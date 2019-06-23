رياضة

السنغال تتخطى تنزانيا بسهولة في كأس الأمم الأفريقية

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
السنغال وتنزانيا
السنغال وتنزانيا
حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 29 عن طريق بالدي دياو كايتا وأضاف كريبان دياتا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليحصد السنغال 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة بينما يبقى منتخب تنزانيا دون رصيد.
المباراة جاءت من طرف واحد حيث سيطر عليها منتخب السنغال منذ الدقيقة الأولى واستطاع أن يصل إلى مرمى منتخب تنزانيا أكثر من مرة‘ في المقابل اعتمد لاعبو تنزانيا على العنف والالتحامات القوية لإيقاف خطورة أسود التيرانجا. وتوج بالدي كايتا مجهود السنغال بالهدف الأول في الدقيقة 29، بعد الهدف استمر ضغط الأسود
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منتخب-الجزائر-2014

رياض محرز يقود الجزائر فى مواجهة كينيا

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم أمام نظيره الكينى بقيادة مديره الفني سيباستيان مينييه، فى تمام العاشرة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى السنغال وتنزانيا . وتشارك الجزائر في البطولة للمرة الـ18 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بلقب 1990، أما كينيا فتشارك للمرة الخامسة ولم تتجاوز الدور الأول من قبل. وجاءت التشكيلة الأساسية لمحاربى الصحراء على النحو التالى.. حراسة المرمي : رايس مبولحي
منتخب-المغرب‎ (2)

رينارد عن الفوز الصعب على ناميبيا: فعلنا مثل مصر

يرى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أن فوز فريقه الصعب والمتأخر على ناميبيا مساء اليوم الأحد، طبيعي في كرة القدم، مشيرًا إلى أن اللقاء كان نسخة من مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد. وأوضح رينارد، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN Sports، أن الموقف الذي مر به أسود الأطلسي أمام ناميبيا، تكرر أيضًا مع نيجيريا أمام بوروندي في المباراة التي انتهت بفوز النسور هدف دون رد، وغينيا أمام مدغشقر التي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
ميسي (1)

الأرجنتين تتسلح بميسى فى مواجهة قطر

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأحد، والتى يواجه فيها منتخب قطر بقيادة المدير الفنى للمنتخب فليكس سانشيز باس، فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد ارينا دو جريمو والتى تأتى فى إطار الدور الثالث من الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا. وجاءت تشكيلة رجال سكالوني على النحو التالى: في حراسة المرمى: أرماني. في خط الدفاع: أوتاميندي– فويث– سارافيا– تاليافيكو. في خط الوسط: باريديس– دي بول– لو سيلسو.
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منتخب-السنغال‎ (4)

السنغال بالقوة الضاربة أمام تنزانيا في كأس الأمم

أعلن أليو سيسيه المدير الفنى للمنتخب السنغالى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم والتى يلتقى فيها نظيره التنزانى بقيادة المدير الفنى إمانويل أمونيكى، فى تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى الجزائر وكينيا. ويفتقد منتخب السنغال في مباراة اليوم لجهود ساديو ماني بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء. وجاءت تشكيلة أسود الترينجا على النحو التالى: حراسة المرمى: إدوارد ميندي خط الدفاع: موسى واجي، كاليدو كوليبالي، ساليف ساني، يوسف سابالي.
مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
منتخب-زيمبابوى

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
منتخب-المغرب

اعتذار رسمي من لجنة أمم إفريقيا لمنتخب المغرب

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، باعتذار رسمي إلى المغرب، بعد ظهور خطأ غير مقصود على موقع «تذكرتي» الخاص بتذاكر مباريات البطولة، وإبداء جهات مغربية اعتراضها بسبب ظهور منطقة غرب المغرب على أنها غير تابعة للدولة الإفريقية المشاركة في كان 2019، وهو ما تم الاستجابة له بتقديم الاعتذار بشكل رسمي. ويشارك المغرب في البطولة ويلعب في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.
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