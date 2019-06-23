ترامب: أرغب في حوار مع مسئولين إيرانيين دون شروط

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة. وقال الرئيس الأمريكي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنني لا أسعى لشن حربا وإن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا. وأوضح ترامب أنه بالنسبة له لا يرغب في أن يكون هناك شروط مسبقة، مشيرًا إلى أنه لم يرسل لطهران رسالة بشأن تحذيرهم لشن هجوم.

وأضاف الرئيس الأمريكي "لم أرسل رسالة ولا أسعى لشن حربا وأعتقد أن إيران ترغب في إجراء مفاوضات".وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وإن واشنطن ستعلن عن العقوبات