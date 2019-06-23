رياضة

مران الزمالك.. عودة «النقاز» وتدريبات خاصة للحراس

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
مران الزمالك
مران الزمالك
اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع عبدالحميد بسيوني المدرب العام وأيمن حافظ المنسق العام للفريق قبل انطلاق المران اليوم من أجل الاتفاق حول تفاصيل معسكر الفريق المقبل المقرر إقامته في أحد فنادق مدينة السادس أكتوبر، حيث استعرض الجهاز الفني خطط الإعداد الخاصة بالفريق في معسكر القاهرة قبل السفر إلى قبرص مطلع الشهر المقبل للدخول في معسكر خارجي لتجهيز الفريق لمباريات الحسم المتبقيه في الدوري، حيث يتبقى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.
وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق في التدريبات الجماعية عقب عودته إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني للفريق. كما قاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى تدريبات خاصة لحراس الفريق قبل انطلاق المران بساعة كاملة، وشارك في التدريبات عمر صلاح
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منتخب-الجزائر-2014

رياض محرز يقود الجزائر فى مواجهة كينيا

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم أمام نظيره الكينى بقيادة مديره الفني سيباستيان مينييه، فى تمام العاشرة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى السنغال وتنزانيا . وتشارك الجزائر في البطولة للمرة الـ18 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بلقب 1990، أما كينيا فتشارك للمرة الخامسة ولم تتجاوز الدور الأول من قبل. وجاءت التشكيلة الأساسية لمحاربى الصحراء على النحو التالى.. حراسة المرمي : رايس مبولحي
منتخب-المغرب‎ (2)

رينارد عن الفوز الصعب على ناميبيا: فعلنا مثل مصر

يرى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أن فوز فريقه الصعب والمتأخر على ناميبيا مساء اليوم الأحد، طبيعي في كرة القدم، مشيرًا إلى أن اللقاء كان نسخة من مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد. وأوضح رينارد، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN Sports، أن الموقف الذي مر به أسود الأطلسي أمام ناميبيا، تكرر أيضًا مع نيجيريا أمام بوروندي في المباراة التي انتهت بفوز النسور هدف دون رد، وغينيا أمام مدغشقر التي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
السنغال-وتنزانيا ‎ (4)

السنغال تتخطى تنزانيا بسهولة في كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 29 عن طريق بالدي دياو كايتا وأضاف كريبان دياتا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليحصد السنغال 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة بينما يبقى منتخب تنزانيا دون رصيد.
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لابا-كودجو

لماذا فشل الأهلي في ضم لابا كودجو؟

كشف أمير هشام مقدم برنامج كلام في الميديا، الذي يٌذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن أسباب فشل تعاقد المارد الأحمر مع لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، الذي اقترب من الانتقال لصفوف العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، جاء ذلك خلال ظهوره على شاشة قناة النادي، قائلا: "لابا مهاجم هداف وخطوة واحدة أصبحت تفصل نادي العين الإماراتي من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي، الذي كان يرغب في اللعب للأهلي، لكنه ليس اللاعب الذي يبحث عنه لاسارتي، وهناك صفقة سوبر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الجديد

قرر اتحاد الكرة المصري، تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز الجديد موسم 2019- 2020، حيث قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين منح أندية الدورى الممتاز راحة لمدة شهر بعد انتهاء بطولة الدوري الحالي فى شهر يوليو المقبل كما كشف مصدر بلجنة المسابقات في الجبلاية أنه تقرر استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها.
طارق-العشرى

حرس الحدود يجدد الثقة في طارق العشري

قرر مجلس إدارة نادي حرس الحدود، منح كافة الصلاحيات لطارق العشري، المدير الفني للفريق العسكري، من أجل تدعيم الفريق بصفقات خلال الصيف المقبل، وذلك بعد أن اختتم فريق الحدود هذا الموسم في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، وجددت إدارة حرس الحدود الثقة في العشري بعدما استطاع أن ينتشل الفريق من الهبوط لدوري القسم الثاني، ويسعى القائمون على إدارة نادي حرس الحدود لاستعادة العصر الذهبي للفريق بين فرق المقدمة بالدوري الممتاز.
خالد-جلال

خالد جلال يمنح الزمالك راحة 10 أيام

قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 10 أيام خلال فترة توقف مسابقة الدوري، حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وهي المرة الأولى في تاريخ نهائيات أمم إفريقيا التي يشارك فيها هذا العدد.
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