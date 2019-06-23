النيابة تصرح بدفن جثمان أمين شرطة سقط في حادث تصادم

تحرير:محمد الأشموني ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

حادث تصادم

لقى أمين شرطة مصرعه، في حادث تصادم بمنطقة العياط بالجيزة، عقب اصطدام توك توك، بدراجة نارية يستقلها المتوفى، فيما صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن الجثة، عقب انتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وكتابة التقرير النهائي بالنتائج، وسرعة الاستعلام عن المركبة المتسببة في الحادث وضبط قائدها، وجاء ذلك عقب تلقي مركز شرطة العياط، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، وسقوط مصاب، تم نقله إلى المستشفى العام، إلا أنه فارق الحياة خلال محاولة إنقاذه، ليتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى ضباط مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات نجدة الجيزة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير "رجب. هـ" أمين شرطة بمركز شرطة العياط، بدراجته النارية "موتوسيكل" اصطدمت به دراجة نارية "توك توك" ونتج عن ذلك إصابة الأمين بإصابات خطيرة. وبنقل