محرز يقود الجزائر للفوز على كينيا في كأس الأمم

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

منتخب الجزائر

حقق منتخب الجزائر فوزًا ثمينًا على نظيره الكيني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بنيهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، تقدم بغداد بونجاح لمحاربي الصحراء من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة يحصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولةن بينما يبقى منتخب كينيا دون رصيد من النقاط.

بداية المباراة جاءت قوية من منتخب الجزائر الذي ظهر منظمًا، حيث اعتمد على انطلاقات وتحركات رياض محرز وإسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح في دفاعات منتخب كينيا الذي لم يصمد كثيرًا أمام هذه التحركات بعد أن حصل بن ناصر على ركلة جزاء في الدقيقة 34 سددها بونجاح وأحرز منها الهدف الأول.لم يتوقف ضغط منتخب الجزائر