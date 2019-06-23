النيابة تأمر بتشريح جثتي موظف وزوجته بالزيتون

تحرير:محمد الأشموني ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

طعن - أرشيفية

باشرت نيابة الزيتون، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة العثور على جثتين لرجل وزوجته، مقتولين داخل شقتهما بدائرة القسم، وذلك بعد ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من الأهالي بالواقعة، حيث وصل فريق من ضباط المباحث والأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة، وتبين أن الجثتين بهما طعنات بأماكن مختلفة من الجسم، وهناك آثار بعثرة لمحتويات الشقة، وعبث بالأثاث، واختفاء الأموال والمشغولات الذهبية، حيث تم إيداع الجثتين المستشفى العام، فيما أمرت النيابة بالتشريح لبيان سبب الوفاة والدفن عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وفي اليوم ذاته قادت الرائحة الكريهة أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة، سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة