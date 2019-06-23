«الإفتاء» تنشر صورة شاب ببنطلون ممزق: الثياب ستر

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

دار الإفتاء

نصحت دار الإفتاء المصرية، الشباب المصري بعدم ارتداء البناطيل الممزقة، مؤكدة أن الثياب ستر للعورة وزينة للجسد. ونشرت صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لشاب يرتدي "بنطلون جينز" ممزقا من فوق الركبة، وعليه علامة خطأ باللون الأحمر، مضيفة: "ثيابك ستر لعورتك وزينة لجسدك". وأثارت موضة البناطيل الممزقة، جدلا في مصر، منذ عامين، إذ قررت عدد من الكليات في جامعة الأزهر منع ارتدائه، ومنها كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنوفية، التي شددت على منع دخول الامتحان الشفهي والتحريرى لأي طالب يرتدي البنطلون الممزق.

الأمر نفسه كان في جامعة الإسكندرية التي حظرت ارتداء البناطيل الممزقة، لأنها تُظهر مفاتن الجسد خصوصًا لدى الفتيات. وطالبت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، بمنع عدد من الملابس داخل الجامعة من ضمنها "البنطلون الممزق"، مشددة على أهمية إقرار زي موحد لطلاب الجامعات. وعلى