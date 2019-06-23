لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

إياد نصار

شارك الفنان إياد نصار، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر لفيلم الفيل الأزرق 2، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث ظهر عليه "مقلوبًا" رأسًا على عقب، وكتب: "د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد"، في إشارة منه إلى ملمح من الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم. وكان الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، نشر الأربعاء الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، "بوستر" للعمل، ظهر فيه "مقلوبًا" أيضًا، وعلق قائلا: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا".

وأيضًا نشرت الفنانة نيللي كريم قبل أيام "بوستر" للفيلم ظهرت فيه بنفس الشكل، وكتبت "اللي في البيت عندك مش لبنى"، وهي جملة رددتها الشخصية التي تقدمها هند صبري في الفيلم، خلال حديثها عن زوجة الدكتور نور. وتساءل الجمهور عن المغزى من هذه البوسترات الغريبة، ومغذى صناع العمل منها، لتأتي التوقعات في سياق أن