عبد العال: لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي

تحرير:أحمد جاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي بما فيها أقوى اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن هناك قرائتين للموازنة فى كل دول العالم، واحدة من المعارضة والأخرى من الأغلبية. جاء ذلك، في جلسة اليوم الأحد، ردًّا على كلمة النائب أحمد الطنطاوى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وطالبه عبد العال بتدوين ملاحظاته بشأن الموازنة وعرضها على الحكومة بعد انتهاء الوقت المسموح له ومده أكثر من مرة.

وعقد النائب أحمد الطنطاوى مقارنة بين الأرقام والمؤشرات الواردة بـ3 موازنات وهى 2009/2010، 2013/2014، 2019/2020، قائلا "تكلفة بناء السد العالى ممكن أحد أبناء الطبقة العليا يصرفها على العربيات فى عامين، وبالتالى يجب حساب الأرقام بنسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى، "طالما الحكومة مبتعرفش تحسب الناتج القومى