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رسميًا.. مرشح الحزب الحاكم يفوز برئاسة موريتانيا

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص
ولد الغزواني
ولد الغزواني
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أن مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات. وقالت اللجنة، إن ولد الغزاوني انتخب رئيسًا لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي 18.58%، في حين حلّ ثالثًا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17.58% من الأصوات. أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ الصحفي بابا حميدو كان 8,71% في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2.44% من الأصوات، بحسب "سكاي نيوز".
ولد الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ والكتوم، وهو عسكري محترف ومثقف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية، وبثقة جل قادة الطبقة السياسية في موريتانيا.اسمه الكامل محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، وهو ينحدر من أسرة علمية وصوفية معروفة في موريتانيا، من مقاطعة "بومديد"
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مطار ابها (2)

مقتل وإصابة 8.. تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أعلن التحالف العربي أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بهجوم إرهابي، الأحد؛ ما أسفر عن مقتل شخص سوري وإصابة 7 مدنيين آخرين. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (21:10) مساء اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين. وأوضح المالكي أن "الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي".
مطار ابها

طائرة مسيرة تستهدف مطار أبها.. ووقوع إصابات

أفاد موقع "العربية. نت"، مساء الأحد، بوقوع 8 إصابات في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها بالسعودية. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في أبها. وأشار المالكي إلى تمكن القوات من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
السعودية

800 ألف ريال.. بدء التقدم للإقامة المميزة بالسعودية

يستقبل مركز الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية، بدءا من اليوم الأحد، طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة هناك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك - saprc.gov.sa". ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة. والإقامة المميزة غير محددة المدة هي إقامة دائمة يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800،000 ريال سعودي لمرة واحدة.
مظاهرات-في-السودان (2)

حكم قضائي يلزم السلطات السودانية بإعادة الإنترنت

قضت محكمة سودانية، اليوم الأحد، بإلزام السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم عقب فض الاعتصام الذي استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم حيث تجمّع المتظاهرون لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين، حسب موقع "العربية". وقطع المجلس العسكري الحاكم، الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.
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محمد-ولد-الغزواني (2)

الغزواني يفوز في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

فاز مرشّح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، محمد ولد الغزواني، بحصوله على 52% من الأصوات، بحسب "سكاي نيوز". وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أنّ ولد الغزاوني انتخب رئيسا لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%)، في حين حلّ ثالثا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17,58% من الأصوات. الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ، وهو عسكري محترف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية.
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«ولد الغزواني».. من وزارة الدفاع إلى رئاسة موريتانيا

بعد تاريخ طويل من الانقلابات، خطت موريتانيا خطوة جديدة للأمام، أمس السبت، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث سيشكل هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة من رئيس انتهت ولايته إلى آخر منتخب في موريتانيا التي هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008. ويترك الرئيس محمد ولد عبد العزيز منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، ويدعم الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الغزواني (62 عاماً) وهو وزير دفاع سابق.
محمد-ولد-الغزوانى-موريتانيا

الغزواني يتصدر انتخابات موريتانيا بعد فرز 80%.. ويهنئ أنصاره

يتجه محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع الموريتاني السابق، إلى الفوز بانتخابات الرئاسة في موريتانيا، التي جرت السبت، من جولتها الأولى؛ حيث لا يزال متصدرا بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز نحو 80% من مراكز الاقتراع. هنأ "الغزواني" صباح اليوم الأحد، أنصاره بعد تصدره بفارق كبير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة. وقال في كلمة أمام عدد من أنصاره بالعاصمة نواكشوط: "أهنئكم وأهنئ الشعب الموريتاني، لم يتبقَّ سوى 20% ولن تؤثر على النتيجة".
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

من فلوريدا.. ترامب يطلق حملة انتخابه لولاية ثانية

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، الثلاثاء، خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو بولاية فلوريدا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه مرددين هتاف «يو أس آيه»، بينما خاطب ترامب أنصاره المحتشدين وقال إنهم شكلوا معا «حركة سياسية عظيمة». واستعرض ترامب خلال كلمته رؤيته للسنوات المقبلة، ووعد الشعب الأمريكي بمستقبل أفضل. ?وعاود ترامب الهجوم على الإعلام، حين أشار إلى منصة يتواجد عليها الصحفيون، وقال: «هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك»، وآزره مؤيدوه بالهتاف.
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