رينارد عن الفوز الصعب على ناميبيا: فعلنا مثل مصر

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

رينارد

يرى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أن فوز فريقه الصعب والمتأخر على ناميبيا مساء اليوم الأحد، طبيعي في كرة القدم، مشيرًا إلى أن اللقاء كان نسخة من مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد. وأوضح رينارد، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN Sports، أن الموقف الذي مر به أسود الأطلسي أمام ناميبيا، تكرر أيضًا مع نيجيريا أمام بوروندي في المباراة التي انتهت بفوز النسور هدف دون رد، وغينيا أمام مدغشقر التي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وأكد، أن جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية صعبة بسبب رغبة جميع المنتخبات في تقديم أداء قوي، دون النظر لقوة المنافس، معلقًا: «منتخب ناميبيا جعل الأمور صعبة علينا خلال اللقاء الذي خاضه بكل ما يملك من قوة وبالفعل هم يستحقون التهنئة على ما قدموه». وخطف المنتخب المغربي فوزًا قاتلا من نظيره الناميبي