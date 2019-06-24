مدرب المنتخب: هذا اللاعب يستحق التقييم بـ99%

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص

منتخب مصر

يرى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن حارس الفراعنة محمد الشناوي، يستحق تقييمه بنسبة 99% في مباراة الفريق أمام زيمبابوي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال ناجي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة ON sport، أن الشناوي تمكن من التصدي لكل الكرات التي وصلت إليه، ولم يخطئ سوى في لعبة وحيدة طوال اللقاء، الذي انتهى بفوز مصر بهدف دون رد، بهدف محمود حسن تريزيجيه.

وأوضح مدرب المنتخب، أنه كان سيمنح حارس النادي الأهلي درجة 100% كتقييم في حالة عدم ارتكابه لخطأ في المباراة، مستخدمًا قدمه في إبعاد إحدى هجمات زيمبابوي بشكل لم يكن سليم. وكشف، أنه كلف حارس المنتخب ببعض الأدوار الخاصة والتي منها التغطية خلف الثنائي أحمد حجازي ومحمود علاء، خاصة أن زيمبابوي يعتمد على لعب