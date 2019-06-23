كان 2019 بهدف قاتل.. المغرب تخطف الفوز من ناميبيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

المغرب

خطف المنتخب المغربي فوزًا قاتلا من نظيره الناميبي اليوم الأحد، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد إتامونوا كيميني لاعب منتخب ناميبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليحصد أسود الأطلس أول ثلاثة نقاط ويتصدر المجموعة الرابعة التي تضم كلا من ناميبيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج، وستقام المباراة الثانية غدًا الإثنين.

المباراة بدأت بضغط من جانب لاعبي منتخب المغرب، في محاولة لاستغلال عدم خبرة المنتخب الناميبي، إلا أن الهجمات لم تعرف طريق المرمى، وطوال عمر المباراة لم يشكل المنتخب الناميبي أي خطورة على مرمى أسود الأطلس، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. في الشوط الثاني حاول الفرنسي هيرفي رينارد المدير