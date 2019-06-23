هاني شاكر بعد مكالمة ميريام فارس: الموضوع انتهى

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

هاني شاكر

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن كواليس المكالمة التي دارت بينه وبين الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اليوم الأحد، والتي أعتذرت فيها عن تصريحاتها بحق مصر، والتي وصفت بـ"المسيئة". وقال شاكر، في تصريحات صحفية، إن "ميريام" أكدت أن حديثها فهم غلط، وأنها لم تقصد المعنى الذي وصل إلى الناس، معقبًا: "نحب حبها لمصر"، وتابع: "نعتبر أن ما بدر منها زلة لسان، ولن تتخذ النقابة أي إجراء ضدها، فنحن لا نتصيد الأخطاء لزملائنا، والموضوع انتهى لهذا الحد".

يذكر أن كثيرا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تداولت رد "ميريام" على أحد الأسئلة في مؤتمر صحفي يسبق مهرجان "موازين" في المغرب، بشأن عدم تقديمها حفلات في مصر، قائلة: "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي