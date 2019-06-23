مران الأهلي.. ظهور إكرامي وتأهيل زكريا والشحات

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، واجتمع الأرجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني بمعاونيه خلال تدريبات الفريق، وكانت مدة الجلسة بين 15 دقيقة، تحدث فيها عن الخطة التي وضعها للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وأجرى اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، اختبار وزن للاعبي القلعة الحمراء، وحرص اليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.

وأدى مؤمن زكريا وحسين الشحات وأحمد فتحي لاعبو الأهلي، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق، حيث تدرب الثلاثي في صالة الجيم ثم قام بالجري حول الملعب، حيث يعاني زكريا من آلام في الركبة، فيما اكتفى الشحات بالتدريبات الخفيفة بسبب معاناته من نزلة برد. واطمأن الجهاز الفني للأهلي، على شريف إكرامي حارس الفريق،