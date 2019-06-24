رياضة

مدرب الجزائر: حقننا مكاسب عديدة من الفوز على كينيا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص
الجزائر
الجزائر
قال جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره الكيني مهمًا للغاية في بداية مشواره بنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق الجزائر فوزًا ثمينًا على كينيا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، تقدم بغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة حصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولة بينما تذيل كينيا الترتيب دون رصيد من النقاط.
وأضاف بلماضي، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفوز وحصد الثلاث نقاط في المباراة الأولى له أكثر من فائدة خاصة في ظل صعوبة جميع المباريات والمنافسين في بطولة الأمم الإفريقية. وأشار إلى أن تاريخ منتخب محاربي الصحراء في مبارياته الأولى بكأس الأمم الإفريقية لم يكن جيدًا، وأن معظم المباريات
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ميسي (1)

ميسي: كنا نعلم أننا سنتأهل.. وكوبا أمريكا بدأت الآن

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل حاليًا حتى 7 يوليو المقبل. وتأهل راقصي التانجو إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن حقق فوزًا مهما على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
السنغال-وتنزانيا ‎ (9)

مدرب السنغال: نصنع هذا الفريق منذ 5 سنوات

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.
منتخب-الجزائر-2014

محرز يقود الجزائر للفوز على كينيا في كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا ثمينًا على نظيره الكيني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بنيهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، تقدم بغداد بونجاح لمحاربي الصحراء من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة يحصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولةن بينما يبقى منتخب كينيا دون رصيد من النقاط.
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السنغال-وتنزانيا ‎ (9)

مدرب السنغال: نصنع هذا الفريق منذ 5 سنوات

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.
منتخب-الجزائر-2014

رياض محرز يقود الجزائر فى مواجهة كينيا

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم أمام نظيره الكينى بقيادة مديره الفني سيباستيان مينييه، فى تمام العاشرة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى السنغال وتنزانيا . وتشارك الجزائر في البطولة للمرة الـ18 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بلقب 1990، أما كينيا فتشارك للمرة الخامسة ولم تتجاوز الدور الأول من قبل. وجاءت التشكيلة الأساسية لمحاربى الصحراء على النحو التالى.. حراسة المرمي : رايس مبولحي
منتخب-الجزائر-2014

مدرب الجزائر: مصر أعطتنا درس.. وهذا هو المرشح للقب

يرى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن منتخب محاربي الصحراء ليس من ضمن المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا وحتى 19 يوليو المقبل. وأضاف بلماضي، خلال تصريحاته، مساء السبت، بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام كينيا، اليوم الأحد، أنه يعتبر المنتخب السنغالي المرشح الأول للقب البطولة، لكن منتخب بلاده سيخوض مبارياته في البطولة بكل قوة وتركيز. وأشار مدرب الجزائر إلى أن مباراة مصر وزيمبابوي، كانت درسًا مهمًا لفريقه قبل مواجهة كينيا يوم الأحد، لتقديم مباراة قوية دون النظر عن اسم وتاريخ المنافس.
صلاح ورياض محرز

محرز: لم أكن أعرف صلاح.. وسنرى من سيساعد بلاده أكثر

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
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