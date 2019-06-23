لاجاردي: مخرج برتغالي لمباريات المجموعة السادسة

تحرير:محمد مصباح ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

توت تميمة أمم إفريقيا

قال سلفيان سيرانو المنسق العام للإدارة والإنتاج بمؤسسة لاجاردي الفرنسية، التي تتولى مهمه البث المباشر للمباريات باستاد الإسماعيلية، إن مباريات المجموعة السادسة التي تقام على بالإسماعيلية سيقوم بإخراجها مخرج برتغالي، يعاونه فريق عمل يضم 60 فنيا لمجموعة الكاميرات والفنيين والتسويق، وأن 24 كاميرا سوف تستخدم لنقل مباريات المجموعة. وعن حفل افتتاح البطولة، أوضح: "كان رائعا ومبهرا، وشاهدت من خلاله حضارة مصر العظيمة أمامي في لحظات مصر، وأكثر ما أعجبني مجسم الأهرامات، وعبور المجموعات لنهر النيل في مشاهد حفل الافتتاح".

وأشار سيرانو إلى أنه سبق له العمل في رابطة الأبطال للأندية الإفريقية وفي بطولات لكرة السلة، وإنه سعيد بحفاوة الاستقبال في مصر، مضيفا أنه يزور مصر لأول مرة، وأتي قبل بدء البطولة بأسبوع كامل، وكان سعيدا بحفاوة استقبال المصريين، وهناك تعاون ملموس له وزملائه من مجموعة العمل بالمجموعة السادسة للبطولة، ويشعر