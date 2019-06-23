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مقتل وإصابة 8.. تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
مطار أبها
مطار أبها
أعلن التحالف العربي أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بهجوم إرهابي، الأحد؛ ما أسفر عن مقتل شخص سوري وإصابة 7 مدنيين آخرين. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (21:10) مساء اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين. وأوضح المالكي أن "الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي".
وأدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) "بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران". وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفة هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني. وأعلن
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مطار ابها

طائرة مسيرة تستهدف مطار أبها.. ووقوع إصابات

أفاد موقع "العربية. نت"، مساء الأحد، بوقوع 8 إصابات في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها بالسعودية. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في أبها. وأشار المالكي إلى تمكن القوات من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
السعودية

800 ألف ريال.. بدء التقدم للإقامة المميزة بالسعودية

يستقبل مركز الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية، بدءا من اليوم الأحد، طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة هناك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك - saprc.gov.sa". ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة. والإقامة المميزة غير محددة المدة هي إقامة دائمة يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800،000 ريال سعودي لمرة واحدة.
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حكم قضائي يلزم السلطات السودانية بإعادة الإنترنت

قضت محكمة سودانية، اليوم الأحد، بإلزام السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم عقب فض الاعتصام الذي استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم حيث تجمّع المتظاهرون لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين، حسب موقع "العربية". وقطع المجلس العسكري الحاكم، الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.
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«ولد الغزواني».. من وزارة الدفاع إلى رئاسة موريتانيا

بعد تاريخ طويل من الانقلابات، خطت موريتانيا خطوة جديدة للأمام، أمس السبت، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث سيشكل هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة من رئيس انتهت ولايته إلى آخر منتخب في موريتانيا التي هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008. ويترك الرئيس محمد ولد عبد العزيز منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، ويدعم الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الغزواني (62 عاماً) وهو وزير دفاع سابق.
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إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
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بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تهديداتها للسعودية، والتي تطورت مؤخرا، إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة، وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بمزيد من الهجمات الإرهابية وسط حالة من التباهي بالعمليات العدوائية الأخيرة والتي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي، أن حركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، وأكدت أنهما خرجا من الخدمة، على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الملكي، طائرة بدون طيار "أطلقتها المليشيات الإرهابية باتجاه أبها".
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رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
مطار ابها

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها

نشرت قناة العربية أول مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
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