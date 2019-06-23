ساسي: المصريون جعلوني أشعر أن البطولة في بلادي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

فرجاني ساسي

أعرب فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس، عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب بلاده قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من الجماهير المصرية. ويواجه المنتخب التونسي نظيره الأنجولي، في تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وتضم المجموعة أيضًا منتخبي مالي وموريتانيا، اللذين يلتقيان في تمام العاشرة من مساء الغد.

وأضاف ساسي، للاتحاد التونسي لكرة القدم أن هناك عددا كبيرا من الجماهير التونسية حرصت على القدوم إلى مصر لمؤازرة المنتخب، كما ستفعل الجالية التونسية في مصر، إلى جانب الجمهور المصري الذي أبدى مشاعر طيبة تجاه فريقه وبالأخص مشجعي فريقه الزمالك، معلقًا: «أشعر أن البطولة تقام في بلادي». وعن المنافسة،