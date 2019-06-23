الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

الأرجنتين

تأهل منتخب الأرجنتين للدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا، بعد أن حقق فوزًا هامًا على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية، حيث أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بينما أحرز أجويرو الهدف اثلاني في الدقيقة 82، بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بهم المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

دخل راقصي التانجو مباراة قطر رافعين شعار لابديل عن الفوز، في ظل الأداء الباهت والسيئ الذي يقدمه تحت قيادة سكالوني خلال المباراتين الماضيتين أمام كولومبيا وبراجواي، حيث خسر الأولى وتعادل بصعوبة في الثانية. وجاءت مباراة اليوم من جانب واحد فقط وسط انحصار الكرة في وسط ملعب رفق ليونيل ميسي، والضغط على دفاع