مدرب الجزائر: حقننا مكاسب عديدة من الفوز على كينيا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص

الجزائر

قال جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره الكيني مهمًا للغاية في بداية مشواره بنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق الجزائر فوزًا ثمينًا على كينيا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، تقدم بغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة حصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولة بينما تذيل كينيا الترتيب دون رصيد من النقاط.

وأضاف بلماضي، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفوز وحصد الثلاث نقاط في المباراة الأولى له أكثر من فائدة خاصة في ظل صعوبة جميع المباريات والمنافسين في بطولة الأمم الإفريقية. وأشار إلى أن تاريخ منتخب محاربي الصحراء في مبارياته الأولى بكأس الأمم الإفريقية لم يكن جيدًا، وأن معظم المباريات