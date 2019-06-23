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قرطام: لا ننكر جهد الحكومة.. لكن النتائج غير كافية

تحرير:أحمد جاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين
أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين
طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بمد جسور التواصل مع المواطنين والعمل على عودة الثقة المفقودة. وقال قرطام: "الحكومة أخطأت عندما لم تشرك الأحزاب السياسية والرأي العام في إعداد الموازنة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، كنا نريد من الحكومة إشراك الناس فى إعداد الموازنة حتى يزيد شعور المجتمع بالمسئولية للقضاء على أزمة الثقة، متابعا: "إشراك المواطنين ضرورى للقضاء على نظرة العصفور للصياد، فالحكومة من وجهة نظر الناس هي الصياد والمواطن عصفور".
وأضاف أن البيان المالي للموازنة الجديدة، من أهم الوثائق الاقتصادية فهى خطة وأداء هدفها الأساسى التنمية، مؤكدا أنه كان يتطلع إلى أن تحتوى الموازنة على خطة وموازنة طموحة تحقق مطالب الناس تقضى على البيروقراطية، وتدعم الفلاحين والزراع والعاملين والصناع وتعمل على جذب الاستثمار الخارجى الذى يرتبط بمهارات
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الطيب: نرفض استخدام الدين في إشعال النزاعات

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يبذل جهودا كبيرة لإقرار السلام ومواجهة استخدام الدين في إشعال النزاعات، من خلال التعاون مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الفاتيكان. وقال شيخ الأزهر، خلال لقائه مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية اليوم الأحد: إن الأزهر الشريف أعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، وهو دور لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية هي جزء من رسالة الأزهر التي أسس من أجلها.
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عبد العال: لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي بما فيها أقوى اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن هناك قرائتين للموازنة فى كل دول العالم، واحدة من المعارضة والأخرى من الأغلبية. جاء ذلك، في جلسة اليوم الأحد، ردًّا على كلمة النائب أحمد الطنطاوى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وطالبه عبد العال بتدوين ملاحظاته بشأن الموازنة وعرضها على الحكومة بعد انتهاء الوقت المسموح له ومده أكثر من مرة.
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10 لجان تستقبل طلبات تعويض أبناء النوبة المهجرين

تستقبل 10 لجان تابعة للتضامن الاجتماعي بدائرة مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة وبمدينة أسوان، وجامعة أسوان بدائرة محافظة أسوان، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، أبناء النوبة المهجرين ممن لم يسبق لهم التعويضات التي قررتها الدولة، عند إنشاء خزان أسوان ومشروع السد العالي، لإبداء رغباتهم في التعويضات السكنية، أوالزراعية، أو المالية، لتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، وفاءً من الدولة لتضحيات أبناء النوبة المهجرين خلال القرن الماضي، وكشف محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أنه سيتم تلقى طلبات التعويضات لمدة 3 أسابيع.
اجتماع السيسى مع وزيرى الاثار والسياحة

السياحة والآثار على مائدة الرئيس: المتحف المصري الكبير والترويج السياحي أهم الملفات

في الاتحادية وعلى مائدة الرئاسة اجتمعت ملفات السياحة والآثار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عُقد اليوم اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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حزب-المحافظين

«المحافظين» يقدم روشتة لمنع التسرب من التعليم

طالبت الدكتورة إيمان الريس، رئيسة لجنة الطفل بحزب المحافظين، بضرورة تفعيل قانون حماية الطفل من التسرب من التعليم، ومعاقبة الآباء والأمهات المتسببين في انتشار ظاهرة الهروب من التعليم، لافتة إلى أن عمل الأطفال يعد انعكاسا لحرمان الطفل من أهم حقوقه الإنسانية وهو الحق فى التعليم والراحة والنمو فى بيئة صحية. وأوضحت «الريس» أن قانون حماية الطفل هو القانون رقم 10/ 1999 ويحمل عنوان «قانون حماية الأطفال وأغراض أخرى»، ويعد إحدى الآليات المهمة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.
النائب أحمد السجيني

«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.
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«قرطام» يطالب الحكومة بحل أزمة كشافات الإنارة بالدقي

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لكل من وزيرى التنمية المحلية والكهرباء، حول مشكلة كشافات الإنارة بعزبة أولاد علام التابعة لحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة. وأوضح قرطام أنه يتبع حي الدقي خمس مناطق حيوية هى بين السرايات والبحوث والمساحة وعزبة أولاد علام والدقي القديمة والجديدة، لافتا إلى أن حي الدقي يعرف مجازا بحي التمثيل الدبلوماسى؛ لوجود نحو «56» سفارة دولة أجنبية به، كما يوجد به نحو «103» مدارس مختلفة حكومية وخاصة ودولية وغيرها لجميع المراحل التعليمية للطلاب.
ناموس

«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.
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