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عبد العال: لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي

تحرير:أحمد جاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب
د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي بما فيها أقوى اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن هناك قرائتين للموازنة فى كل دول العالم، واحدة من المعارضة والأخرى من الأغلبية. جاء ذلك، في جلسة اليوم الأحد، ردًّا على كلمة النائب أحمد الطنطاوى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وطالبه عبد العال بتدوين ملاحظاته بشأن الموازنة وعرضها على الحكومة بعد انتهاء الوقت المسموح له ومده أكثر من مرة.
وعقد النائب أحمد الطنطاوى مقارنة بين الأرقام والمؤشرات الواردة بـ3 موازنات وهى 2009/2010، 2013/2014، 2019/2020، قائلا "تكلفة بناء السد العالى ممكن أحد أبناء الطبقة العليا يصرفها على العربيات فى عامين، وبالتالى يجب حساب الأرقام بنسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى، "طالما الحكومة مبتعرفش تحسب الناتج القومى
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الطيب: نرفض استخدام الدين في إشعال النزاعات

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يبذل جهودا كبيرة لإقرار السلام ومواجهة استخدام الدين في إشعال النزاعات، من خلال التعاون مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الفاتيكان. وقال شيخ الأزهر، خلال لقائه مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية اليوم الأحد: إن الأزهر الشريف أعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، وهو دور لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية هي جزء من رسالة الأزهر التي أسس من أجلها.
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قرطام: لا ننكر جهد الحكومة.. لكن النتائج غير كافية

طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بمد جسور التواصل مع المواطنين والعمل على عودة الثقة المفقودة. وقال قرطام: "الحكومة أخطأت عندما لم تشرك الأحزاب السياسية والرأي العام في إعداد الموازنة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، كنا نريد من الحكومة إشراك الناس فى إعداد الموازنة حتى يزيد شعور المجتمع بالمسئولية للقضاء على أزمة الثقة، متابعا: "إشراك المواطنين ضرورى للقضاء على نظرة العصفور للصياد، فالحكومة من وجهة نظر الناس هي الصياد والمواطن عصفور".
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10 لجان تستقبل طلبات تعويض أبناء النوبة المهجرين

تستقبل 10 لجان تابعة للتضامن الاجتماعي بدائرة مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة وبمدينة أسوان، وجامعة أسوان بدائرة محافظة أسوان، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، أبناء النوبة المهجرين ممن لم يسبق لهم التعويضات التي قررتها الدولة، عند إنشاء خزان أسوان ومشروع السد العالي، لإبداء رغباتهم في التعويضات السكنية، أوالزراعية، أو المالية، لتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، وفاءً من الدولة لتضحيات أبناء النوبة المهجرين خلال القرن الماضي، وكشف محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أنه سيتم تلقى طلبات التعويضات لمدة 3 أسابيع.
اجتماع السيسى مع وزيرى الاثار والسياحة

السياحة والآثار على مائدة الرئيس: المتحف المصري الكبير والترويج السياحي أهم الملفات

في الاتحادية وعلى مائدة الرئاسة اجتمعت ملفات السياحة والآثار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عُقد اليوم اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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«قرطام» يطالب الحكومة بحل أزمة كشافات الإنارة بالدقي

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لكل من وزيرى التنمية المحلية والكهرباء، حول مشكلة كشافات الإنارة بعزبة أولاد علام التابعة لحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة. وأوضح قرطام أنه يتبع حي الدقي خمس مناطق حيوية هى بين السرايات والبحوث والمساحة وعزبة أولاد علام والدقي القديمة والجديدة، لافتا إلى أن حي الدقي يعرف مجازا بحي التمثيل الدبلوماسى؛ لوجود نحو «56» سفارة دولة أجنبية به، كما يوجد به نحو «103» مدارس مختلفة حكومية وخاصة ودولية وغيرها لجميع المراحل التعليمية للطلاب.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«خطة البرلمان» توافق على موازنة 2019-2020

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، إذ قررت إرساله للأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل. ووافقت اللجنة، على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة حوالى 10 مليارات جنيه، فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
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«المحافظين» يطالب الحكومة بحل أزمة المحاصيل الزراعية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن الأزمات التى تتعرض لها المحاصيل الزراعية وأثرها فى المواطنين. وقال قرطام إن الدولة المصرية كان يُضرَب بها المثل فى الزراعة منذ الحقب التاريخية المتعاقبة، إلى حد أن الله، تعالى، وصفها في كتابه الكريم بأنها خزائن الأرض، إلا أن السياسة الزراعية تعاني من التخبط والترهل في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ترك آثارا سلبية فى أسعار الحاصلات الزراعية.
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البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
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