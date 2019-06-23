فتح باب التسجيل في دورات «مسار» لتدريب الصحفيين

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

منصة مسار

أعلن النادي الإعلامي عن فتح باب التسجيل، اليوم، لأولى دورات منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني لتكون متاحة للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي وحديثي التخرج من كليات الصحافة والإعلام المختلفة. وبحسب بيان للنادي الإعلامي، فإن الدورة التدريبية تحمل عنوان "المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي"، وتهدف الدورة إلى حصول المشاركين على متطلبات التدريب الصحفي الأساسية، وتدريبهم على المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي، وتعزيز قدراتهم على إنتاج المواد الصحفية، وفقًا لتلك المعايير، وتعرفهم على الأخطاء الشائعة التي ترد ضمن الممارسة الصحفية غير المهنية.

كما تمكنهم الدورة التدريبية من تطوير مهاراتهم لإنتاج مواد صحفية تتفادى تلك الأخطاء، بجودة عالية، وتقدم خدمة لائقة للجمهور.و"مسار" منصة رقمية تستخدم أحدث تقنيات ومنهجيات التعليم الإلكتروني عن بعد عبر الإنترنت، ومخصصة للصحفيين والإعلاميين المصريين، إذ تستهدف تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية. وتهدف "مسار"