إمام أوغلو يهزم رجل أردوغان في انتخابات إسطنبول.. من هو؟

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

أكرم إمام أوغلو

فاز مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في انتخابات إسطنبول المُعادة، بعد فرز 95 في المائة من الأصوات، بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم في تركيا "بن علي يلدريم"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وحصل "أوغلو" مرشح حزب الشعب الجمهوري على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة، لمرشح حزب العدالة والتنمية "يلدريم". وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للبلاد، أقر يلدريم، بتقدم منافسه المعارض في الانتخابات. وتُعد هذه النتائج صفعة قوية لرجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع، بحسب "بي بي سي".

وإعادة الانتخابات قرار أثار انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بانتهاك القانون، وخرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع احتجاجا على ذلك. ويعتقد أردوغان أن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، ما يعني أن خسارة المدينة مرة ثانية ستمثل حرجا لأردوغان وقد تضعف ما بدا حتى وقت قريب أنها قبضته الحديدية على السلطة،