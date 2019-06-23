مقتل وإصابة 8.. تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

مطار أبها

أعلن التحالف العربي أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بهجوم إرهابي، الأحد؛ ما أسفر عن مقتل شخص سوري وإصابة 7 مدنيين آخرين. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (21:10) مساء اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين. وأوضح المالكي أن "الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي".

وأدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) "بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران". وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفة هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني. وأعلن