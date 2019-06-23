الأرجنتين تتسلح بميسى فى مواجهة قطر

تحرير:محمد جمال ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

ميسي

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأحد، والتى يواجه فيها منتخب قطر بقيادة المدير الفنى للمنتخب فليكس سانشيز باس، فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد ارينا دو جريمو والتى تأتى فى إطار الدور الثالث من الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا. وجاءت تشكيلة رجال سكالوني على النحو التالى: في حراسة المرمى: أرماني. في خط الدفاع: أوتاميندي– فويث– سارافيا– تاليافيكو. في خط الوسط: باريديس– دي بول– لو سيلسو.

في خط الهجوم: ميسي– لاوتارو مارتينيز وأجويرو. بينما جاءت تشكيلة المنتخب القطري على النحو التالى: في حراسة المرمى: سعد الشيب. في خط الدفاع: بيدرو ميجيل– عبدالكريم حسن– طارق سلمان– بسام الراوي. في خط الوسط: بو علام خوخي– عبدالعزيز حاتم– حسن الهيدوس– عاصم ماديبو. في