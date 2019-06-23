أحمد حجازي يشارك في تدريبات المنتخب الوطني

تحرير:محمد جمال ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

أحمد حجازى

شارك أحمد حجازي مدافع المنتخب مصر الوطني في تدريبات الفراعنة اليوم الأحد، وشهدت التدريبات وجود حجازي رغم إصابته بكسر في الأنف، وظهر صاحب الـ28 عاما مرتديا واقيا طبيا للأنف وسيضطر لارتداء هذا الواقى خلال المباريات المقبلة لحماية موضع الإصابة. وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب السبت الماضى، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد.

وكشف الدكتور محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية سابقة، أن إصابة اللاعب لن تعيقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة. وجاءت هذه التدريبات التى تقام على استاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن