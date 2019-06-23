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«قلادة مردوخ»| رواية تأخذك في رحلة من «بابل» لأمريكا

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
الكاتب والروائي أحمد سعد الدين
الكاتب والروائي أحمد سعد الدين
نجحت رواية "قلادة مردوخ" في اقتناص جائزة الدولة التشجيعية، فرع الرواية التاريخية، والتي أعلنت مساء اليوم الأحد، الرواية للكاتب أحمد سعد الدين، الذي أعرب عن سعادته البالغة بالفوز بالجائزة، معلنًا عن الأمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وفي تصريحات صحفية، كشف سعد الدين عن بعض التفاصيل بشأن روايته، موضحًا أنه استوحى فكرتها من الكتب التاريخية التي تناولت تاريخ البابليين وآلهتهم، وبالتحديد "الإله مردوخ"، منوهًا بأن "قلادة مردوخ" تعد أول رواية يكتبها بعد عدة كتب بحثية.
الرواية تأخذنا في رحلة عبر محطات تاريخية مختلفة، تبدأ بالعصر البابلي إلى أن تصل لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي، بحسب "سعد الدين"، الذي أشار إلى أن "قلادة مردوخ" استغرقت نحو 3 سنوات ونصف من العمل المتواصل، والبحث في حضارة بابل القديمة، وشرع في كتابتها قبل نشر كتاب "فرعون ذي الأوتاد". أحمد
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هاني شاكر بعد مكالمة ميريام فارس: الموضوع انتهى

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لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

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