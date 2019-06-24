«أحداث العدوة وتهرُّب بوسي».. أبرز محاكمات اليوم

محاكمة موظفين بـ"العربية للأدوية" بتهمة التهريب.. محاكمة متهمين في شركات بترول في "فساد المليار دولار''.. محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة

تحرير:محمد رشدي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ ص

الفنانة بوسي

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة، ومحاكمه الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي؛ حيث تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألف و210 جنيهات. العربية للأدوية تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية