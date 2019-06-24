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الغزواني يفوز في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص
محمد ولد الغزواني
محمد ولد الغزواني
فاز مرشّح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، محمد ولد الغزواني، بحصوله على 52% من الأصوات، بحسب "سكاي نيوز". وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أنّ ولد الغزاوني انتخب رئيسا لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%)، في حين حلّ ثالثا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17,58% من الأصوات. الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ، وهو عسكري محترف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية.
من هو "ولد الغزواني"؟ولد الغزواني هو الاسم الأكثر تداولاً في أوساط الموريتانيين، منذ اختياره من طرف النظام كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إلى دعمه.وفي أغسطس 2005 كان يقود سلاح المدرعات وهو برتبة عقيد، حين شارك رفيقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز الانقلاب
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إمام أوغلو يهزم رجل أردوغان في انتخابات إسطنبول.. من هو؟

فاز مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في انتخابات إسطنبول المُعادة، بعد فرز 95 في المائة من الأصوات، بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم في تركيا "بن علي يلدريم"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وحصل "أوغلو" مرشح حزب الشعب الجمهوري على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة، لمرشح حزب العدالة والتنمية "يلدريم". وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للبلاد، أقر يلدريم، بتقدم منافسه المعارض في الانتخابات. وتُعد هذه النتائج صفعة قوية لرجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع، بحسب "بي بي سي".
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هل أنهت الصين النظام الاقتصادي الأمريكي عالميا؟

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رئيس وزراء إثيوبيا: اعتقال منفذي «انقلاب أمهرة»

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة شمالي البلاد. ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، المستقلة- على موقعها الإلكتروني-عن رئيس الوزراء الاثيوبى قوله إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم.
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«ولد الغزواني».. من وزارة الدفاع إلى رئاسة موريتانيا

بعد تاريخ طويل من الانقلابات، خطت موريتانيا خطوة جديدة للأمام، أمس السبت، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث سيشكل هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة من رئيس انتهت ولايته إلى آخر منتخب في موريتانيا التي هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008. ويترك الرئيس محمد ولد عبد العزيز منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، ويدعم الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الغزواني (62 عاماً) وهو وزير دفاع سابق.
محمد-ولد-الغزوانى-موريتانيا

الغزواني يتصدر انتخابات موريتانيا بعد فرز 80%.. ويهنئ أنصاره

يتجه محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع الموريتاني السابق، إلى الفوز بانتخابات الرئاسة في موريتانيا، التي جرت السبت، من جولتها الأولى؛ حيث لا يزال متصدرا بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز نحو 80% من مراكز الاقتراع. هنأ "الغزواني" صباح اليوم الأحد، أنصاره بعد تصدره بفارق كبير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة. وقال في كلمة أمام عدد من أنصاره بالعاصمة نواكشوط: "أهنئكم وأهنئ الشعب الموريتاني، لم يتبقَّ سوى 20% ولن تؤثر على النتيجة".
صورة لفوز سعودي بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية في موريتانيا

السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن

حقق مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الطالب السعودي باسل بلال نور ولي، المركز الأول في المسابقة الدولية على جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، في دورتها الحالية المقامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440هـ، وذلك بمشاركة وفود دول شملت المغرب وتونس والجزائر والسنغال والنيجر وتركيا ومصر ومالي، بالإضافة إلى موريتانيا، وقام وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، بتسليم جائزة المركز الأول للمتسابق السعودي والبالغ قيمتها 300 ألف أوقية موريتانية.
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