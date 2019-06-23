السفير الهندي: 3 مليارات دولار حجم استثمارتنا في مصر

تحرير:محمد الزهراوي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

محافظ المنيا والسفير الهندي

قال السفير الهندي في القاهرة راهوال كواليشيرايث، إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نتيجة لعلاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الدولتين والتي شهدت نموا وتطورا إيجابيا بمرور الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بقيمتها وحجمها ولكن أيضًا فيما يتعلق بمنتجاتها وقطاعاتها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم العالمي لليوجا الذي تنظمه السفارة بمحافظة المنيا.

وأضاف السفير، أن حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند بلغ 4 مليارات دولار سنويا، مؤكدا زيادته في السنوات المقبل إذا استمر الاقتصاد المصري في نموه، موضحا أن هناك 126 ألف سائح هندي زاروا مصر خلال العام الحالي في حين زارها 60 ألف عام 2014 ، وهذا ما يعكس الاستقرار السياسي والأمني، الذي تتمتع به مصر حاليا.وأشاد