برلماني ينتقد الموازنة الجديدة: مليار و143 مليونا لـ«الدلع»

تحرير:أحمد جاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وجّه معتز النجار، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، بشأن ما يحتويه مشروع الموازنة العامة من بند متعلق بالنشر والإعلام متضمن مليارا و143 مليون جنيه بمختلف الجهات التابعة، قائلا: "المليار و143 مليون دول للدلع مش لحاجة تانية"، على حد تعبيره. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022)، وخطة العام الثاني منها (2019/ 2020)، ومشروع الموازنة العامة، ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لسنة 2019/ 2020.

وطالب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالمناطق الشعبية والعمل على تطويرها وتوفير الخدمات اللازمة لها، مشيرًا إلى أن أرقام الموازنة يتم توزيعها شكل غير منضبط. وتساءل: "إزاي الخطة الاستثمارية في المحليات تُخصص لمحافظة الجيزة 600 مليون جنيه وللقاهرة 2 مليار جنيه". كما تساءل النائب عن ما