رياضة

لاجاردي: مخرج برتغالي لمباريات المجموعة السادسة

تحرير:محمد مصباح ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
توت تميمة أمم إفريقيا
توت تميمة أمم إفريقيا
قال سلفيان سيرانو المنسق العام للإدارة والإنتاج بمؤسسة لاجاردي الفرنسية، التي تتولى مهمه البث المباشر للمباريات باستاد الإسماعيلية، إن مباريات المجموعة السادسة التي تقام على بالإسماعيلية سيقوم بإخراجها مخرج برتغالي، يعاونه فريق عمل يضم 60 فنيا لمجموعة الكاميرات والفنيين والتسويق، وأن 24 كاميرا سوف تستخدم لنقل مباريات المجموعة. وعن حفل افتتاح البطولة، أوضح: "كان رائعا ومبهرا، وشاهدت من خلاله حضارة مصر العظيمة أمامي في لحظات مصر، وأكثر ما أعجبني مجسم الأهرامات، وعبور المجموعات لنهر النيل في مشاهد حفل الافتتاح".
وأشار سيرانو إلى أنه سبق له العمل في رابطة الأبطال للأندية الإفريقية وفي بطولات لكرة السلة، وإنه سعيد بحفاوة الاستقبال في مصر، مضيفا أنه يزور مصر لأول مرة، وأتي قبل بدء البطولة بأسبوع كامل، وكان سعيدا بحفاوة استقبال المصريين، وهناك تعاون ملموس له وزملائه من مجموعة العمل بالمجموعة السادسة للبطولة، ويشعر
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كان 2019 بهدف قاتل.. المغرب تخطف الفوز من ناميبيا

خطف المنتخب المغربي فوزًا قاتلا من نظيره الناميبي اليوم الأحد، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد إتامونوا كيميني لاعب منتخب ناميبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليحصد أسود الأطلس أول ثلاثة نقاط ويتصدر المجموعة الرابعة التي تضم كلا من ناميبيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج، وستقام المباراة الثانية غدًا الإثنين.
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لهيطة يكشف حقيقة سحب هواتف لاعبي المنتخب ومعاقبتهم

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن ما تردد عن معاقبة لاعبي الفريق القومي غير صحيح مطلقا، بعدما أثير داخل معسكر الفراعنة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة لاعب المنتخب بالتحرش بها، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن ما تردد عن سحب الهواتف المحمولة أو قرار استبعاد لعمرو وردة أو مطالبة اللاعبين بإغلاق حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل، أمر غير صحيح بالمرة.
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سميرة سعيد تُشعل مدرجات استاد السلام

أشعلت الفنانة المغربية سميرة سعيد، الأجواء داخل مدرجات ملعب استاد السلام، قبل انطلاق مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الناميبي، في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وحرص مسئولو استاد السلام على تشغيل أغانى الفنانة المغربية فى السماعات الخارجية، وبعض الأغانى للمطرب الجزائرى الشاب خالد، وكذلك عمرو دياب. سميرة سعيد سبق أن أحيت حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية عام 2006 التي نظمتها مصر، بينما قام الفنان المصري حكيم بإحياء حفل النسخة الحالية.
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مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
منتخب-المغرب

اعتذار رسمي من لجنة أمم إفريقيا لمنتخب المغرب

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، باعتذار رسمي إلى المغرب، بعد ظهور خطأ غير مقصود على موقع «تذكرتي» الخاص بتذاكر مباريات البطولة، وإبداء جهات مغربية اعتراضها بسبب ظهور منطقة غرب المغرب على أنها غير تابعة للدولة الإفريقية المشاركة في كان 2019، وهو ما تم الاستجابة له بتقديم الاعتذار بشكل رسمي. ويشارك المغرب في البطولة ويلعب في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.
منتخب-زيمبابوى

مهاجم زيمبابوي يرفع راية التحدي ضد منتخب مصر

تحدث تينو كايديور، مهاجم منتخب زيمبابوي، عن مواجهة المنتخب الوطني، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، وقال كايديور، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الخميس: «في 2017 كان لدينا بعض اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة ولكن الآن بتنا فريقا أصغر في السن.. يمكن القول إنه جيل جديد».
منتخب-مصر‎ (2)

قبل انطلاق كان 2019.. معلومات لا تفوتك عن كأس الأمم

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك بها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثًا كرويًا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، شهدت البطولة الإفريقية على مدار تاريخها الكثير من الأرقام القياسية المميزة التي نسلط الضوء عليها في تلك السطور.
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