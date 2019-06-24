حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الأسطورة ليونيل ميسي

في مثل هذا اليوم 24 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1529: التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا. في عام 1839 - نشوب معركة نسيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك. في عام 1924: ولد ميلاد حنا، مهندس ومفكر سياسي مصري.
في عام 2012: لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.في عام 2017: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليصبح بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير تابعة للمملكة العربية السعودية.في عام 2018: السلطات
في عام 2012: لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.
في عام 2017: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليصبح بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير تابعة للمملكة العربية السعودية.
في عام 2018: السلطات السعودية تعلن رسميا رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة.
في عام 1918: ولد صلاح نظمي، ممثل مصري.
في عام 1927: ولد مارتن بيرل، عالم فيزياء بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1995.
في عام 1954: ولد أحمد عبد العزيز، ممثل مصري.
في عام 1965: ولد تغريد فهمي، ممثلة مصرية.
في عام 1987: ولد ليونيل ميسي، لاعب كرة قدم أرجنتيني.
في عام 2012: وفاة يوسف داوود، ممثل مصري.