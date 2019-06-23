رياضة

الأرجنتين تتسلح بميسى فى مواجهة قطر

تحرير:محمد جمال ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
ميسي
ميسي
أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأحد، والتى يواجه فيها منتخب قطر بقيادة المدير الفنى للمنتخب فليكس سانشيز باس، فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد ارينا دو جريمو والتى تأتى فى إطار الدور الثالث من الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا. وجاءت تشكيلة رجال سكالوني على النحو التالى: في حراسة المرمى: أرماني. في خط الدفاع: أوتاميندي– فويث– سارافيا– تاليافيكو. في خط الوسط: باريديس– دي بول– لو سيلسو.
في خط الهجوم: ميسي– لاوتارو مارتينيز وأجويرو. بينما جاءت تشكيلة المنتخب القطري على النحو التالى: في حراسة المرمى: سعد الشيب. في خط الدفاع: بيدرو ميجيل– عبدالكريم حسن– طارق سلمان– بسام الراوي. في خط الوسط: بو علام خوخي– عبدالعزيز حاتم– حسن الهيدوس– عاصم ماديبو. في
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منتخب-الجزائر-2014

رياض محرز يقود الجزائر فى مواجهة كينيا

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم أمام نظيره الكينى بقيادة مديره الفني سيباستيان مينييه، فى تمام العاشرة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى السنغال وتنزانيا . وتشارك الجزائر في البطولة للمرة الـ18 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بلقب 1990، أما كينيا فتشارك للمرة الخامسة ولم تتجاوز الدور الأول من قبل. وجاءت التشكيلة الأساسية لمحاربى الصحراء على النحو التالى.. حراسة المرمي : رايس مبولحي
منتخب-المغرب‎ (2)

رينارد عن الفوز الصعب على ناميبيا: فعلنا مثل مصر

يرى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أن فوز فريقه الصعب والمتأخر على ناميبيا مساء اليوم الأحد، طبيعي في كرة القدم، مشيرًا إلى أن اللقاء كان نسخة من مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد. وأوضح رينارد، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN Sports، أن الموقف الذي مر به أسود الأطلسي أمام ناميبيا، تكرر أيضًا مع نيجيريا أمام بوروندي في المباراة التي انتهت بفوز النسور هدف دون رد، وغينيا أمام مدغشقر التي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
السنغال-وتنزانيا ‎ (4)

السنغال تتخطى تنزانيا بسهولة في كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 29 عن طريق بالدي دياو كايتا وأضاف كريبان دياتا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليحصد السنغال 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة بينما يبقى منتخب تنزانيا دون رصيد.
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الأرجنتين تخشى الوداع المبكر اليوم في كوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي الساعة التاسعة مساءً على ملعب أرينا فونتي نوفا، بينما تواجه قطر نظيرتها الأرجنتين في نفس التوقيت على ملعب جريميو أرينا، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة، بينما تحتل باراجواي المركز الثاني برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لقطر في المركز الثالث متفوقة بفارق هدف على الأرجنتين متذيلة المجموعة.
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سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
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ميسى: أعترف بالفوضى أمام باراجواي ولدينا موقف صعب

طالب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، اللاعبين بالتمسك بالأمل الوحيد في الصعود إلى ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا، في مباراتهم المقبلة أمام قطر عقب التعادل أمام باراجواي، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، فجر اليوم الخميس، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا 2019 المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، وقال ميسى في تصريحات عقب اللقاء: «أعترف بالفوضى التي عاشها لاعبو المنتخب وتأخرهم بهدف أمام باراجواي وحصد أول نقطة في دور المجموعات».
قطر وكولومبيا

كولومبيا تغتال أحلام قطر بهدف قاتل في كوبا أمريكا

انتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0. بدأ اللقاء بشكل قوي بين الفريقين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة نصف الملعب، وسجل ييري مينا، هدفًا للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 12 تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يحكم المنتخب الأصفر قبضته على المباراة.
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