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هبوط وارتجاع.. «الصحة» تعالج 47 من مشجعي أمم إفريقيا

تحرير:محمد فتحي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
استاد القاهرة_ أرشيفية
استاد القاهرة_ أرشيفية
قدمت الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، خدماتها إلى 47 حالة من مشجعي بطولة الأمم الإفريقية من المصريين وغير المصريين، التي انطلقت الجمعة الماضية على ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الحالات منهم 40 مصريا تراوحت إصاباتهم بين ضيق في التنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و7 من جنسيات إفريقية وعربية، وتنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين آلام في البطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، وتم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.
من جهته، أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى أنه تم نقل 14 حالة من المشجعين "المصريين وغير المصريين" إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، إذ تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لجميع الحالات. وأضاف جاد، أنه تم عمل الأشعة والتحاليل بالمجان وخرجوا خروج تحسن، موضحا أن
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دار-الافتاء-المصرية

«الإفتاء» تنشر صورة شاب ببنطلون ممزق: الثياب ستر

نصحت دار الإفتاء المصرية، الشباب المصري بعدم ارتداء البناطيل الممزقة، مؤكدة أن الثياب ستر للعورة وزينة للجسد. ونشرت صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لشاب يرتدي بنطلون جينز ممزق من فوق الركبة، وعليه علامة خطأ باللون الأحمر، مضيفة: "ثيابك ستر لعورتك وزينة لجسدك". وأثارت موضة البناطيل الممزقة، جدلا في مصر، منذ عامين، إذ قررت عدد من الكليات في جامعة الأزهر منع ارتدائه، ومنها كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنوفية، التي شددت على منع دخول الامتحان الشفهي والتحريرى لأي طالب يرتدي البنطلون الممزق.
مسار

فتح باب التسجيل في دورات «مسار» لتدريب الصحفيين

أعلن النادي الإعلامي عن فتح باب التسجيل، اليوم، لأولى دورات منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني لتكون متاحة للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي وحديثي التخرج من كليات الصحافة والإعلام المختلفة. وبحسب بيان للنادي الإعلامي، فإن الدورة التدريبية تحمل عنوان "المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي"، وتهدف الدورة إلى حصول المشاركين على متطلبات التدريب الصحفي الأساسية، وتدريبهم على المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي، وتعزيز قدراتهم على إنتاج المواد الصحفية، وفقًا لتلك المعايير، وتعرفهم على الأخطاء الشائعة التي ترد ضمن الممارسة الصحفية غير المهنية.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

برلماني ينتقد الموازنة الجديدة: مليار و143 مليونا لـ«الدلع»

وجّه معتز النجار، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، بشأن ما يحتويه مشروع الموازنة العامة من بند متعلق بالنشر والإعلام متضمن مليارا و143 مليون جنيه بمختلف الجهات التابعة، قائلا: "المليار و143 مليون دول للدلع مش لحاجة تانية"، على حد تعبيره. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022)، وخطة العام الثاني منها (2019/ 2020)، ومشروع الموازنة العامة، ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لسنة 2019/ 2020.
محافظ-المنيا-يستقبل-السفير-الهندي (2)

السفير الهندي: 3 مليارات دولار حجم استثمارتنا في مصر

قال السفير الهندي في القاهرة راهوال كواليشيرايث، إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نتيجة لعلاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الدولتين والتي شهدت نموا وتطورا إيجابيا بمرور الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بقيمتها وحجمها ولكن أيضًا فيما يتعلق بمنتجاتها وقطاعاتها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم العالمي لليوجا الذي تنظمه السفارة بمحافظة المنيا.
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الجماهير (1)

بينهم أفارقة.. إسعاف 100 مشجع في بطولة أمم إفريقيا

قدمت الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، العلاج لـ101 حالة من مشجعي بطولة الأمم الإفريقية من المصريين وغير المصريين، والتي انطلقت مساء أمس على ملعب ستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الحالات منهم 98 مصريا تراوحت إصاباتهم بين ضيق بالتنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و3 من جنسيات إفريقية وعربية، تنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين اشتباه بأزمة قلبية، وألم بالبطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، تم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق لفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يفتتح المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد (بث مباشر)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد قليل، أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين. ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، فإن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في شهر يناير من العام الماضي، في أثناء مشاركته بالقمة الإفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.
مجلس-النواب

«هيئة الدواء».. إحياء للصناعة أم مزيد من الأزمات؟

منذ العام 2009 ويطالب المعنيون بملف الدواء بضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة ملف الدواء المصري ووضع استراتيجيات للنهوض بالصناعة، وهو الأمر الذي استجابت له الدولة، وقررت الدفع بمشروع قانون لتأسيس الهيئة العليا للدواء، بعد تراجع كفاءة الأدوية التصديرية وعدم تحقيقها أي أرقام تذكر مقارنة بما تحققه الدول من مكاسب. تراجع كفاءة الأدوية المصدرة، لم يكن السبب الوحيد الذي دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون، فما شهدته السنوات الماضية من اختفاء بعض أصناف الأدوية، وانتشار بعض الأصناف المضروبة، وعمليات التلاعب فى أسعار بعض الأصناف كلها تقف خلف الدفع بالمشروع.
الدكتورة-مارجريت-نبيل-حنا

مصدر طبي يكشف سبب وفاة طبيبة التخدير بمستشفى الساحل

كشف مصدر طبي، رفض ذكر اسمه، في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء الثلاثاء، عن الأسباب الرئيسية لوفاة الدكتورة «مارجيت نبيل حنا»، طبية التخدير بمستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا مصر، التي تُوفت مساء أمس الإثنين في أثناء أداء واجبها الإنساني تجاه أحد المرضى بغرفة عمليات المستشفى، إذ أكد أن السبب الرئيسي للوفاة، ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، مشيرًا إلى أن الأطباء حاولوا إسعافها لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، وتوفت بعد كل هذه المحاولات.
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