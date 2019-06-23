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هاني شاكر بعد مكالمة ميريام فارس: الموضوع انتهى

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
هاني شاكر
هاني شاكر
كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن كواليس المكالمة التي دارت بينه وبين الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اليوم الأحد، والتي أعتذرت فيها عن تصريحاتها بحق مصر، والتي وصفت بـ"المسيئة". وقال شاكر، في تصريحات صحفية، إن "ميريام" أكدت أن حديثها فهم غلط، وأنها لم تقصد المعنى الذي وصل إلى الناس، معقبًا: "نحب حبها لمصر"، وتابع: "نعتبر أن ما بدر منها زلة لسان، ولن تتخذ النقابة أي إجراء ضدها، فنحن لا نتصيد الأخطاء لزملائنا، والموضوع انتهى لهذا الحد".
يذكر أن كثيرا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تداولت رد "ميريام" على أحد الأسئلة في مؤتمر صحفي يسبق مهرجان "موازين" في المغرب، بشأن عدم تقديمها حفلات في مصر، قائلة: "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي
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«قلادة مردوخ»| رواية تأخذك في رحلة من «بابل» لأمريكا

نجحت رواية "قلادة مردوخ" في اقتناص جائزة الدولة التشجيعية، فرع الرواية التاريخية، والتي أعلنت مساء اليوم الأحد، الرواية للكاتب أحمد سعد الدين، الذي أعرب عن سعادته البالغة بالفوز بالجائزة، معلنًا عن الأمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وفي تصريحات صحفية، كشف سعد الدين عن بعض التفاصيل بشأن روايته، موضحًا أنه استوحى فكرتها من الكتب التاريخية التي تناولت تاريخ البابليين وآلهتهم، وبالتحديد "الإله مردوخ"، منوهًا بأن "قلادة مردوخ" تعد أول رواية يكتبها بعد عدة كتب بحثية.
اياد نصار الفيل الازرق الجزء الثانى

لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

شارك الفنان إياد نصار، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر لفيلم الفيل الأزرق 2، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث ظهر عليه "مقلوبًا" رأسًا على عقب، وكتب: "د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد"، في إشارة منه إلى ملمح من الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم. وكان الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، نشر الأربعاء الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، "بوستر" للعمل، ظهر فيه "مقلوبًا" أيضًا، وعلق قائلا: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا".
الــممر (1)

بدء عرض «الممر» بدور السينما الخليجية في هذا الموعد

أعلن صناع فيلم "الممر"، اليوم الأحد، عرضه في دور السينما الخليجية، بدءًا من 4 يوليو المقبل، بعد أن تمكن العمل من تخطي حاجز الـ35 مليون جنيه داخل صالات العرض في مصر، منذ أن طرح بها قبل أسبوعين. يحكي الفيلم قصة بطولات فرقة من قوات الصاعقة خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسها الضابط (نور)، ويجسده أحمد عز، كما يسلط الضوء على الفترة الخاصة بنكسة 1967، وكيف كان حال المجتمع المصري حينها، وإظهار إصرار الجيش على استرداد الأراضي المصرية من يد الاحتلال الإسرائيلي.
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ميريام فارس (2)

ميريام فارس: مصر منحتني نجوميتي.. وأعتذر إلى شعبها

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا صحفيا بشأن أزمة تصريحات الفنانة ميريام فارس عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر بالفترة الأخيرة والتي عرضتها للهجوم، وجاء فيه أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وأكدت على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي لحفلها بالمغرب، مشيرة إلى أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى.
ميريام-فارس

متهمة بالعنصرية.. 22 معلومة عن ميريام فارس

موجة هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد تصريح لها عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
أمير-طعيمة (2)

أمير طعيمة: بلاش مصر يا ميريام فارس

هاجم الشاعر أمير طعيمة، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر، بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
وليد-منصور

وليد منصور لميريام: أجرك يدوب ثمن سماعات حفلة للهضبة

هاجم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني، وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير، مضيفة: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
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