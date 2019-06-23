رياضة

ساسي: المصريون جعلوني أشعر أن البطولة في بلادي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أعرب فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس، عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب بلاده قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من الجماهير المصرية. ويواجه المنتخب التونسي نظيره الأنجولي، في تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وتضم المجموعة أيضًا منتخبي مالي وموريتانيا، اللذين يلتقيان في تمام العاشرة من مساء الغد.
وأضاف ساسي، للاتحاد التونسي لكرة القدم أن هناك عددا كبيرا من الجماهير التونسية حرصت على القدوم إلى مصر لمؤازرة المنتخب، كما ستفعل الجالية التونسية في مصر، إلى جانب الجمهور المصري الذي أبدى مشاعر طيبة تجاه فريقه وبالأخص مشجعي فريقه الزمالك، معلقًا: «أشعر أن البطولة تقام في بلادي». وعن المنافسة،
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كولومبيا

كولومبيا تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

نجح منتخب كولومبيا في الفوز على نظيره بارجواي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، أحرز هدف المباراة للمنتخب الكولومبي جوستافو كوييار في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليضمن المنتخب الكولومبي التأهل لدور ربع النهائي بعد ما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعد ما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات. في الوقت نفسه نجح منتخب الأرجنتين في اللحاق بركب المتأهلين بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب قطر في اللقاء الذي أقيم بينهما في نفس توقيت مباراة كولومبيا وبارجواي.
البرازيل-والأرجنتين

الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

تأهل منتخب الأرجنتين للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا، بعد أن حقق فوزًا هامًا على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية، حيث أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بينما أحرز أجويرو الهدف اثلاني في الدقيقة 82، بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بهم المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
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أحمد حجازي يشارك في تدريبات المنتخب الوطني

شارك أحمد حجازي مدافع المنتخب مصر الوطني في تدريبات الفراعنة اليوم الأحد، وشهدت التدريبات وجود حجازي رغم إصابته بكسر في الأنف، وظهر صاحب الـ28 عاما مرتديا واقيا طبيا للأنف وسيضطر لارتداء هذا الواقى خلال المباريات المقبلة لحماية موضع الإصابة. وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب السبت الماضى، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد.
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الان-جريس

مدرب تونس عن مواجهة أنجولا: ليس لدينا سقف للطموح

أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، جاهزية فريقه لخوض مواجهة أنجولا، المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا، صباح اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات باستاد السويس: «علينا الانطلاق بصورة جيدة ولا توجد مشكلات لدينا وقمنا بتحذير اللاعبين بعد مباراة بوروندي وننتظر المباراة بشغف ولكن في هدوء. ليس لدينا سقف محدد للطموح في البطولة».
بوروندي‎

بوروندي: الأندية المصرية ستطلب لاعبينا بعد البطولة

يراهن أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، على لاعبي فريقه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وأوقعت القرعة منتخب بوروندي في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب كلا من: نيجيريا، وغينيا، ومدغشقر. وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «سعيدو براهينو هو أفضل لاعب في القائمة في رأيكم لانه يلعب في الدوري الانجليزي، لكننا نمتلك لاعبين آخرين يمكنهم تقديم كرة جيدة ليس سعيدو فقط».
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رئيس الزمالك يتحدث عن رحيل ساسي وكهربا وطارق حامد

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية، بشأن رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «لا يوجد أي لاعب في الزمالك جاء له عرض فرجاني ساسي، سيستمر مع الفريق، وكذلك طارق حامد»، وأضاف رئيس الزمالك: «الأمر دائمًا متعلق بالمقابل المادي الذي يعرض على النادي لضم اللاعب، ومدى تأثيره فى الفريق، كل شيء قابل للحدوث من أجل توفير المال لبناء الاستاد الجديد».
فرجانى ساسى

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل فرجاني ساسي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة العروض المقدمة للنادي من أجل بيع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء أنه لم تصل أي عروض رسمية للتعاقد مع فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن كل ما يتردد أو يثار في وسائل الإعلام المختلفة حول رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة بدلا من شر معلومات وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
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