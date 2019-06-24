مدرب السنغال: نصنع هذا الفريق منذ 5 سنوات

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص

السنغال

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.

وأوضح سيسيه، خلال تصريحاته بالموتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفوز على تنزانيا مهم للغاية في مسيرة فريقه خاصة أنها المباراة الأولى في البطولة، مشيرًا إلى أنه بدأ في بناء الفريق الحالي لمنتخب بلاده منذ 5 سنوات. وأضاف: «الفوز في المباراة الأولى كان مهمًا للغاية في افتتاح مشوارنا، لدينا خطة نسعى لتنفيذها