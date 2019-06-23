طائرة مسيرة تستهدف مطار أبها.. ووقوع إصابات
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
مطار أبها
أفاد موقع "العربية. نت"، مساء الأحد، بوقوع 8 إصابات في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها بالسعودية.
وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في أبها.
وأشار المالكي إلى تمكن القوات من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح المالكي، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضا أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية".
وكانت قناة المسيرة التليفزيونية، الناطقة باسم
وأوضح المالكي، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضا أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية".
وكانت قناة المسيرة التليفزيونية، الناطقة باسم الحوثيين، أعلنت أنهم شنوا هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي، ضمن سلسلة هجمات تستهدف المملكة منذ فترة، التي تركزت على مطار أبها، حتى أنها أصابت 26 مدنيا.
التحالف العربي يستهدف قوارب مفخخة للحوثيين باليمن
ونجحت قوات التحالف بقيادة السعودية، في اعتراض 5 طائرات مسيرة استهدفت مطار أبها ومدينة خميس مشيط في نفس المنطقة، وأعلن التحالف، أيضا، تدمير منشآت عسكرية للحوثيين على مشارف العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية.