رياضة

مران الأهلي.. ظهور إكرامي وتأهيل زكريا والشحات

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، واجتمع الأرجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني بمعاونيه خلال تدريبات الفريق، وكانت مدة الجلسة بين 15 دقيقة، تحدث فيها عن الخطة التي وضعها للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وأجرى اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، اختبار وزن للاعبي القلعة الحمراء، وحرص اليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.
وأدى مؤمن زكريا وحسين الشحات وأحمد فتحي لاعبو الأهلي، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق، حيث تدرب الثلاثي في صالة الجيم ثم قام بالجري حول الملعب، حيث يعاني زكريا من آلام في الركبة، فيما اكتفى الشحات بالتدريبات الخفيفة بسبب معاناته من نزلة برد. واطمأن الجهاز الفني للأهلي، على شريف إكرامي حارس الفريق،
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منتخب-الجزائر-2014

رياض محرز يقود الجزائر فى مواجهة كينيا

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم أمام نظيره الكينى بقيادة مديره الفني سيباستيان مينييه، فى تمام العاشرة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى السنغال وتنزانيا . وتشارك الجزائر في البطولة للمرة الـ18 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بلقب 1990، أما كينيا فتشارك للمرة الخامسة ولم تتجاوز الدور الأول من قبل. وجاءت التشكيلة الأساسية لمحاربى الصحراء على النحو التالى.. حراسة المرمي : رايس مبولحي
منتخب-المغرب‎ (2)

رينارد عن الفوز الصعب على ناميبيا: فعلنا مثل مصر

يرى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أن فوز فريقه الصعب والمتأخر على ناميبيا مساء اليوم الأحد، طبيعي في كرة القدم، مشيرًا إلى أن اللقاء كان نسخة من مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد. وأوضح رينارد، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN Sports، أن الموقف الذي مر به أسود الأطلسي أمام ناميبيا، تكرر أيضًا مع نيجيريا أمام بوروندي في المباراة التي انتهت بفوز النسور هدف دون رد، وغينيا أمام مدغشقر التي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
السنغال-وتنزانيا ‎ (4)

السنغال تتخطى تنزانيا بسهولة في كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 29 عن طريق بالدي دياو كايتا وأضاف كريبان دياتا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليحصد السنغال 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة بينما يبقى منتخب تنزانيا دون رصيد.
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مران الأهلي‎

مران الأهلي.. غياب الشحات وإصابة مؤمن زكريا

استأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع خالد محمد طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي المُقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعرض عليه تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وهم سعد سمير وكريم نيديفيد ومحمد محمود وشريف إكرامي، وأوضح للمدير الفني حالة كل لاعب بالفريق، والبرنامج الطبي والبدني المتبع في الفترة الحالية.
حراس-الأهلي

حارس الأهلي يخضع لعملية ناجحة في الركبة

أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في أحد المستشفيات بألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح، حيث كان حارس الأهلي يعاني من مشاكل في الركبة خلال الأيام الماضية، أجبرته على عدم المشاركة في التدريبات الجماعية واكتفائه بخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي بالجزيرة. وخضع إكرامي، للفحص الطبي الأحد الماضي للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة، ليتم تحديد حاجته لإجراء جراحة الركبة وهو ما تم أمس.
حسين -الشحات

حسين الشحات يغازل جماهير العين الإماراتي

وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، رسالة شكر لجمهور نادي العين الإماراتي الذي كان يلعب بين صفوفه العام الماضي، وقال الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكيد الجمهور محترم جدًا ونفس الحب موجود، وأشكرهم على دعمهم لي وأنا لاعب في نادي العين، نحن دائمًا نتواصل، وحتى الآن الجمهور يدعمني وأنا لاعب في النادي الأكبر في إفريقيا الأهلي، شكرًا جمهور الزعيم". وانتقل الشحات لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي الإماراتي بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلي.
أحمد-الشيخ-مران-الأهلي copy

مران الأهلي.. تأهيل إكرامي وانتظام ماهر والشيخ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. ومنح مارتن لاسارتي راحة من التدريبات خلال يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
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