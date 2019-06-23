سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الإفتاء» تنشر صورة شاب ببنطلون ممزق: الثياب ستر

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
نصحت دار الإفتاء المصرية، الشباب المصري بعدم ارتداء البناطيل الممزقة، مؤكدة أن الثياب ستر للعورة وزينة للجسد. ونشرت صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لشاب يرتدي "بنطلون جينز" ممزقا من فوق الركبة، وعليه علامة خطأ باللون الأحمر، مضيفة: "ثيابك ستر لعورتك وزينة لجسدك". وأثارت موضة البناطيل الممزقة، جدلا في مصر، منذ عامين، إذ قررت عدد من الكليات في جامعة الأزهر منع ارتدائه، ومنها كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنوفية، التي شددت على منع دخول الامتحان الشفهي والتحريرى لأي طالب يرتدي البنطلون الممزق.
الأمر نفسه كان في جامعة الإسكندرية التي حظرت ارتداء البناطيل الممزقة، لأنها تُظهر مفاتن الجسد خصوصًا لدى الفتيات. وطالبت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، بمنع عدد من الملابس داخل الجامعة من ضمنها "البنطلون الممزق"، مشددة على أهمية إقرار زي موحد لطلاب الجامعات. وعلى
اقرأ المزيد
ستاد-القاهرة‎ (3)

هبوط وارتجاع.. «الصحة» تعالج 47 من مشجعي أمم إفريقيا

قدمت الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، خدماتها إلى 47 حالة من مشجعي بطولة الأمم الإفريقية من المصريين وغير المصريين، التي انطلقت الجمعة الماضية على ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الحالات منهم 40 مصريا تراوحت إصاباتهم بين ضيق في التنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و7 من جنسيات إفريقية وعربية، وتنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين آلام في البطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، وتم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.
مسار

فتح باب التسجيل في دورات «مسار» لتدريب الصحفيين

أعلن النادي الإعلامي عن فتح باب التسجيل، اليوم، لأولى دورات منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني لتكون متاحة للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي وحديثي التخرج من كليات الصحافة والإعلام المختلفة. وبحسب بيان للنادي الإعلامي، فإن الدورة التدريبية تحمل عنوان "المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي"، وتهدف الدورة إلى حصول المشاركين على متطلبات التدريب الصحفي الأساسية، وتدريبهم على المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي، وتعزيز قدراتهم على إنتاج المواد الصحفية، وفقًا لتلك المعايير، وتعرفهم على الأخطاء الشائعة التي ترد ضمن الممارسة الصحفية غير المهنية.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

برلماني ينتقد الموازنة الجديدة: مليار و143 مليونا لـ«الدلع»

وجّه معتز النجار، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، بشأن ما يحتويه مشروع الموازنة العامة من بند متعلق بالنشر والإعلام متضمن مليارا و143 مليون جنيه بمختلف الجهات التابعة، قائلا: "المليار و143 مليون دول للدلع مش لحاجة تانية"، على حد تعبيره. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022)، وخطة العام الثاني منها (2019/ 2020)، ومشروع الموازنة العامة، ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لسنة 2019/ 2020.
محافظ-المنيا-يستقبل-السفير-الهندي (2)

السفير الهندي: 3 مليارات دولار حجم استثمارتنا في مصر

قال السفير الهندي في القاهرة راهوال كواليشيرايث، إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نتيجة لعلاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الدولتين والتي شهدت نموا وتطورا إيجابيا بمرور الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بقيمتها وحجمها ولكن أيضًا فيما يتعلق بمنتجاتها وقطاعاتها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم العالمي لليوجا الذي تنظمه السفارة بمحافظة المنيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

تعرف على ميزانية وزارة العدل والهيئات القضائية بالموازنة الجديدة

ناشدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بأن يتم التنسيق بين الوزاراتين لتحقيق مطالب وزارة العدل فى ضوء الإمكانيات المتاحة بقدر الإمكان.? وأكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة العدل، وهيئاتها الخدمية لعام 2019/2020، على ضرورة دعم السلطة القضائية والاستمرار فى تطوير وتجديد وسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام الأجهزة الحديثة والتطوير الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد فى حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة.
دار-الافتاء-المصرية

كيف نجحت دار الإفتاء فى جذب 8 ملايين فيسبوكى؟

احتلت السوشيال ميديا مساحة كبيرة للغاية من حياة معظم الأشخاص وخاصة فئة الشباب، كما تحولت خلال السنوات الماضية إلى أداة قوية فى التأثير على عقولهم من جانب بعض الجماعات المتطرفة، وهو ما دفع دار الإفتاء إلى محاربة أفكار هذه الجماعات من خلال نفس الأداة ونجحت بالفعل فى جذب ملايين المتابعين لها، وأحدثت جدلا واسعا تمكنت من خلاله من تكوين رؤية واضحة عن الأفكار الخاطئة التى تسيطر على عقول الشباب وبدأت فى تصحيحها من خلال الرد على أسئلتهم اليومية، ونشر الفتاوى التى تخص حياتهم اليومية، ولم تقتصر على هذا بل تفاعلت مع أحداثهم اليومية مثل كأس الأمم الإفريقية.
زواج 2

بـ80 جنيها.. «الإفتاء» تؤهل المقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي سيقام في المدة من 17 يونيو إلى 24 يوليو 2019، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهدف من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.
صلاة-العيد (1)

«الإفتاء» تكشف عن أفضل الأماكن لصلاة العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أفضل مكان لأداء صلاة العيد، هو المسجد الكبير الذى يجتمع فيه الناس. وأضافت الدار خلال صفحتها على "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "المسجد إذا اتسع لأعداد المصلين واجتماع الناس فيه وهو من مقاصد صلاة العيد صار له الفضل على الصلاة خارجه، وإلا فالصلاة فى الخلاء أفضل لهذا المقصد وهو الاجتماع، وتبادل التهنئة، وإظهار الفرح والسرور على الكبير والصغير". وأعلنت دار الإفتاء المصرية، رسميا أن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر لعام 1440 هجريا، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org