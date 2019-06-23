كيف يتم تهريب الكبتاجون لمصر؟.. الحاويات كلمة السر

تجار المخدرات حاولوا تهريب ملايين الأقراص خلال الأشهر الماضية.. يستخدمون الحاويات لنقل الحبوب القاتلة.. يحول المتعاطي من وحش كاسر إلى زومبي ويدفع للانتحار

تحرير:محمد الأشموني ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من إحباط عمليات تهريب ضخمة لعقار الكبتاجون المخدر، والمعروف علميا بـ"الفينيثالين" وهو أحد مشتقات الأمفيتامين، وهي مادة كيميائية منشطة ترفع الحالة المزاجية وتؤدي إلى نشاط زائد في الدماغ، استخدمها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، للمساهمة في بقاء الجنود يقظين خلال المعارك، وكذا إعطاؤهم القوة اللازمة للتنقل لمسافات كبيرة دون الإحساس بالإرهاق، وبكل الطرق يسعى تجار الكيف لإدخال هذا المخدر القاتل إلى مصر، وتعد الطرق الأكثر شيوعا هي وضعها داخل حاويات لتهريبها عبر الموانئ.

الكبتاجون الاسم العلمي له هو مثيل للأمفيتامين، وهى مواد منشطة، وبدأ ظهور مثل هذه الحبوب لأول مرة في دول شرق أوروبا، ويعمل الكبتاجون على زيادة النشاط والحركة، فضلا عن عدم شعور الشخص بالتعب؛ ما يدفعه للعمل لفترات طويلة، مع فقدان في الشهية، ما يسبب ضعفا عاما في الجسد نتيجة الإرهاق، لذا فإن الكبتاجون يستخدمه

الكبتاجون

الاسم العلمي له هو مثيل للأمفيتامين، وهى مواد منشطة، وبدأ ظهور مثل هذه الحبوب لأول مرة في دول شرق أوروبا، ويعمل الكبتاجون على زيادة النشاط والحركة، فضلا عن عدم شعور الشخص بالتعب؛ ما يدفعه للعمل لفترات طويلة، مع فقدان في الشهية، ما يسبب ضعفا عاما في الجسد نتيجة الإرهاق، لذا فإن الكبتاجون يستخدمه بعض الأطباء لإنقاص وزن المرضى.

أعراض الكبتاجون

يتسبب الكبتاجون في تقلب المزاج، وعدم الثقة في النفس، والشعور بالإمساك وفي بعض الأحيان يسبب الإسهال، كما يشعر المتعاطي بجفاف في الحلق وصداع ودوخة، وهذيان، كما أن له آثارا بالغة على القلب، ويساهم في رفع ضغط الدم، والعرق الغزير، كثرة حك الأنف، ويرجع السبب الرئيسي إلى أن حبوب الكبتاجون تقوم بتجفيف الغشاء المخاطي للأنف، وكذا حك الأسنان وتحريك اللسان على الأسنان وانبعاث روائح كريهة من الفم.

ويتحول لون وجه المتعاطي إلى الشحوب، حتى يصل في نهاية الأمر أن يبدو وجهه بلون السواد، وظهور بعض الهالات حول عينيه، أضف إلى ماسبق يصاب المتعاطي باضطراب سمعي، وهلوسات بصرية وتخيلات.

وتصل حبوب الكبتاجون بالمتعاطي إلى حد التأثير على قوته الجنسية بشكل مباشر، وكذا إصابته بالعقم، وتدهور الحالة الصحية والإقدام على الانتحار، وإيذاء الآخرين.

ويعد الشباب هم الأكثر إقبالا على الكبتاجون، إذ يقبلون عليه لسهولة شرائه، وانتشاره بشكل كبير، أضف إلى ذلك السائقين، وبعض طلاب الجامعة ظنا منهم أنها تساعدهم على السهر للمذاكرة.

23 يونيو 2019

سددت وزارة الداخلية ضربة قاضية لتشكيل عصابي حاول تهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، وذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانى، اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.



تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين، أسفرت أعمالها عن ضبط (19,775,000 – تسعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو (200,000,000- مائتان مليون جنيه).

لبناني ينشئ مصنعا للمخدرات

تم القبض على اللبناني سليمان فهد الأحمد، ويمتلك مصنعًا كبيرًا في العاشر من رمضان، وهو المسئول الأول عن تهريب العقاقير المخدرة إلى مصر، ونجله عبدالرحمن، 22 سنة، وكل من طلال صاحب شركة مقاولات، و"علي وعثمان".



وكشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا، عن أنه تمت مداهمة المصنع الموجود بطريق "مصر- السويس"، حيث إنها المرة الأولى التي يتم ضبط مصنع ضخم لإعادة تصنيع المواد المخدرة، وتم التحفظ على المعدات، و3 أطنان و750 كيلو حشيش، و3 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

أحبط رجال الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات، محاولة ترويج نحو 5 ملايين قرص لعقار «الكبتاجون» المُخدر خلال احتفالات رأس السنة بالمدينة، حيث أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص، اثنين منهما جنسيتهما سورية؛ بحوزتهما عينة من الشُحنة لعرضها على عملائهم بالمدينة تمهيدًا لبيع وترويج باقي الشُحنة، التي تمكنوا من تسهيل دخولها للبلاد عبر ميناء دمياط البحري.

إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون مخدر

إحباط تهريب نصف مليون قرص مخدر بخلايا نحل بالدقهلية