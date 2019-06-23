رياض محرز يقود الجزائر فى مواجهة كينيا

تحرير:محمد جمال ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

منتخب الجزائر

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم أمام نظيره الكينى بقيادة مديره الفني سيباستيان مينييه، فى تمام العاشرة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى السنغال وتنزانيا . وتشارك الجزائر في البطولة للمرة الـ18 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بلقب 1990، أما كينيا فتشارك للمرة الخامسة ولم تتجاوز الدور الأول من قبل. وجاءت التشكيلة الأساسية لمحاربى الصحراء على النحو التالى.. حراسة المرمي : رايس مبولحي

خط الدفاع : عيسي ماندي - يوسف عطال - بن عمرى -بن سبعينى . خط الوسط : قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز. خط الهجوم : بغداد بونجاح. بينما جاءت تشكيلة نجوم هارامبى على النحو التالى.. حراسة المرمى: باتريك ماتاسي. خط الدفاع: فليمون أوتينو- موسى محمد- فليمون أوتينو- عبود عمر. خط