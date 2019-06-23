جريمة

كيف يتم تهريب الكبتاجون لمصر؟.. الحاويات كلمة السر

تجار المخدرات حاولوا تهريب ملايين الأقراص خلال الأشهر الماضية.. يستخدمون الحاويات لنقل الحبوب القاتلة.. يحول المتعاطي من وحش كاسر إلى زومبي ويدفع للانتحار
تحرير:محمد الأشموني ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
مخدرات داخل حاوية
مخدرات داخل حاوية
خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من إحباط عمليات تهريب ضخمة لعقار الكبتاجون المخدر، والمعروف علميا بـ"الفينيثالين" وهو أحد مشتقات الأمفيتامين، وهي مادة كيميائية منشطة ترفع الحالة المزاجية وتؤدي إلى نشاط زائد في الدماغ، استخدمها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، للمساهمة في بقاء الجنود يقظين خلال المعارك، وكذا إعطاؤهم القوة اللازمة للتنقل لمسافات كبيرة دون الإحساس بالإرهاق، وبكل الطرق يسعى تجار الكيف لإدخال هذا المخدر القاتل إلى مصر، وتعد الطرق الأكثر شيوعا هي وضعها داخل حاويات لتهريبها عبر الموانئ.
الكبتاجون الاسم العلمي له هو مثيل للأمفيتامين، وهى مواد منشطة، وبدأ ظهور مثل هذه الحبوب لأول مرة في دول شرق أوروبا، ويعمل الكبتاجون على زيادة النشاط والحركة، فضلا عن عدم شعور الشخص بالتعب؛ ما يدفعه للعمل لفترات طويلة، مع فقدان في الشهية، ما يسبب ضعفا عاما في الجسد نتيجة الإرهاق، لذا فإن الكبتاجون يستخدمه
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حادثة-تصادم-سيارات

النيابة تصرح بدفن جثمان أمين شرطة سقط في حادث تصادم

لقى أمين شرطة مصرعه، في حادث تصادم بمنطقة العياط بالجيزة، عقب اصطدام توك توك، بدراجة نارية يستقلها المتوفى، فيما صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن الجثة، عقب انتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وكتابة التقرير النهائي بالنتائج، وسرعة الاستعلام عن المركبة المتسببة في الحادث وضبط قائدها، وجاء ذلك عقب تلقي مركز شرطة العياط، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، وسقوط مصاب، تم نقله إلى المستشفى العام، إلا أنه فارق الحياة خلال محاولة إنقاذه، ليتم تحرير محضر بالواقعة.
طعن-بالسكين

النيابة تأمر بتشريح جثتي موظف وزوجته بالزيتون

باشرت نيابة الزيتون، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة العثور على جثتين لرجل وزوجته، مقتولين داخل شقتهما بدائرة القسم، وذلك بعد ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من الأهالي بالواقعة، حيث وصل فريق من ضباط المباحث والأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة، وتبين أن الجثتين بهما طعنات بأماكن مختلفة من الجسم، وهناك آثار بعثرة لمحتويات الشقة، وعبث بالأثاث، واختفاء الأموال والمشغولات الذهبية، حيث تم إيداع الجثتين المستشفى العام، فيما أمرت النيابة بالتشريح لبيان سبب الوفاة والدفن عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية.
احباط-تهريب-اقراص-كبتاجون (4)

إحباط تهريب صفقة كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

ضربة أمنية موجعة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، حيث أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، بعدما أشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن العام والأمن الوطني، إلى اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.
صبغة اللحوم

«تُضاف للحوم».. ما هى صبغة «الكارمين» الضارة؟

قالت الطبيبة البيطرية شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين‏ و‏رئيس لجنة المتابعة الميدانية بالنقابة، إن الضبطية الأخيرة البالغ وزنها 7 أطنان لحوم فاسدة ومصبوغة بصبغة حمراء والتي قام بها أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة مع مركز شرطة أوسيم ومباحث التموين، فجرت أسئلة عن تلك الصبغة الحمراء التي يتم إضافتها إلى مصنعات اللحوم المجمدة، مشيرة إلى أن تلك الصبغات تضاف لإضفاء اللون الأحمر على اللحوم وإكسابها نكهة البهارات.
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احباط-تهريب-اقراص-كبتاجون (4)

إحباط تهريب صفقة كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

ضربة أمنية موجعة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، حيث أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، بعدما أشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن العام والأمن الوطني، إلى اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.
ضبط-مخدرات

إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون مخدر

وجهت وزارة الداخلية ثاني ضرباتها الأمنية ضد مهربي المخدرات إلى مصر، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9000 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الأمن الاقتصادي يضبط 2310 قضايا متنوعة في 24 ساعة

شنّت إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت التصدي بحزم لكل صور الخروج عن القانون، وضبط المطلوبين أمنياً؛ حيث قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشن حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 5 قضايا متنوعة، كما وجّهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة مكبرة نجحت من خلالها في ضبط 8 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات"، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1032 قضية تموينية متنوعة.
ضبط-حشيش

«الألماني» يقع في الكمين قبل بيع حشيش العيد

تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة، في إطار محاصرة تجار المخدرات قبل عيد الفطر، من ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بهدف الاتجار، قبل بيعها على عملائه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لقسم شرطة حلوان تفيد بقيام «مجدي م.»، مسجل خطر، وشهرته «الألماني» بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وتم ضبطه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر، وزنت ربع كيلو، أثناء تواجده فى أحد الشوارع قبل بيعها على عملائه، وضبط هاتف محمول وسلاح نارى ومبلغ مالى.
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