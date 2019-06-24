رياضة

مدرب المنتخب: هذا اللاعب يستحق التقييم بـ99%

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يرى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن حارس الفراعنة محمد الشناوي، يستحق تقييمه بنسبة 99% في مباراة الفريق أمام زيمبابوي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال ناجي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة ON sport، أن الشناوي تمكن من التصدي لكل الكرات التي وصلت إليه، ولم يخطئ سوى في لعبة وحيدة طوال اللقاء، الذي انتهى بفوز مصر بهدف دون رد، بهدف محمود حسن تريزيجيه.
وأوضح مدرب المنتخب، أنه كان سيمنح حارس النادي الأهلي درجة 100% كتقييم في حالة عدم ارتكابه لخطأ في المباراة، مستخدمًا قدمه في إبعاد إحدى هجمات زيمبابوي بشكل لم يكن سليم. وكشف، أنه كلف حارس المنتخب ببعض الأدوار الخاصة والتي منها التغطية خلف الثنائي أحمد حجازي ومحمود علاء، خاصة أن زيمبابوي يعتمد على لعب
اقرأ المزيد
ليونيل-ميسي (1)

حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الأسطورة ليونيل ميسي

في مثل هذا اليوم 24 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1529: التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا. في عام 1839 - نشوب معركة نسيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك. في عام 1924: ولد ميلاد حنا، مهندس ومفكر سياسي مصري.
الجزائر و كينيا‎ (2)

مدرب الجزائر: حقننا مكاسب عديدة من الفوز على كينيا

قال جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره الكيني مهمًا للغاية في بداية مشواره بنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق الجزائر فوزًا ثمينًا على كينيا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، تقدم بغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة حصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولة بينما تذيل كينيا الترتيب دون رصيد من النقاط.
ميسي (1)

ميسي: كنا نعلم أننا سنتأهل.. وكوبا أمريكا بدأت الآن

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل حاليًا حتى 7 يوليو المقبل. وتأهل راقصي التانجو إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن حقق فوزًا مهما على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-حجازى-مصر-سوازيلاند (3)

أحمد حجازي يشارك في تدريبات المنتخب الوطني

شارك أحمد حجازي مدافع المنتخب مصر الوطني في تدريبات الفراعنة اليوم الأحد، وشهدت التدريبات وجود حجازي رغم إصابته بكسر في الأنف، وظهر صاحب الـ28 عاما مرتديا واقيا طبيا للأنف وسيضطر لارتداء هذا الواقى خلال المباريات المقبلة لحماية موضع الإصابة. وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب السبت الماضى، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد.
عبد الله-السعيد

عبدالله السعيد يوجه رسالة للجماهير بعد لقاء زيمبابوي

طمأن عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني الأول، جماهير الكرة المصرية على أداء الفراعنة خلال مواجهة زيمبابوي، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى. وحقق منتخب مصر فوزًا باهتًا على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، وسيواجه منتخب الكونغو الديموقراطية، في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري يحسم اسم حارس الفراعنة أمام زيمبابوي

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، إن فريقه لا يفكر إلا في مواجهة زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، و90 دقيقة سيخوضها يوم الجمعة، ولا يفكر في أي مباريات أخرى أو اللقب وهدفه الرئيسي هو الفوز في الافتتاح. وأوضح أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن تسعى كل المنتخبات للتأهل، والكل يعلن التحدي، وتأكيد أوغندا وزيمبابوي والكونغو رغبتهم في التأهل عن المجموعة أمر طبيعي وصحي».
منتخب- مصر

المنتخب: لا نعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من معسكر برج العرب الذي استمر لمدة 10 أيام، وخاص خلاله مباراتين وديتين أمام تنزانيا ثم غينيا، قبل الانتقال لمعسكره الحالي بالقاهرة. وأوضح لهيطة، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «TIME SPORTS»، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يستقر على تشكيل مباراة زيمبابوي بنسبة 100%، خاصة أن الفريق ما زال أمامه تدريبان قبل المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الصورة أصبحت واضحة أمامه بشكل أكبر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org