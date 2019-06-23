هبوط وارتجاع.. «الصحة» تعالج 47 من مشجعي أمم إفريقيا

تحرير:محمد فتحي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

استاد القاهرة_ أرشيفية

قدمت الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، خدماتها إلى 47 حالة من مشجعي بطولة الأمم الإفريقية من المصريين وغير المصريين، التي انطلقت الجمعة الماضية على ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الحالات منهم 40 مصريا تراوحت إصاباتهم بين ضيق في التنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و7 من جنسيات إفريقية وعربية، وتنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين آلام في البطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، وتم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.

من جهته، أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى أنه تم نقل 14 حالة من المشجعين "المصريين وغير المصريين" إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، إذ تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لجميع الحالات. وأضاف جاد، أنه تم عمل الأشعة والتحاليل بالمجان وخرجوا خروج تحسن، موضحا أن