كولومبيا تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

كولومبيا

نجح منتخب كولومبيا في الفوز على نظيره بارجواي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، أحرز هدف المباراة للمنتخب الكولومبي جوستافو كوييار في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليضمن المنتخب الكولومبي التأهل لدور ربع النهائي بعد ما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعد ما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات. في الوقت نفسه نجح منتخب الأرجنتين في اللحاق بركب المتأهلين بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب قطر في اللقاء الذي أقيم بينهما في نفس توقيت مباراة كولومبيا وبارجواي.

المنتخب الكولومبي قدم عرضًا جيدًا ونجح في تحقيق الفوز على المنتخب البارجوياني الذي كان يحتاج للفوز فقط من أجل التأهل، إذ كان يمتلك في رصيده نقطتين فقط جمعهما من التعادل في المباراتين السابقتين أمام قطر والأرجنتين. قدم لاعبو كولومبيا عرضا قويا واستحقوا الفوز باللقاء تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش،