رياضة

ميسي: كنا نعلم أننا سنتأهل.. وكوبا أمريكا بدأت الآن

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ ص
ميسي
ميسي
أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل حاليًا حتى 7 يوليو المقبل. وتأهل راقصي التانجو إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن حقق فوزًا مهما على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
وأكد ميسي، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن الأرجنتين كانت بحاجة لتحقيق الفوز على قطر لاستعادة الثقة بعد الحصول على بطاقة التأهل، معلقًا: «أعتقد أن الأمور تغيرت تمامًا الآن بعد التأهل». واستمر في حديثه: «بالتأكيد سأقدم كل ما لدي في المباريات القادمة، لقد استعدت ثقتي في نفسي، وبالنسبة
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الجزائر و كينيا‎ (2)

مدرب الجزائر: حقننا مكاسب عديدة من الفوز على كينيا

قال جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره الكيني مهمًا للغاية في بداية مشواره بنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق الجزائر فوزًا ثمينًا على كينيا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، تقدم بغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة حصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولة بينما تذيل كينيا الترتيب دون رصيد من النقاط.
السنغال-وتنزانيا ‎ (9)

مدرب السنغال: نصنع هذا الفريق منذ 5 سنوات

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.
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محرز يقود الجزائر للفوز على كينيا في كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا ثمينًا على نظيره الكيني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بنيهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، تقدم بغداد بونجاح لمحاربي الصحراء من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة يحصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولةن بينما يبقى منتخب كينيا دون رصيد من النقاط.
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كولومبيا

كولومبيا تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

نجح منتخب كولومبيا في الفوز على نظيره بارجواي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا، أحرز هدف المباراة للمنتخب الكولومبي جوستافو كوييار في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليضمن المنتخب الكولومبي التأهل لدور ربع النهائي بعد ما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعد ما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات. في الوقت نفسه نجح منتخب الأرجنتين في اللحاق بركب المتأهلين بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب قطر في اللقاء الذي أقيم بينهما في نفس توقيت مباراة كولومبيا وبارجواي.
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الأرجنتين تتسلح بميسى فى مواجهة قطر

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأحد، والتى يواجه فيها منتخب قطر بقيادة المدير الفنى للمنتخب فليكس سانشيز باس، فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد ارينا دو جريمو والتى تأتى فى إطار الدور الثالث من الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا. وجاءت تشكيلة رجال سكالوني على النحو التالى: في حراسة المرمى: أرماني. في خط الدفاع: أوتاميندي– فويث– سارافيا– تاليافيكو. في خط الوسط: باريديس– دي بول– لو سيلسو.
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الأرجنتين تخشى الوداع المبكر اليوم في كوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي الساعة التاسعة مساءً على ملعب أرينا فونتي نوفا، بينما تواجه قطر نظيرتها الأرجنتين في نفس التوقيت على ملعب جريميو أرينا، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة، بينما تحتل باراجواي المركز الثاني برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لقطر في المركز الثالث متفوقة بفارق هدف على الأرجنتين متذيلة المجموعة.
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سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
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