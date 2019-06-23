إمام أوغلو يهزم رجل أردوغان في انتخابات إسطنبول.. من هو؟

فاز مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في انتخابات إسطنبول المُعادة، بعد فرز 95 في المائة من الأصوات، بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم في تركيا "بن علي يلدريم"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وحصل "أوغلو" مرشح حزب الشعب الجمهوري على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة، لمرشح حزب العدالة والتنمية "يلدريم".
وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للبلاد، أقر يلدريم، بتقدم منافسه المعارض في الانتخابات.
وتُعد هذه النتائج صفعة قوية لرجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع، بحسب "بي بي سي".
وإعادة الانتخابات قرار أثار انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بانتهاك القانون، وخرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع احتجاجا على ذلك.
ويعتقد أردوغان أن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، ما يعني أن خسارة المدينة مرة ثانية ستمثل حرجا لأردوغان وقد تضعف ما بدا حتى وقت قريب أنها قبضته الحديدية على السلطة،
وإعادة الانتخابات قرار أثار انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بانتهاك القانون، وخرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع احتجاجا على ذلك.
ويعتقد أردوغان أن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، ما يعني أن خسارة المدينة مرة ثانية ستمثل حرجا لأردوغان وقد تضعف ما بدا حتى وقت قريب أنها قبضته الحديدية على السلطة، علما أنه تولى منصب رئيس بلدية إسطنبول في التسعينيات، بحسب "سكاي نيوز".
من هو أكرم إمام أوغلو؟
وُلد إمام أغلو في مدينة طرابزون شمال تركيا عام 1970، وتخرج في كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، وينحدر من أسرة متدينة ومحافظة من الناحية الاجتماعية لكن لها تاريخ طويل في العمل السياسي، فوالده مؤسس فرع حزب الوطن الأم بزعامة رئيس وزراء تركيا الراحل تورغوت أوزال في طرابزون، واعترف أوغلو بأنه ينحدر من أسرة محافظة، لكنه أصبح أكثر تحررا وتبنى القيم الديمقراطية الاجتماعية خلال مرحلة دراسته الجامعية، بحسب "بي بي سي".
أوغلو استمر برسم طريق النجاح في عدة مجالات، منها إدارة شركة مختصة بأعمال البناء، بعدها بتأسيس وإدارة نادي طرابزون سبور لكرة القدم، الذي أصبح في فترة قياسية من أفضل الأندية في الدوري التركي الممتاز.
وينتمي أوغلو إلى جيل الشباب نسبيا رغم أن قيادة الحزب الذي ينتضم إليه "الشعب الجمهوري" يتزعمه كمال كليجدار أوغلو البالغ من العمر 71 عاما.
وفي كلمة عكس خطاب أردوغان الصدامي خلال هذه الجولة الانتخابية، تحدث إمام أوغلو أمام أنصار حزبه في المدينة موجها كلامه لأنصار أردوغان، بعد إعلان لجنة الانتخابات عن تقدمه بفارق بسيط على مرشح أردوغان يلدريم، رئيس الوزراء ورئيس البرلمان سابقا.
وقال أوغلو "إن العملية يجب أن تجرى باحترام وتفاهم وبالحوار المتبادل، وأدعو رئيسي رجب طيب أردوغان إلى إبداء منتهى الحرص في هذا المجال، وتخفيف التوتر خدمة لمصلحة الوطن والمنطقة"، بسب "بي بي سي".
وفي مشهد يناقض تمامًا الصورة المعهودة عن حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي العلماني، حضر إمام أغلو صلاة الغائب على أرواح ضحايا هجوم كرايست تشيرتش في نيوزيلندا قبل أقل من أسبوعين، بل وقرأ بعض الآيات القرآنية.
وحتى عام 2008 لم ينخرط في العمل السياسي، إذ انضم في هذا العام إلى حزب الشعب الجمهوري، وبعدها بعام فقط انتزع إمام أوغلو رئاسة بلدية حي بيليكدوزو في القسم الأوروبي من إسطنبول من حزب العدالة والتنمية.