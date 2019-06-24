تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في شبوة جنوب شرقي اليمن

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ ص

انفجار - أرشيفية

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فجر اليوم الاثنين، أن مسلحين أقدموا على تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بعد أسبوعين من تخريب مماثل في ذات المحافظة. وأكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن أنبوب نقل النفط الخام الممتد من القطاع الرابع حقول عياذ في مديرية جردان شمال شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، تعرض للتفجير في الكيلو 108 بمنطقة لماطر في مديرية الروضة شرق محافظة شبوة.

ويعد التفجير هو الثاني من نوعه خلال نحو أسبوعين، حيث تعرض أنبوب النفط الممتد من قطاع S2 النفطي في العقلة إلى عياذ، لعمل تخريبي مماثل في مفرق مدينة رضوم، في الـ 11 من يونيو الجاري.وقالت مصادر محلية: "إن مجهولين فجروا أنبوب النفط في منطقة رضوم"، مشيرة إلى أن الأنبوب ينقل النفط من حقل العقلة إلى منطقة