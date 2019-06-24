رياضة

حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الأسطورة ليونيل ميسي

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
في مثل هذا اليوم 24 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1529: التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا. في عام 1839 - نشوب معركة نسيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك. في عام 1924: ولد ميلاد حنا، مهندس ومفكر سياسي مصري.
في عام 2012: لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.في عام 2017: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليصبح بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير تابعة للمملكة العربية السعودية.في عام 2018: السلطات
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مصر-وزيمبابوي (9)

مدرب المنتخب: هذا اللاعب يستحق التقييم بـ99%

يرى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن حارس الفراعنة محمد الشناوي، يستحق تقييمه بنسبة 99% في مباراة الفريق أمام زيمبابوي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال ناجي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة ON sport، أن الشناوي تمكن من التصدي لكل الكرات التي وصلت إليه، ولم يخطئ سوى في لعبة وحيدة طوال اللقاء، الذي انتهى بفوز مصر بهدف دون رد، بهدف محمود حسن تريزيجيه.
الجزائر و كينيا‎ (2)

مدرب الجزائر: حقننا مكاسب عديدة من الفوز على كينيا

قال جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره الكيني مهمًا للغاية في بداية مشواره بنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق الجزائر فوزًا ثمينًا على كينيا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، تقدم بغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة حصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولة بينما تذيل كينيا الترتيب دون رصيد من النقاط.
ميسي (1)

ميسي: كنا نعلم أننا سنتأهل.. وكوبا أمريكا بدأت الآن

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل حاليًا حتى 7 يوليو المقبل. وتأهل راقصي التانجو إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن حقق فوزًا مهما على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
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ميسي

ملعب العقدة.. ميسي آخر ضحايا أرينا فونتي نوفا

سقط المنتخب الأرجنتيني فجر اليوم أمام نظيره الكولومبي بهدفين دون رد، في مستهل مشوار المنتخبين بكوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، لينضم بالتالي نجم برشلونة ليونيل ميسي رفقة منتخب بلاده إلى قائمة ضحايا المنتخبات الكبرى التي سقطت على ملعب أرينا فونتي نوفا، ذلك الملعب الذي اعتاد على معاصرة سقطة المنتخبات الكبرى وبنتائج مذلة، وكانت البداية من كأس العالم للقارات التي استضافتها البرازيل في عام 2013، ففي تلك البطولة خسرت إيطاليا أمام صاحبة الأرض بنتيجة 4-2 في دور المجموعات.
المعز علي لاعب منتخب قطر

اليوم الظهور القطري الأول بكوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك عندما تخوض قطر أول مباراة في تاريخها بتلك البطولة عندما تواجه باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي انطلقت فجر اليوم بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وسبق أن تواجه المنتخبان في 3 مباريات سابقة جميعها ودية، وحققت قطر الانتصار في آخر لقاء في عام 2009، وتواجها مرتين في عام 1986، وحينها تعادلا في لقاء وحققت باراجواي الانتصار في اللقاء الآخر.
كولومبيا

مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
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