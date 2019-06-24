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فرج عامر يقترح حظر أكياس البلاستيك: بنحافظ على المواطن

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ ص
فرج عامر
فرج عامر
حظر المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من استخدام الأكياس البلاستيك. وقال عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنه تقدم بمشروع قانون يحظر استخدام وصناعة الأكياس البلاستيك بالطريقة التقليدية التي يتم تصنيعها وتداولها حاليًا في الأسواق المصرية، مع مراعاة عدم إيقاف العمال من عملهم أو توقف حركة الصناعة. وطالب بتصنيع مادة بلاستيكية والتي تستخدم في أكثر من 150 دولة في العالم، حيث إنها تكون قابلة للتحلل خلافًا للأكياس البلاستيكية الأخرى.
وتابع: "فيه خطورة شديدة جدًا من هذا الكيس على صحة المواطن أصلا وفي 150 دولة في العالم اتخذت هذه الخطوات والخطوة دي ضرورية ولازمة للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان ولازم نستخدم شيء آمن للحفاظ على صحة المواطنين".وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن لجنة الصناعة ناقشت هذا الموضوع ولاقى رواجًا كبيرًا بين
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مطار ابها

الخارجية: مصر تُدين بأشد العبارات استهداف مطار أبها

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على وقوف مصر حكومة وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها، مطالبًا المجتمع الدولي بردع الميليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية.
دار-الافتاء-المصرية

«الإفتاء» تنشر صورة شاب ببنطلون ممزق: الثياب ستر

نصحت دار الإفتاء المصرية، الشباب المصري بعدم ارتداء البناطيل الممزقة، مؤكدة أن الثياب ستر للعورة وزينة للجسد. ونشرت صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لشاب يرتدي "بنطلون جينز" ممزقا من فوق الركبة، وعليه علامة خطأ باللون الأحمر، مضيفة: "ثيابك ستر لعورتك وزينة لجسدك". وأثارت موضة البناطيل الممزقة، جدلا في مصر، منذ عامين، إذ قررت عدد من الكليات في جامعة الأزهر منع ارتدائه، ومنها كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنوفية، التي شددت على منع دخول الامتحان الشفهي والتحريرى لأي طالب يرتدي البنطلون الممزق.
ستاد-القاهرة‎ (3)

هبوط وارتجاع.. «الصحة» تعالج 47 من مشجعي أمم إفريقيا

قدمت الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، خدماتها إلى 47 حالة من مشجعي بطولة الأمم الإفريقية من المصريين وغير المصريين، التي انطلقت الجمعة الماضية على ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الحالات منهم 40 مصريا تراوحت إصاباتهم بين ضيق في التنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و7 من جنسيات إفريقية وعربية، وتنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين آلام في البطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، وتم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.
مسار

فتح باب التسجيل في دورات «مسار» لتدريب الصحفيين

أعلن النادي الإعلامي عن فتح باب التسجيل، اليوم، لأولى دورات منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني لتكون متاحة للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي وحديثي التخرج من كليات الصحافة والإعلام المختلفة. وبحسب بيان للنادي الإعلامي، فإن الدورة التدريبية تحمل عنوان "المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي"، وتهدف الدورة إلى حصول المشاركين على متطلبات التدريب الصحفي الأساسية، وتدريبهم على المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي، وتعزيز قدراتهم على إنتاج المواد الصحفية، وفقًا لتلك المعايير، وتعرفهم على الأخطاء الشائعة التي ترد ضمن الممارسة الصحفية غير المهنية.
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تخفيضات-ملابس (1)

هل ينجح البرلمان في مواجهة 14 ألف «ماركة مقلدة»؟

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس السبت، تبنيها إعداد تشريع جديد لمواجهة ظاهرة «تقليد الماركات»، سواء المحلية أو العالمية، بتغليظ العقوبة على منتجي هذه السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، فهل مصر في حاجة إلى تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة رغم وجود 3 قوانين معنية بهذه الظاهرة؟ أم تكمن الأزمة في التطبيق والرقابة على هذه التجارة الرائجة التي تجلب مليارات الجنيهات في مصر؟ وكم يبلغ حجم هذه التجارة في مصر؟ وهل يوجد إحصاء بعدد العلامات التجارية المقلدة والمزورة؟
فرج-عامر (2)

فرج عامر: مينفعش الستات تنزل البحر بالجلاليب

قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إن نزول السيدات البحر بـ«الجلابية»، خاصة في الأماكن والمناطق السياحية المعروفة غير مقبول بالمرة، لأن نزول السيدات بهذا الثياب يتسبب في كشف أجسادهن بالكامل أمام الشباب على الشواطئ، ما يتسبب في حالة من الهرج والمرج. وأضاف رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، في تصريحاته إلى «التحرير»، أنه من المفترض نزول السيدات للبحر والظهور على الشاطئ بالملابس المخصصة لذلك مثل «بدل الغطس والمايو الإسلامي».
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