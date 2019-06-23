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لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
إياد نصار
إياد نصار
شارك الفنان إياد نصار، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر لفيلم الفيل الأزرق 2، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث ظهر عليه "مقلوبًا" رأسًا على عقب، وكتب: "د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد"، في إشارة منه إلى ملمح من الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم. وكان الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، نشر الأربعاء الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، "بوستر" للعمل، ظهر فيه "مقلوبًا" أيضًا، وعلق قائلا: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا".
وأيضًا نشرت الفنانة نيللي كريم قبل أيام "بوستر" للفيلم ظهرت فيه بنفس الشكل، وكتبت "اللي في البيت عندك مش لبنى"، وهي جملة رددتها الشخصية التي تقدمها هند صبري في الفيلم، خلال حديثها عن زوجة الدكتور نور. وتساءل الجمهور عن المغزى من هذه البوسترات الغريبة، ومغذى صناع العمل منها، لتأتي التوقعات في سياق أن
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بدء عرض «الممر» بدور السينما الخليجية في هذا الموعد

أعلن صناع فيلم "الممر"، اليوم الأحد، عرضه في دور السينما الخليجية، بدءًا من 4 يوليو المقبل، بعد أن تمكن العمل من تخطي حاجز الـ35 مليون جنيه داخل صالات العرض في مصر، منذ أن طرح بها قبل أسبوعين. يحكي الفيلم قصة بطولات فرقة من قوات الصاعقة خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسها الضابط (نور)، ويجسده أحمد عز، كما يسلط الضوء على الفترة الخاصة بنكسة 1967، وكيف كان حال المجتمع المصري حينها، وإظهار إصرار الجيش على استرداد الأراضي المصرية من يد الاحتلال الإسرائيلي.
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جمال سليمان: ربما أرشح نفسي لرئاسة سوريا.. وهذا حقي

حل الفنان السوري جمال سليمان، أمس السبت، ضيفًا على برنامج «واحد من الناس» الذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويذاع على قناة «النهار»، وتطرق خلال حديثه عن الأوضاع السياسية التي تمر بها سوريا خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بسوريا، وسأله «الليثي» عن الأخبار المتداولة عن رغبته فى أن يكون رئيس دولة سوريا، ليرد بغضب شديدة: «ودي تهمة!؟»، مشددًا على أنه مواطن سوري وله الحق بأن يكون رئيسا أو وزيرا أو صبى قهوة أو طبيبا أو محاميا، متسائلا: «هل رئاسة الدولة حكر على عائلة واحدة أو شخص معين؟».
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ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها بصورتها مع ابنها

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كريم عبدالعزيز «مقلوب» في بوستر «الفيل الأزرق 2»

نشر الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "بوستر" فيلمه الجديد "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، الذي سيطرح في دور السينما خلال عيد الأضحى المقبل. وظهر كريم مقلوبًا رأسًا على عقب في "البوستر"، وهو يرتدي زيًّا يبدو وكأنه من الحقبة المملوكية، وكتب: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي، باللغة الإنجليزية على المنشور قائلة: "لا أستطيع الانتظار"، فيما أبدى الجمهور حماسه للفيلم، الذي يعود به "عبدالعزيز" بعد غياب.
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السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
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تريلر الفيل الأزرق 2| هند صبري تطارد كريم في كوابيسه

منذ أن تم طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» واحتل سريعًا هاشتاج #الفيل_الأزرق2 «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع يتحدثون عن الفيلم والمشاهد التي تضمنها البرومو، التي تكشف الكثير بشأن قصة الجزء الثاني، لكن في الوقت نفسه لم يفصخ عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول، وتخطت إيراداته 35 مليون جنيه، قبل 5 سنوات، وكان رقمًا كبيرًا حينها على السينما المصرية.
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رسالة أمير طعيمة لصناع «الفيل الأزرق 2»: روعة وإبداع

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بالإعلان الرسمي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم مقدمًا وقبل طرح الفيلم في دور العرض، إذ من المقرر أن يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر": "شكرًا مقدما لأحمد مراد، ومروان حامد، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وإياد نصار، ونيللي كريم، وفريق عمل الفيل الأزرق2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضح من التريلر. تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه، واضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".
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