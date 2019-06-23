رياضة

السنغال بالقوة الضاربة أمام تنزانيا في كأس الأمم

تحرير:محمد جمال ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
منتخب اسنغال
منتخب اسنغال
أعلن أليو سيسيه المدير الفنى للمنتخب السنغالى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم والتى يلتقى فيها نظيره التنزانى بقيادة المدير الفنى إمانويل أمونيكى، فى تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى الجزائر وكينيا. ويفتقد منتخب السنغال في مباراة اليوم لجهود ساديو ماني بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء. وجاءت تشكيلة أسود الترينجا على النحو التالى: حراسة المرمى: إدوارد ميندي خط الدفاع: موسى واجي، كاليدو كوليبالي، ساليف ساني، يوسف سابالي.
خط الوسط: ألفريد ندياي_ كريبين ديتا_ إدريس جوي. خط الهجوم: إسماعيل سار_ كيتا بالدي- امباي نيانج. بينما جاءت تشكيلة تنزانيا للفريق الأساسى على النحو التالى: مانول، كاماجى، يوندان، موانتيكا، رمضانى، سالوم، مكامى، عباس، ساماتا، مسوفا، جون بوكو.  في المقابل يسجل منتخب تنزانيا الظهور الثانى فى تاريخ
اقرأ المزيد
IMG-20190623-WA0237

كان 2019 بهدف قاتل.. المغرب تخطف الفوز من ناميبيا

خطف المنتخب المغربي فوزًا قاتلا من نظيره الناميبي اليوم الأحد، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد إتامونوا كيميني لاعب منتخب ناميبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليحصد أسود الأطلس أول ثلاث نقاط، ويتصدر المجموعة الرابعة التي تضم كلا من ناميبيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج، وستقام المباراة الثانية غدًا الإثنين.
توت- تميمة-كأس-امم -فريقيا‎ (3)

لاجاردي: مخرج برتغالي لمباريات المجموعة السادسة

قال سلفيان سيرانو المنسق العام للإدارة والإنتاج بمؤسسة لاجاردي الفرنسية، التي تتولى مهمه البث المباشر للمباريات باستاد الإسماعيلية، إن مباريات المجموعة السادسة التي تقام على بالإسماعيلية سيقوم بإخراجها مخرج برتغالي، يعاونه فريق عمل يضم 60 فنيا لمجموعة الكاميرات والفنيين والتسويق، وأن 24 كاميرا سوف تستخدم لنقل مباريات المجموعة. وعن حفل افتتاح البطولة، أوضح: "كان رائعا ومبهرا، وشاهدت من خلاله حضارة مصر العظيمة أمامي في لحظات مصر، وأكثر ما أعجبني مجسم الأهرامات، وعبور المجموعات لنهر النيل في مشاهد حفل الافتتاح".
منتخب-مصر

لهيطة يكشف حقيقة سحب هواتف لاعبي المنتخب ومعاقبتهم

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن ما تردد عن معاقبة لاعبي الفريق القومي غير صحيح مطلقا، بعدما أثير داخل معسكر الفراعنة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة لاعب المنتخب بالتحرش بها، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن ما تردد عن سحب الهواتف المحمولة أو قرار استبعاد لعمرو وردة أو مطالبة اللاعبين بإغلاق حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل، أمر غير صحيح بالمرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-السنغال

مدرب السنغال يتحدث عن صعوبة تنزانيا وخوفه من الجزائر

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، جاهزية منتخب بلاده لمباراته الأولى مع نظيره تنزانيا، والمقرر لها غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة، إلى أنه استعد جيدا لهذه المباراة، وأوضح سيسيه أن فريقه لن يتهاون بتنزانيا وأن المنافس يوجد معه لاعبان أو ثلاثة مميزون، مؤكدا احترامه لتنزانيا، وأنه سيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة، وتحدث عن الجزائر ووجودها في نفس مجموعة السنغال.
أوبامينج‎

أوبامينج يتغنى بمحمد صلاح وساديو مانى

أشاد الجابونى بيير إيمريك أوبامينج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزى، فى تصريحات للموقع الرسمى لأرسنال، بالفرعون المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى مهاجمى فريق ليفربول، متحدثا عن الدور الذي يشاركه معهم فى كونهم واجهة للقارة الإفريقية فى الدورى الإنجليزى(البريميرليج)، واشترك أوبامينج مع محمد صلاح وساديو مانى فى الفوز بجائزة الحذاء الذهبى وذلك بعد تصدر الثلاث لاعبين لقائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 22 هدفا لكل لاعب، ليفوز ثلاثة لاعبين أفارقة بلقب هداف البريمرليج .
امم-افريقيا‎

نجم الأهلي السابق يتوقع 3 منتخبات للتتويج بكان 2019

كشف علاء ميهوب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن المنتخبات الأقرب للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، وقال ميهوب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية: «مصر والسنغال والمغرب الأقرب للتتويج بالبطولة بعد الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تلك المنتخبات وتقديم كرة قدم ممتعة للجميع خلال مبارياتهم، خاصة وأن مصر تمتلك أفضلية عن الأخرين بسبب اللعب على أرضها والدعم الكبير من الجمهور».
صلاح-وماني‎

مشجع مصري يداعب ماني في تدريب السنغال: «باصي لصلاح»

داعب أحد المشجعين المصريين النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات منتخب أسود التيرانجا، استعدادًا لمواجهة نظيره النيجيري وديًا غدًا الأحد. وتأكد غياب ماني، عن افتتاح مباريات منتخب السنغال أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف منتخب بلاده، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وداعب المشجع المصري نجم السنغال ماني قائلا: «يا ماني اشطة عليك ياساديو، باصي لصلاح يا ماني».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org