الغزواني يفوز في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

محمد ولد الغزواني

فاز مرشّح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، محمد ولد الغزواني، بحصوله على 52% من الأصوات، بحسب "سكاي نيوز". وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أنّ ولد الغزاوني انتخب رئيسا لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%)، في حين حلّ ثالثا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17,58% من الأصوات. الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ، وهو عسكري محترف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية.

من هو "ولد الغزواني"؟ولد الغزواني هو الاسم الأكثر تداولاً في أوساط الموريتانيين، منذ اختياره من طرف النظام كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إلى دعمه.وفي أغسطس 2005 كان يقود سلاح المدرعات وهو برتبة عقيد، حين شارك رفيقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز الانقلاب