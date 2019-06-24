ميسي: كنا نعلم أننا سنتأهل.. وكوبا أمريكا بدأت الآن

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ ص

ميسي

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل حاليًا حتى 7 يوليو المقبل. وتأهل راقصي التانجو إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن حقق فوزًا مهما على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وأكد ميسي، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن الأرجنتين كانت بحاجة لتحقيق الفوز على قطر لاستعادة الثقة بعد الحصول على بطاقة التأهل، معلقًا: «أعتقد أن الأمور تغيرت تمامًا الآن بعد التأهل». واستمر في حديثه: «بالتأكيد سأقدم كل ما لدي في المباريات القادمة، لقد استعدت ثقتي في نفسي، وبالنسبة