عبد العال: لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي
تحرير:أحمد جاد
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي بما فيها أقوى اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن هناك قرائتين للموازنة فى كل دول العالم، واحدة من المعارضة والأخرى من الأغلبية.
جاء ذلك، في جلسة اليوم الأحد، ردًّا على كلمة النائب أحمد الطنطاوى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وطالبه عبد العال بتدوين ملاحظاته بشأن الموازنة وعرضها على الحكومة بعد انتهاء الوقت المسموح له ومده أكثر من مرة.
وعقد النائب أحمد الطنطاوى مقارنة بين الأرقام والمؤشرات الواردة بـ3 موازنات وهى 2009/2010، 2013/2014، 2019/2020، قائلا "تكلفة بناء السد العالى ممكن أحد أبناء الطبقة العليا يصرفها على العربيات فى عامين، وبالتالى يجب حساب الأرقام بنسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى، "طالما الحكومة مبتعرفش تحسب الناتج القومى
وعقد النائب أحمد الطنطاوى مقارنة بين الأرقام والمؤشرات الواردة بـ3 موازنات وهى 2009/2010، 2013/2014، 2019/2020، قائلا "تكلفة بناء السد العالى ممكن أحد أبناء الطبقة العليا يصرفها على العربيات فى عامين، وبالتالى يجب حساب الأرقام بنسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى، "طالما الحكومة مبتعرفش تحسب الناتج القومى الإجمالى".
ورصد طنطاوى تراجع نسب الأجور والمرتبات ومخصصات التعليم والصحة والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى من واقع أرقام الحكومة بالموازنات الثلاث، لافتا إلى أن الحكومة لا تستطيع تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وقال الطنطاوى، إن الفائض الأولى أكذوبة، مضيفا "ومشروع الموازنة المعروض هو ترجمة لخطة 2030 وما يُسمى بالإصلاح الاقتصادى، وفى الحقيقة هو إصلاح مالى ظالم".
وطالب النائب بتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتحقيق مبدأ وحدة الموازنة، والتزام الحكومة الكامل واحترامها لقانون الموازنة العامة، وألا يكون هناك فروق كبيرة فى الحساب الختامى تُنفقها الحكومة على نفسها دون الرجوع للمجلس.
وتابع: "الحكومة مش معذورة، أيوا إحنا مش سويسرا، لكن الأرقام فى تراجع وليس هناك حجة قوية، فلم يحدث أمر كبير خارج المخطط لا حروب ولا كوارث طبيعية ولا حرب الخليج"، وعقب الدكتور على عبد العال على حديث النائب قائلا "نحن لسنا سويسرا ولو كنا سويسرا لكنا أفضل من ذلك".