مران الزمالك.. عودة «النقاز» وتدريبات خاصة للحراس

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

مران الزمالك

اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع عبدالحميد بسيوني المدرب العام وأيمن حافظ المنسق العام للفريق قبل انطلاق المران اليوم من أجل الاتفاق حول تفاصيل معسكر الفريق المقبل المقرر إقامته في أحد فنادق مدينة السادس أكتوبر، حيث استعرض الجهاز الفني خطط الإعداد الخاصة بالفريق في معسكر القاهرة قبل السفر إلى قبرص مطلع الشهر المقبل للدخول في معسكر خارجي لتجهيز الفريق لمباريات الحسم المتبقيه في الدوري، حيث يتبقى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق في التدريبات الجماعية عقب عودته إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني للفريق. كما قاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى تدريبات خاصة لحراس الفريق قبل انطلاق المران بساعة كاملة، وشارك في التدريبات عمر صلاح