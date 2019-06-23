رياضة

الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
الأرجنتين
الأرجنتين
تأهل منتخب الأرجنتين للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا، بعد أن حقق فوزًا هامًا على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية، حيث أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بينما أحرز أجويرو الهدف اثلاني في الدقيقة 82، بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بهم المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
دخل راقصي التانجو مباراة قطر رافعين شعار لابديل عن الفوز، في ظل الأداء الباهت والسيئ الذي يقدمه تحت قيادة سكالوني خلال المباراتين الماضيتين أمام كولومبيا وبراجواي، حيث خسر الأولى وتعادل بصعوبة في الثانية. وجاءت مباراة اليوم من جانب واحد فقط وسط انحصار الكرة في وسط ملعب رفق ليونيل ميسي، والضغط على دفاع
اقرأ المزيد
كولومبيا

كولومبيا تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

نجح منتخب كولومبيا في الفوز على نظيره بارجواي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، أحرز هدف المباراة للمنتخب الكولومبي جوستافو كوييار في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليضمن المنتخب الكولومبي التأهل لدور ربع النهائي بعد ما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعد ما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات. في الوقت نفسه نجح منتخب الأرجنتين في اللحاق بركب المتأهلين بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب قطر في اللقاء الذي أقيم بينهما في نفس توقيت مباراة كولومبيا وبارجواي.
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

ساسي: المصريون جعلوني أشعر أن البطولة في بلادي

أعرب فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس، عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب بلاده قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من الجماهير المصرية. ويواجه المنتخب التونسي نظيره الأنجولي، في تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وتضم المجموعة أيضًا منتخبي مالي وموريتانيا، اللذين يلتقيان في تمام العاشرة من مساء الغد.
احمد-حجازى-مصر-سوازيلاند (3)

أحمد حجازي يشارك في تدريبات المنتخب الوطني

شارك أحمد حجازي مدافع المنتخب مصر الوطني في تدريبات الفراعنة اليوم الأحد، وشهدت التدريبات وجود حجازي رغم إصابته بكسر في الأنف، وظهر صاحب الـ28 عاما مرتديا واقيا طبيا للأنف وسيضطر لارتداء هذا الواقى خلال المباريات المقبلة لحماية موضع الإصابة. وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب السبت الماضى، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد.
اقرأ المزيد من الأخبار
كولومبيا

كولومبيا تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

نجح منتخب كولومبيا في الفوز على نظيره بارجواي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، أحرز هدف المباراة للمنتخب الكولومبي جوستافو كوييار في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليضمن المنتخب الكولومبي التأهل لدور ربع النهائي بعد ما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعد ما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات. في الوقت نفسه نجح منتخب الأرجنتين في اللحاق بركب المتأهلين بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب قطر في اللقاء الذي أقيم بينهما في نفس توقيت مباراة كولومبيا وبارجواي.
ميسي (1)

الأرجنتين تتسلح بميسى فى مواجهة قطر

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأحد، والتى يواجه فيها منتخب قطر بقيادة المدير الفنى للمنتخب فليكس سانشيز باس، فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد ارينا دو جريمو والتى تأتى فى إطار الدور الثالث من الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا. وجاءت تشكيلة رجال سكالوني على النحو التالى: في حراسة المرمى: أرماني. في خط الدفاع: أوتاميندي– فويث– سارافيا– تاليافيكو. في خط الوسط: باريديس– دي بول– لو سيلسو.
ميسي (2)

الأرجنتين تخشى الوداع المبكر اليوم في كوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي الساعة التاسعة مساءً على ملعب أرينا فونتي نوفا، بينما تواجه قطر نظيرتها الأرجنتين في نفس التوقيت على ملعب جريميو أرينا، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة، بينما تحتل باراجواي المركز الثاني برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لقطر في المركز الثالث متفوقة بفارق هدف على الأرجنتين متذيلة المجموعة.
ميسي (2)

سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org