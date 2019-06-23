النيابة تأمر بتشريح جثتي موظف وزوجته بالزيتون
تحرير:محمد الأشموني
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
طعن - أرشيفية
باشرت نيابة الزيتون، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة العثور على جثتين لرجل وزوجته، مقتولين داخل شقتهما بدائرة القسم، وذلك بعد ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من الأهالي بالواقعة، حيث وصل فريق من ضباط المباحث والأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة، وتبين أن الجثتين بهما طعنات بأماكن مختلفة من الجسم، وهناك آثار بعثرة لمحتويات الشقة، وعبث بالأثاث، واختفاء الأموال والمشغولات الذهبية، حيث تم إيداع الجثتين المستشفى العام، فيما أمرت النيابة بالتشريح لبيان سبب الوفاة والدفن عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية.
وفي اليوم ذاته قادت الرائحة الكريهة أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة، سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة
وفي اليوم ذاته قادت الرائحة الكريهة أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة، سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة البلاغ حتى سارع الضباط رفقة قوة أمنية لتفقد موقع العثور على الجثة، وتبين من المناظرة الأولية تلقيها طعنات متفرقة في جسدها.
أخطرت شرطة النجدة ضباط مباحث قسم الزيتون، الذين أخطروا بدورهم النيابة العامة، قبل أن ينتقل أحد وكلاء النيابة ويجرى مناظرة مبدئية للجثة في مسرح الجريمة، وأصدرت النيابة قرارها بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، ومعرفة الأداة المستخدمة في الجريمة على وجه التحديد.