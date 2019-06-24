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الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع في درجات الحرارة

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 25 37 طنطا 24 35 دمنهور
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فرج-عامر (1)

فرج عامر يقترح حظر أكياس البلاستيك: بنحافظ على المواطن

حظر المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من استخدام الأكياس البلاستيك. وقال عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنه تقدم بمشروع قانون يحظر استخدام وصناعة الأكياس البلاستيك بالطريقة التقليدية التي يتم تصنيعها وتداولها حاليًا في الأسواق المصرية، مع مراعاة عدم إيقاف العمال من عملهم أو توقف حركة الصناعة. وطالب بتصنيع مادة بلاستيكية والتي تستخدم في أكثر من 150 دولة في العالم، حيث إنها تكون قابلة للتحلل خلافًا للأكياس البلاستيكية الأخرى.
مطار ابها

الخارجية: مصر تُدين بأشد العبارات استهداف مطار أبها

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على وقوف مصر حكومة وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها، مطالبًا المجتمع الدولي بردع الميليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية.
دار-الافتاء-المصرية

«الإفتاء» تنشر صورة شاب ببنطلون ممزق: الثياب ستر

نصحت دار الإفتاء المصرية، الشباب المصري بعدم ارتداء البناطيل الممزقة، مؤكدة أن الثياب ستر للعورة وزينة للجسد. ونشرت صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لشاب يرتدي "بنطلون جينز" ممزقا من فوق الركبة، وعليه علامة خطأ باللون الأحمر، مضيفة: "ثيابك ستر لعورتك وزينة لجسدك". وأثارت موضة البناطيل الممزقة، جدلا في مصر، منذ عامين، إذ قررت عدد من الكليات في جامعة الأزهر منع ارتدائه، ومنها كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنوفية، التي شددت على منع دخول الامتحان الشفهي والتحريرى لأي طالب يرتدي البنطلون الممزق.
ستاد-القاهرة‎ (3)

هبوط وارتجاع.. «الصحة» تعالج 47 من مشجعي أمم إفريقيا

قدمت الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، خدماتها إلى 47 حالة من مشجعي بطولة الأمم الإفريقية من المصريين وغير المصريين، التي انطلقت الجمعة الماضية على ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الحالات منهم 40 مصريا تراوحت إصاباتهم بين ضيق في التنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و7 من جنسيات إفريقية وعربية، وتنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين آلام في البطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، وتم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.
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طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. و3 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (2)

الأرصاد تعلن طقس الغد.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حر

الأرصاد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
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