الطيب: نرفض استخدام الدين في إشعال النزاعات

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

د. أحمد الطيب شيخ الأزهر

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يبذل جهودا كبيرة لإقرار السلام ومواجهة استخدام الدين في إشعال النزاعات، من خلال التعاون مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الفاتيكان. وقال شيخ الأزهر، خلال لقائه مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية اليوم الأحد: إن الأزهر الشريف أعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، وهو دور لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية هي جزء من رسالة الأزهر التي أسس من أجلها.

وأجرى الإمام الأكبر حوارًا مفتوحًا مع الطلاب أجاب خلاله عن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن العديد من القضايا الدينية والعالمية، داعيًا المسلمين في الغرب إلى أن يكونوا نموذجا معبرًا عن سماحة دينهم، من خلال التعايش والاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم واهتمامهم بالقضايا والقيم الإنسانية.وكان شيخ الأزهر شدد على أهمية