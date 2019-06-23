رياضة

رياض محرز يقود الجزائر فى مواجهة كينيا

تحرير:محمد جمال ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
أعلن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم أمام نظيره الكينى بقيادة مديره الفني سيباستيان مينييه، فى تمام العاشرة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى السنغال وتنزانيا . وتشارك الجزائر في البطولة للمرة الـ18 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بلقب 1990، أما كينيا فتشارك للمرة الخامسة ولم تتجاوز الدور الأول من قبل. وجاءت التشكيلة الأساسية لمحاربى الصحراء على النحو التالى.. حراسة المرمي : رايس مبولحي
خط الدفاع : عيسي ماندي - يوسف عطال - بن عمرى -بن سبعينى . خط الوسط : قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز. خط الهجوم : بغداد بونجاح. بينما جاءت تشكيلة نجوم هارامبى على النحو التالى.. حراسة المرمى: باتريك ماتاسي. خط الدفاع: فليمون أوتينو- موسى محمد- فليمون أوتينو- عبود عمر. خط
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رينارد عن الفوز الصعب على ناميبيا: فعلنا مثل مصر

يرى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أن فوز فريقه الصعب والمتأخر على ناميبيا مساء اليوم الأحد، طبيعي في كرة القدم، مشيرًا إلى أن اللقاء كان نسخة من مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد. وأوضح رينارد، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN Sports، أن الموقف الذي مر به أسود الأطلسي أمام ناميبيا، تكرر أيضًا مع نيجيريا أمام بوروندي في المباراة التي انتهت بفوز النسور هدف دون رد، وغينيا أمام مدغشقر التي حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
السنغال-وتنزانيا ‎ (4)

السنغال تتخطى تنزانيا بسهولة في كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 29 عن طريق بالدي دياو كايتا وأضاف كريبان دياتا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليحصد السنغال 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة بينما يبقى منتخب تنزانيا دون رصيد.
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الأرجنتين تتسلح بميسى فى مواجهة قطر

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأحد، والتى يواجه فيها منتخب قطر بقيادة المدير الفنى للمنتخب فليكس سانشيز باس، فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد ارينا دو جريمو والتى تأتى فى إطار الدور الثالث من الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا. وجاءت تشكيلة رجال سكالوني على النحو التالى: في حراسة المرمى: أرماني. في خط الدفاع: أوتاميندي– فويث– سارافيا– تاليافيكو. في خط الوسط: باريديس– دي بول– لو سيلسو.
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منتخب-المغرب

الجزائر والمغرب يستهلان اليوم مشوارهما بالكان

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، حيث تواجه المغرب نظيرتها ناميبيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك المغرب في البطولة للمرة الـ16 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب في عام 1976، بينما تشارك ناميبيا في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها ولم تتمكن من قبل من تجاوز دور المجموعات، وتواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في 4 لقاءات وتعادلت في مباراة وحيدة، وتواجها في كان 2008 بغانا، وحينها فازت المغرب بنتيجة 5-1.
منتخب-الجزائر-2014

رياض محرز يشعر بالضغط من قيادة الجزائر في الكان

تحدث رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن صعوبة مواجهة محاربي الصحراء أمام نظيره كينيا، المقرر لها في تمام العاشرة مساء غدا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال محرز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كينيا: «مواجهة كينيا لن تكون سهلة خاصة أننا لم يسبق لنا مواجهة هذا المنتخب.. كلاعبين شاهدنا عددًا من التسجيلات لمباريات كينيا واستعددنا جيدا لهذه المباراة بكل قوة».
صلاح ورياض محرز

محرز: لم أكن أعرف صلاح.. وسنرى من سيساعد بلاده أكثر

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
رياض-محرز

رياض محرز: الجزائر جاهزة لأمم إفريقيا والبطولة صعبة

كشف الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر عن جاهزية منتخب بلاده لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر الأسبوع المقبل، حيث قال محرز في تصريحات صحفية إن منتخب بلاده أصبح جاهزًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإن الجزائر واجه منتخب مالي وديًّا وتمكن من التغلب عليه لكن المنافسة في البطولة ستكون أصعب. وأضاف رياض محرز خلال تصريحاته أنه يعلم جيدًا أنهم لا يمكنهم السيطرة في كل مباراة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
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