«أحداث العدوة وتهرُّب بوسي».. أبرز محاكمات اليوم

محاكمة موظفين بـ"العربية للأدوية" بتهمة التهريب.. محاكمة متهمين في شركات بترول في "فساد المليار دولار''.. محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة، ومحاكمه الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي؛ حيث تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألف و210 جنيهات.
العربية للأدوية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألف و210 جنيهات.
العربية للأدوية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار"سوري الجنسية" تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلية ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات.
فساد المليار دولار
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة م.م رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية وم. ف مدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة وع. خ رئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت لاتهامهم باختلاس 18 مليونا و585 ألفا و943 دولارا كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا و5 ملايين و400 ألف يورو وإجرائهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول.
مسئول حي الموسكى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار علي العواري محاكمة مسئول بحي الموسكي، بتهمة تقاضى الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة، للتغاضى عن مخالفات بناء.
كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال مسئولا بحى الموسكى، إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل والإخلال بمهام وظيفته والتغاضى عن تحرير مخالفات بناء.
«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح
وكشفت التحقيقات قيام مسئول بإدارة المتابعة الميدانية بحى الموسكى فى الفترة أكتوبر من العام الماضى بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له، وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.
أحداث العدوة
تنظر محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة إجراءات محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".
لدواعٍ أمنية تعذر ترحيل بديع ورفاقه في اقتحام السجون
كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي ووضع النار عمدا في مبان ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام لتنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية.