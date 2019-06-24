جريمة

«أحداث العدوة وتهرُّب بوسي».. أبرز محاكمات اليوم

محاكمة موظفين بـ"العربية للأدوية" بتهمة التهريب.. محاكمة متهمين في شركات بترول في "فساد المليار دولار''.. محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة
تحرير:محمد رشدي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ ص
الفنانة بوسي
الفنانة بوسي
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة، ومحاكمه الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي؛ حيث تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألف و210 جنيهات. العربية للأدوية تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية
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تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (5)

كيف يتم تهريب الكبتاجون لمصر؟.. الحاويات كلمة السر

خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من إحباط عمليات تهريب ضخمة لعقار الكبتاجون المخدر، والمعروف علميا بـ"الفينيثالين" وهو أحد مشتقات الأمفيتامين، وهي مادة كيميائية منشطة ترفع الحالة المزاجية وتؤدي إلى نشاط زائد في الدماغ، استخدمها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، للمساهمة في بقاء الجنود يقظين خلال المعارك، وكذا إعطاؤهم القوة اللازمة للتنقل لمسافات كبيرة دون الإحساس بالإرهاق، وبكل الطرق يسعى تجار الكيف لإدخال هذا المخدر القاتل إلى مصر، وتعد الطرق الأكثر شيوعا هي وضعها داخل حاويات لتهريبها عبر الموانئ.
حادثة-تصادم-سيارات

النيابة تصرح بدفن جثمان أمين شرطة سقط في حادث تصادم

لقى أمين شرطة مصرعه، في حادث تصادم بمنطقة العياط بالجيزة، عقب اصطدام توك توك، بدراجة نارية يستقلها المتوفى، فيما صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن الجثة، عقب انتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وكتابة التقرير النهائي بالنتائج، وسرعة الاستعلام عن المركبة المتسببة في الحادث وضبط قائدها، وجاء ذلك عقب تلقي مركز شرطة العياط، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، وسقوط مصاب، تم نقله إلى المستشفى العام، إلا أنه فارق الحياة خلال محاولة إنقاذه، ليتم تحرير محضر بالواقعة.
طعن-بالسكين

النيابة تأمر بتشريح جثتي موظف وزوجته بالزيتون

باشرت نيابة الزيتون، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة العثور على جثتين لرجل وزوجته، مقتولين داخل شقتهما بدائرة القسم، وذلك بعد ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من الأهالي بالواقعة، حيث وصل فريق من ضباط المباحث والأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة، وتبين أن الجثتين بهما طعنات بأماكن مختلفة من الجسم، وهناك آثار بعثرة لمحتويات الشقة، وعبث بالأثاث، واختفاء الأموال والمشغولات الذهبية، حيث تم إيداع الجثتين المستشفى العام، فيما أمرت النيابة بالتشريح لبيان سبب الوفاة والدفن عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية.
احباط-تهريب-اقراص-كبتاجون (4)

إحباط تهريب صفقة كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

ضربة أمنية موجعة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، حيث أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، بعدما أشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن العام والأمن الوطني، إلى اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.
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القبض-على-متهم

بـ«مسدس لعبة».. شخصان يستوليان على أموال مكتب سفريات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط مرتكب واقعة سرقة مالك مكتب سفريات، حيث هاجم المكتب مستخدما "مسدس بلاستيكي" واستولى على 6 آلاف دولار. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود بلاغًا من صاحب مكتب سفريات بمنطقة المندرة بحرى، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بأنه حال تواجده بمكتبه فوجئ بحضور أحد الأشخاص وتوجد بينهما معاملات مالية وبصحبته شخص آخر مجهول وقاما بإشهار سلاح نارى والاستيلاء منه على مبلغ 6 آلاف دولار أمريكى وهاتف محمول.
حبس-متهمه

إحالة سيدة وابنتها للجنايات لسرقة 2.5 مليون جنيه

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية إحالة كل من "م.م.ع"، والدتها "ع.س.ال" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، وبعضوية المستشارين محمد عاطف الميداني، ومحمد حسن منيع، وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني، لمحاكمتهما لاتهامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية على غير الحقيقة في القضية رقم 26033 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العطارين، حيث بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بالقبض على فتاة ووالدتها لاستيلائهما على مبلغ مالي من حساب سيدة بأحد البنوك بدائرة القسم.
صلاح-هلال-فى-قضية-رشوة-وزير-الزراعة

صلاح هلال من «كلبش التحرير» إلى زنزانة فساد الزراعة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، اليوم الإثنين، محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بعدما انتهت الأجهزة الرقابية من التحقيق معه وتبين اتهامه -وفقا لأمر الإحالة- بالحصول لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وهاتفين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.
المتهمين

ضبط عاطلين سرقا حقيبة داخلها 14 ألف دولار بالمنوفية

في أقل من 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بإشراف اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين كوّنا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الحقائب من المواطنين، وتم ضبطهما عقب سرقتهما 14 ألف دولار من سيدة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما للنيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من سيدة تفيد سرقة حقيبة خاصة من يدها عن طريق الخطف، وبداخلها 14 ألف دولار.
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