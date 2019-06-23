السنغال تتخطى تنزانيا بسهولة في كأس الأمم الأفريقية

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

السنغال وتنزانيا

حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 29 عن طريق بالدي دياو كايتا وأضاف كريبان دياتا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليحصد السنغال 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة بينما يبقى منتخب تنزانيا دون رصيد.

المباراة جاءت من طرف واحد حيث سيطر عليها منتخب السنغال منذ الدقيقة الأولى واستطاع أن يصل إلى مرمى منتخب تنزانيا أكثر من مرة‘ في المقابل اعتمد لاعبو تنزانيا على العنف والالتحامات القوية لإيقاف خطورة أسود التيرانجا. وتوج بالدي كايتا مجهود السنغال بالهدف الأول في الدقيقة 29، بعد الهدف استمر ضغط الأسود