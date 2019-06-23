رياضة

رينارد عن الفوز الصعب على ناميبيا: فعلنا مثل مصر

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
رينارد
رينارد
يرى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أن فوز فريقه الصعب والمتأخر على ناميبيا مساء اليوم الأحد، طبيعي في كرة القدم، مشيرًا إلى أن اللقاء كان نسخة من مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد. وأوضح رينارد، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN Sports، أن الموقف الذي مر به أسود الأطلسي أمام ناميبيا، تكرر أيضًا مع نيجيريا أمام بوروندي في المباراة التي انتهت بفوز النسور هدف دون رد، وغينيا أمام مدغشقر التي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
وأكد، أن جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية صعبة بسبب رغبة جميع المنتخبات في تقديم أداء قوي، دون النظر لقوة المنافس، معلقًا: «منتخب ناميبيا جعل الأمور صعبة علينا خلال اللقاء الذي خاضه بكل ما يملك من قوة وبالفعل هم يستحقون التهنئة على ما قدموه». وخطف المنتخب المغربي فوزًا قاتلا من نظيره الناميبي
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رياض محرز يقود الجزائر فى مواجهة كينيا

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم أمام نظيره الكينى بقيادة مديره الفني سيباستيان مينييه، فى تمام العاشرة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى السنغال وتنزانيا . وتشارك الجزائر في البطولة للمرة الـ18 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بلقب 1990، أما كينيا فتشارك للمرة الخامسة ولم تتجاوز الدور الأول من قبل. وجاءت التشكيلة الأساسية لمحاربى الصحراء على النحو التالى.. حراسة المرمي : رايس مبولحي
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السنغال تتخطى تنزانيا بسهولة في كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 29 عن طريق بالدي دياو كايتا وأضاف كريبان دياتا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليحصد السنغال 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة بينما يبقى منتخب تنزانيا دون رصيد.
ميسي (1)

الأرجنتين تتسلح بميسى فى مواجهة قطر

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأحد، والتى يواجه فيها منتخب قطر بقيادة المدير الفنى للمنتخب فليكس سانشيز باس، فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد ارينا دو جريمو والتى تأتى فى إطار الدور الثالث من الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا. وجاءت تشكيلة رجال سكالوني على النحو التالى: في حراسة المرمى: أرماني. في خط الدفاع: أوتاميندي– فويث– سارافيا– تاليافيكو. في خط الوسط: باريديس– دي بول– لو سيلسو.
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