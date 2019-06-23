رياضة

أحمد حجازي يشارك في تدريبات المنتخب الوطني

تحرير:محمد جمال ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
أحمد حجازى
أحمد حجازى
شارك أحمد حجازي مدافع المنتخب مصر الوطني في تدريبات الفراعنة اليوم الأحد، وشهدت التدريبات وجود حجازي رغم إصابته بكسر في الأنف، وظهر صاحب الـ28 عاما مرتديا واقيا طبيا للأنف وسيضطر لارتداء هذا الواقى خلال المباريات المقبلة لحماية موضع الإصابة. وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب السبت الماضى، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد.
وكشف الدكتور محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية سابقة، أن إصابة اللاعب لن تعيقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة. وجاءت هذه التدريبات التى تقام على استاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن
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كولومبيا

كولومبيا تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

نجح منتخب كولومبيا في الفوز على نظيره بارجواي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، أحرز هدف المباراة للمنتخب الكولومبي جوستافو كوييار في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليضمن المنتخب الكولومبي التأهل لدور ربع النهائي بعد ما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعد ما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات. في الوقت نفسه نجح منتخب الأرجنتين في اللحاق بركب المتأهلين بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب قطر في اللقاء الذي أقيم بينهما في نفس توقيت مباراة كولومبيا وبارجواي.
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الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

تأهل منتخب الأرجنتين للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا، بعد أن حقق فوزًا هامًا على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية، حيث أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بينما أحرز أجويرو الهدف اثلاني في الدقيقة 82، بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بهم المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
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ساسي: المصريون جعلوني أشعر أن البطولة في بلادي

أعرب فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس، عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب بلاده قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من الجماهير المصرية. ويواجه المنتخب التونسي نظيره الأنجولي، في تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وتضم المجموعة أيضًا منتخبي مالي وموريتانيا، اللذين يلتقيان في تمام العاشرة من مساء الغد.
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حكيم عن الافتتاح: كان نفسي أبوس كل الجماهير

علق الفنان حكيم، على مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، موجهًا الشكر لمنظمي البطولة وللجماهير التي حضرت ومشيدا بالتزامهم بالتعليمات التي أخرجت هذا الشكل الحضارى الجميل. وصرح حكيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء اليوم السبت قائلا: "أقدم الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، على التعب اللي شافوه، مكنوش بيناموا بيتابعونا لحظة بلحظة، وكل الناس عاملة مجهود جبار".
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ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن محمد صلاح وفوز مصر؟

تناولت الصحف الإنجليزية مباراة الافتتاح بين مصر وزيمابوى، التى أقيمت على ستاد القاهرة، وفاز فيها المنتخب الوطنى على مضيفه بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، لاعب خط وسط المنتخب الوطنى المحترف في قاسم باشا التركي، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وتغنت تقارير الصحف الإنجليزية بالنجم المصرى وأدائه الرائع، وأكدت أيضًا على أنها تفتقد لنجم ليفربول الإنجليزى وهداف البريمرليج والمنتخب محمد صلاح، الذى قاد فريقه مؤخرا للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
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هاني رمزي عن الأداء المتواضع: أهدرنا الكثير من الفرص

قال هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إن المنتخب الوطنى أهدر الكثير من الفرص فى مباراة اليوم التى خاضها فى أولى خطواته ببطولة الأمم الإفريقية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف على نظيره الزيمبابوى، وسجل هدف المباراة محمود حسن تريزيجه لاعب خط وسط المنتخب. وأضاف المدرب العام للمنتخب فى تصريحات لقناة «أون سبورت» عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وعلى الرغم من إهدار الكثير من الفرص، تفوقنا فى الشوط الأول وسجلنا هدفًا».
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أجيري: راضٍ عن الأداء وكنا الأقرب لإحراز هدف آخر

كشف المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب المباراة، عن رضاه على المستوى الذى ظهر به المنتخب فى أولى خطواته فى بطولة أمم إفريقيا، والتى واجهه فيها زيمبابوى، وتغلب عليه بهدف دون رد سجله محمود حسن تريزيجيه لاعب خط وسط المنتخب. وعلق أجيري على تراجع المستوى البدني في الشوط الثاني: «المستوى بالنسبة لي كان مرضيا والمشكلة كانت في بعض المساحات التي تواجدت في الشوط الثاني». وأضاف: «المستوى كان طيبا لأن هناك ضغوط تعرض لها اللاعبون لأن المباراة على ارضنا ووسط هذه الجماهير الكبيرة ولا بد من تحقيق الفوز».
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