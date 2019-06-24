رسميًا.. مرشح الحزب الحاكم يفوز برئاسة موريتانيا

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص

ولد الغزواني

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أن مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات. وقالت اللجنة، إن ولد الغزاوني انتخب رئيسًا لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي 18.58%، في حين حلّ ثالثًا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17.58% من الأصوات. أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ الصحفي بابا حميدو كان 8,71% في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2.44% من الأصوات، بحسب "سكاي نيوز".

ولد الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ والكتوم، وهو عسكري محترف ومثقف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية، وبثقة جل قادة الطبقة السياسية في موريتانيا.اسمه الكامل محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، وهو ينحدر من أسرة علمية وصوفية معروفة في موريتانيا، من مقاطعة "بومديد"