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فتح باب التسجيل في دورات «مسار» لتدريب الصحفيين

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
منصة مسار
منصة مسار
أعلن النادي الإعلامي عن فتح باب التسجيل، اليوم، لأولى دورات منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني لتكون متاحة للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي وحديثي التخرج من كليات الصحافة والإعلام المختلفة. وبحسب بيان للنادي الإعلامي، فإن الدورة التدريبية تحمل عنوان "المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي"، وتهدف الدورة إلى حصول المشاركين على متطلبات التدريب الصحفي الأساسية، وتدريبهم على المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي، وتعزيز قدراتهم على إنتاج المواد الصحفية، وفقًا لتلك المعايير، وتعرفهم على الأخطاء الشائعة التي ترد ضمن الممارسة الصحفية غير المهنية.
كما تمكنهم الدورة التدريبية من تطوير مهاراتهم لإنتاج مواد صحفية تتفادى تلك الأخطاء، بجودة عالية، وتقدم خدمة لائقة للجمهور.و"مسار" منصة رقمية تستخدم أحدث تقنيات ومنهجيات التعليم الإلكتروني عن بعد عبر الإنترنت، ومخصصة للصحفيين والإعلاميين المصريين، إذ تستهدف تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية. وتهدف "مسار"
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برلماني ينتقد الموازنة الجديدة: مليار و143 مليونا لـ«الدلع»

وجّه معتز النجار، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، بشأن ما يحتويه مشروع الموازنة العامة من بند متعلق بالنشر والإعلام متضمن مليارا و143 مليون جنيه بمختلف الجهات التابعة، قائلا: "المليار و143 مليون دول للدلع مش لحاجة تانية"، على حد تعبيره. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022)، وخطة العام الثاني منها (2019/ 2020)، ومشروع الموازنة العامة، ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لسنة 2019/ 2020.
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السفير الهندي: 3 مليارات دولار حجم استثمارتنا في مصر

قال السفير الهندي في القاهرة راهوال كواليشيرايث، إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نتيجة لعلاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الدولتين والتي شهدت نموا وتطورا إيجابيا بمرور الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بقيمتها وحجمها ولكن أيضًا فيما يتعلق بمنتجاتها وقطاعاتها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم العالمي لليوجا الذي تنظمه السفارة بمحافظة المنيا.
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عبدالعال في جلسة عن الموازنة العامة: مصر ليست سويسرا

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن "مصر ليست سويسرا"، جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب أحمد طنطاوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، مساء الأحد، في مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020. ورد النائب أحمد طنطاوي قائلا: "الحكومة مش معذورة، أيوا إحنا مش سويسرا، لكن الأرقام في تراجع، وليس هناك حُجة قوية، فلم يحدث أمر كبير خارج المخطط، فلا يوجد حروب ولا كوارث طبيعية ولا حرب الخليج".
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أبو شقة يتنحى عن مناقشة قانون المحاماة

قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوب، التنحي عن رئاسة اللجنة إبان نظر قانون نقابة المحامين، المقدم من النائب ثروت بخيت، وذلك لاستشعاره الحرج، فيما يتردد بأن مشروع القانون مُعد من أجل استمرار النقيب الحالي سامح عاشور، وذلك بشكل صريح أو تلميح، مع إحالة الأمر لرئيس المجلس د. علي عبدالعال. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، إذ شهدت مناقشات مشابهة لما دار باجتماع أمس، الذي شهد خلافات موسعة، ويرى المؤيدون ضرورة أن يتم النقاش وإقرار القانون من أجل الحفاظ على النقابة وتنقية الجداول وضبط آليات الالتحاق بها.
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مسار

النادي الإعلامي يطلق «مسار» أول منصة تدريب رقمي

أعلن النادي الإعلامي، اليوم الثلاثاء، إطلاق منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني الأحد المقبل 23 يونيو 2019. "مسار" منصة رقمية تستخدم أحدث تقنيات ومنهجيات التعليم الإلكتروني عن بعد عبر الإنترنت، ومخصصة للصحفيين والإعلاميين المصريين، حيث تستهدف تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية.
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