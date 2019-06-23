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إمام أوغلو يهزم رجل أردوغان في انتخابات إسطنبول.. من هو؟

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م
أكرم إمام أوغلو
أكرم إمام أوغلو
فاز مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في انتخابات إسطنبول المُعادة، بعد فرز 95 في المائة من الأصوات، بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم في تركيا "بن علي يلدريم"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وحصل "أوغلو" مرشح حزب الشعب الجمهوري على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة، لمرشح حزب العدالة والتنمية "يلدريم". وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للبلاد، أقر يلدريم، بتقدم منافسه المعارض في الانتخابات. وتُعد هذه النتائج صفعة قوية لرجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع، بحسب "بي بي سي".
وإعادة الانتخابات قرار أثار انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بانتهاك القانون، وخرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع احتجاجا على ذلك. ويعتقد أردوغان أن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، ما يعني أن خسارة المدينة مرة ثانية ستمثل حرجا لأردوغان وقد تضعف ما بدا حتى وقت قريب أنها قبضته الحديدية على السلطة،
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الصين

هل أنهت الصين النظام الاقتصادي الأمريكي عالميا؟

تراهن الأوساط السياسية العالمية على قمة مجموعة العشرين المقبلة، لتنهي بشكل كامل الحرب التجارية التي أثارت مخاوف الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، لا سيما أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال ممكنة، حسب تصريحات مسؤولي البلدين. وعلى الرغم من النيات الصادقة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين، فإن بعض المتطلبات التي يسعى الجانبان إليها قد تضع العديد من العراقيل في طريق الوفود والمسؤولين الذين سيخوضون جولات تفاوضية متوقعة في قمة مجموعة العشرين باليابان، نهاية هذا الأسبوع.
مفاعل نووي إيراني

دبلوماسي إيراني: تقليص التزامات الاتفاق النووي

استقبل رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية كمال خرازي، اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية البريطاني أندرو موريسون. وقال خرازي إن بلاده ستتخذ إجراءات نووية جديدة بعد أسبوعين، وذلك عند انتهاء المدة التي حددتها طهران لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق، مضيفا: "على أوروبا معرفة أننا جادون في إجراءاتنا النووية المرتقبة بعد انتهاء مهلة الستين يوم، وإيران لن تتراجع عن هذا القرار، والمسؤولون الإيرانيون جادون في تنفيذ القرارات الجديدة حول الاتفاق النووي"، وذلك بحسب نقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (5)

رئيس وزراء إثيوبيا: اعتقال منفذي «انقلاب أمهرة»

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة شمالي البلاد. ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، المستقلة- على موقعها الإلكتروني-عن رئيس الوزراء الاثيوبى قوله إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم.
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. رئيس الأركان قُتل في منزله بـ«رصاص الحارس»

نقلت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، إن "رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، قُتل في منزله بعد أن أطلق عليه حارسه النار". ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، عن رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم. وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي ، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة.
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انتخابات-تركيا

انطلاق انتخابات الإعادة في «إسطنبول»

اتجه الناخبون في إسطنبول إلى صناديق الاقتراع، مرة ثانية، من أجل اختيار رئيس بلدية المدينة في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، فيما تجرى الانتخابات بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر في 6 مايو الماضي، والذي يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي أعلنت في نهاية شهر مارس الماضي. واعتبر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قرار إعادة إجراء الانتخابات في أسطنبول دليلا على "الديكتاتورية" في البلاد.
فتح-الله-جولن

السجن مدى الحياة لـ24 من قادة الانقلاب الفاشل بتركيا

في إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل على أردوغان في 2016، قررت محكمة تركية الخميس سجن 24 شخصا مدى الحياة، حيث شمل الحكم الصادر، قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، علي يازجي، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد في حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـ"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، وقتل 139 شخصا، و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية. ودارت مجريات المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.
سامح-شكري (1)

الخارجية: أردوغان «حاقد».. وتصريحاته غير مسؤولة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانا جديدا للرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مصر، معربة فيه عن بالغ استنكارها من تصريحاته المتكررة، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة"، وأنها لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدة استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت "جوفاء ولا نقيم لها وزنا"، مشددة على أن أردوغان يسعى إلى الدخول، في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي من خلال العمل حصرا على اختلاق المشاكل، لرغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية.
محمد-بن-سلمان

أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".
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