماذا قال النجوم لصلاح..
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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تعرف على هدية المنتخب للرئيس السيسي (صور)

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت، خلال تدريبات منتخب الفراعنة التي يجريها فى استاد الدفاع الجوي بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث التقى مع أعضاء المنتخب وطالبهم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر إليهم بكل الاحترام والتقدير، وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.
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تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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