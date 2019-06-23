رياضة

كان 2019 بهدف قاتل.. المغرب تخطف الفوز من ناميبيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
المغرب
المغرب
خطف المنتخب المغربي فوزًا قاتلا من نظيره الناميبي اليوم الأحد، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد إتامونوا كيميني لاعب منتخب ناميبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليحصد أسود الأطلس أول ثلاثة نقاط ويتصدر المجموعة الرابعة التي تضم كلا من ناميبيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج، وستقام المباراة الثانية غدًا الإثنين.
المباراة بدأت بضغط من جانب لاعبي منتخب المغرب، في محاولة لاستغلال عدم خبرة المنتخب الناميبي، إلا أن الهجمات لم تعرف طريق المرمى، وطوال عمر المباراة لم يشكل المنتخب الناميبي أي خطورة على مرمى أسود الأطلس، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. في الشوط الثاني حاول الفرنسي هيرفي رينارد المدير
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لاجاردي: مخرج برتغالي لمباريات المجموعة السادسة

قال سلفيان سيرانو المنسق العام للإدارة والإنتاج بمؤسسة لاجاردي الفرنسية، التي تتولى مهمه البث المباشر للمباريات باستاد الإسماعيلية، إن مباريات المجموعة السادسة التي تقام على بالإسماعيلية سيقوم بإخراجها مخرج برتغالي، يعاونه فريق عمل يضم 60 فنيا لمجموعة الكاميرات والفنيين والتسويق، وأن 24 كاميرا سوف تستخدم لنقل مباريات المجموعة. وعن حفل افتتاح البطولة، أوضح: "كان رائعا ومبهرا، وشاهدت من خلاله حضارة مصر العظيمة أمامي في لحظات مصر، وأكثر ما أعجبني مجسم الأهرامات، وعبور المجموعات لنهر النيل في مشاهد حفل الافتتاح".
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لهيطة يكشف حقيقة سحب هواتف لاعبي المنتخب ومعاقبتهم

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن ما تردد عن معاقبة لاعبي الفريق القومي غير صحيح مطلقا، بعدما أثير داخل معسكر الفراعنة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة لاعب المنتخب بالتحرش بها، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن ما تردد عن سحب الهواتف المحمولة أو قرار استبعاد لعمرو وردة أو مطالبة اللاعبين بإغلاق حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل، أمر غير صحيح بالمرة.
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سميرة سعيد تُشعل مدرجات استاد السلام

أشعلت الفنانة المغربية سميرة سعيد، الأجواء داخل مدرجات ملعب استاد السلام، قبل انطلاق مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الناميبي، في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وحرص مسئولو استاد السلام على تشغيل أغانى الفنانة المغربية فى السماعات الخارجية، وبعض الأغانى للمطرب الجزائرى الشاب خالد، وكذلك عمرو دياب. سميرة سعيد سبق أن أحيت حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية عام 2006 التي نظمتها مصر، بينما قام الفنان المصري حكيم بإحياء حفل النسخة الحالية.
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تعرف على أحدث جهاز يستخدمه المنتخب في أمم إفريقيا

وصل للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎، جهازًا جديدًا لعلاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب، والذي يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، حيث يعد هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم، و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز «Indiba T care» الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.
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طارق يحيى: وجود محمد صلاح يشعل كأس الأمم 2019

قال طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق الذي توج بلقب أمم أفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون عاملا كبيرا في زيادة حدة المنافسة في بطولة أمم إفريقيا، وبسؤاله عن ذكرياته في نسخة بطولة 1986 قال: "لم ولن أنس هذه النسخة، التي شهدت أجواء غير طبيعية، تباينت معها المشاعر ما بين التوتر والفرحة، وكنا نلعب مبارياتنا على استاد القاهرة، ورغم أنه لم يكن يبتعد أكثر من كيلومترين اثنين عن فندق الإقامة، لكننا كنا نصل إليه في ساعتين، بسبب الجماهير وحضورها الذي كان يزيد عن 100 ألف متفرج".
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مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 30 يونيو على استاد القاهرة، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
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قائد الفراعنة:البدايات مهمة والجميع يعمل حسابا لصلاح

"أجيري تأكد أن جميع اللاعبين جاهزين للبطولة، وهو حاول تجربة خطط معينة في المباريات، والآن الجميع جاهز لمواجهة زيمبابوي، ومعنوياتنا عالية جدًا، ونعلم أن البطولة على أرضنا ونعد الجماهير المصرية أن البطولة ستكون من نصيبنا، والضغط كبير علينا لأن البطولة تقام في مصر، وسنحاول لعب كرة جيدة، وسيكون هناك جمهور كبير في استاد القاهرة وهذه نقطة جيدة لكي نعود للعب في أفضل ملعب داخل مصر، وكسبنا 3 بطولات متتالية 2006 و2008 و2010، وهذا عرف الجميع أن منتخب مصر قوي".. بتلك الكلمات تحدث أحمد المحمدي قائد الفراعنة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زيمبابوي.
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