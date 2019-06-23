قرطام: لا ننكر جهد الحكومة.. لكن النتائج غير كافية

تحرير:أحمد جاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين

طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بمد جسور التواصل مع المواطنين والعمل على عودة الثقة المفقودة. وقال قرطام: "الحكومة أخطأت عندما لم تشرك الأحزاب السياسية والرأي العام في إعداد الموازنة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، كنا نريد من الحكومة إشراك الناس فى إعداد الموازنة حتى يزيد شعور المجتمع بالمسئولية للقضاء على أزمة الثقة، متابعا: "إشراك المواطنين ضرورى للقضاء على نظرة العصفور للصياد، فالحكومة من وجهة نظر الناس هي الصياد والمواطن عصفور".

وأضاف أن البيان المالي للموازنة الجديدة، من أهم الوثائق الاقتصادية فهى خطة وأداء هدفها الأساسى التنمية، مؤكدا أنه كان يتطلع إلى أن تحتوى الموازنة على خطة وموازنة طموحة تحقق مطالب الناس تقضى على البيروقراطية، وتدعم الفلاحين والزراع والعاملين والصناع وتعمل على جذب الاستثمار الخارجى الذى يرتبط بمهارات