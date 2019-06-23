السنغال بالقوة الضاربة أمام تنزانيا في كأس الأمم

تحرير:محمد جمال ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

منتخب اسنغال

أعلن أليو سيسيه المدير الفنى للمنتخب السنغالى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم والتى يلتقى فيها نظيره التنزانى بقيادة المدير الفنى إمانويل أمونيكى، فى تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى الجزائر وكينيا. ويفتقد منتخب السنغال في مباراة اليوم لجهود ساديو ماني بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء. وجاءت تشكيلة أسود الترينجا على النحو التالى: حراسة المرمى: إدوارد ميندي خط الدفاع: موسى واجي، كاليدو كوليبالي، ساليف ساني، يوسف سابالي.

خط الوسط: ألفريد ندياي_ كريبين ديتا_ إدريس جوي. خط الهجوم: إسماعيل سار_ كيتا بالدي- امباي نيانج. بينما جاءت تشكيلة تنزانيا للفريق الأساسى على النحو التالى: مانول، كاماجى، يوندان، موانتيكا، رمضانى، سالوم، مكامى، عباس، ساماتا، مسوفا، جون بوكو. في المقابل يسجل منتخب تنزانيا الظهور الثانى فى تاريخ